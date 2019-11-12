Yeni trendler konuşulacak, B2B’lerle pazar aranacak

12 Kasım 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Automotive Meetings-Bursa” (Dünya Otomotiv Buluşmaları-Bursa) etkinliği başladı. 14 Kasım’a kadar sürecek organizasyonda 34 ülkeden ve Türkiye’den 250’nin üzerinde otomotiv ana ve yan sanayi firması temsilcisi bir araya geliyor. Organizasyonda Jaguar Land Rover, BMW, Daimler, Hyundai, Peugeot, General Motors, Renault, MAZ-MAN, Mitsubishi, Khodro, KIA, Volkswagen gibi dünyanın önde gelen üreticilerinin temsilcileri yer alıyor. Buluşmada, ikili iş görüşmelerinde yeni model ve siparişler görüşülecek, trendler belirlenip sektörün son durumu ele alınacak. Bursa Otomotiv Buluşmaları'nın en önemli ayaklarından biri olan ikili iş görüşmeleri etkinliğin ikinci ve üçüncü günlerinde yapılacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyonun açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, sanayi bölgeleri temsilcileri, Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Gerim, üniversiteler ile sektör temsilcileri katıldı.

“14’üncü şampiyonluğa çok yaklaştık”

Açılışta konuşan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik de, 13 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan endüstrinin Türkiye ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu yıl da 14’üncü şampiyonluğa çok yaklaştıklarını vurguladı. Türkiye’nin Avrupa’nın ikinci büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra dünyanın da 15’inci Avrupa’nın ise 5’inci büyük motorlu araç üretici olduğuna değinen Çelik, endüstrinin 2018 yılında 31,6 milyar dolar ihracat yaptığını, bu yılsonunda da 30 milyar doları aşacaklarını kaydetti. Üretilen araçların yüzde 80’inin ihraç edildiğini dile getiren Baran Çelik, son 13 yılda 36 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini anlattı.

Araç almayı düşünenlerin yüzde 20’si elektrikli araç tercih edecek

Yeni trend ve teknolojilerle ilgili de bilgi veren OİB Başkanı Çelik, otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması için rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarının korunması ve artırılmasının büyük önem taşıdığına işaret etti. Baran Çelik, “Otonom araçlar 2030 yılında 1,6 trilyon dolar değer yaratacak. Bu değerin en önemli unsuru insan hatalarından kaynaklanan milyonlarca kazanın önlenmesi ile sağlanacak. Bugün araç almayı düşünenlerden yüzde 20’den fazlası elektrikli araç tercih edecek. 2025-2030 yılları arasında elektrikli araç maliyetlerinin giderek düşerek konvansiyonel araçlar arasındaki fiyat farkının hızla azalacağı öngörülüyor. 2030’a gelindiğindeyse araçların yüzde 45’i gelişmiş, bağlanabilirlik özellikleriyle donatılmış olacak. Otomotiv endüstrimizin başarılarıyla gurur duyuyor ancak gelinen noktayı yeterli görmüyoruz. Gelecekte katma değerli ürünlerle endüstrinin ihracat değerini daha yukarılara taşımak istiyoruz” dedi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay ise, iki yıl önce yapılan ilk organizasyonda 5 bin ikili iş görülmesi yapıldığını, çeşitli iş birlikleri sağlandığını hatırlattı. Urbay, Bursa’nın ihracattaki başarısının yanı sıra teknoloji üreten bir kent olma yolunda da ilerlediğini vurguladı.