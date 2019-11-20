Yeni teknolojilerini Automechanika'da sergileyecek

20 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan ve 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, küresel ölçekte düzenlenen ve sektörün adeta nabzının attığı hemen her organizasyonda aktif olarak yer almayı sürdürüyor.

Aktaş Holding; otomotiv parçaları ve ekipmanlarıyla ilgili Çin’deki en büyük fuar olarak kabul edilen ve 3-6 Aralık tarihlerinde Şangay kentinin ev sahipliğini yapacağı Automechanika Shanghai Fuarı’nda, Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği yenilikçi teknolojilerini sergileyecek. Ayrıca Aktaş fuar kapsamında; öncelikli mevcut olan elektrikli otobüs üreticisi müşterilerinin yanına, ürün geliştirme aşamasında olan kamyon ve treyler uygulamalarının yanı sıra, demiryolları ürünlerini de ekleyecek.

6 binden fazla katılımcının en yeni ürünlerini sergileyeceği ve dünyanın her yerinden yüz binlerce ziyaretçinin katılması beklenen fuara Aktaş Holding, verimlilik ve uzun ömürlü özellikleriyle ön plana çıkan, şirketin global ölçekteki en çok tercih edilen markası Airtech ile katılacak.

Halihazırda Çin’de üretim tesisleri de bulunan ve bölgeye doğrudan ürünlerini ulaştıran Aktaş Holding, fuarda Salon 2.1 ve AD05 no’lu stantta ziyaretçilerin ağırlayacak.

“Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz”

Aktaş Holding CEO’su İskender Ulusay, ‘milli’ katılım hedefiyle gerçekleştirmeye hazırlandıkları fuardan beklentilerinin son derece yüksek olduğunu ifade ederek, şirket olarak Çin pazarına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Uzun yıllardır Çin pazarında faaliyet gösterdiklerini anımsatan Ulusay, “Aktaş Holding olarak, global stratejik planlarımız kapsamında adım adım ilerliyoruz. Mevcut pazarlardaki payımızı artırarak, yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz. Yeni ürün grupları için farklı projeler geliştirme çalışmalarımız da sürüyor. Önümüzdeki dönemde toplam iş hacmimizde, yurtdışı pazarlardaki talep doğrultusunda yüzde 70’lik büyüme planlıyoruz. Automechanika Şanghay Fuarı’nın da bölgedeki ilişkilerimizin geliştirilmesi ve yeni iş bağlantılarının kurulması noktasında önemi büyük. Global markamız olan Airtech, bölgede yoğun şekilde talep görmektedir. Bölgedeki marka bilinirliğimiz sayesinde, böylesine değerli organizasyonlarda önemli kazanımlar elde edebiliyoruz. Çin’deki şirketimizde üretilen ürünleri bölgede Kore, Vietnam ve Japonya’ya da ihraç etmeye 2019 yılında başladık, fuar vesilesiyle potansiyel bölge müşterilerine erişimimizi artırmayı planlıyoruz. Bu açıdan, Şanghay Fuarı’nda ülkemizi ve şirketimizi en iyi şekilde temsil etme hedefindeyiz” dedi.