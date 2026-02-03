Yerinde sayarak para yiyor: Otomobilde sadece sahip olmanın maliyeti belli oldu

Otomobil almak isteyenlerin çoğu, aracın kullanılmadığı zamanlarda da ciddi bir maliyet oluşturduğunu göz ardı ediyor. Çünkü bir otomobil, kapının önünde park halinde dursa bile her yıl önemli masraflar çıkarabiliyor. Yapılan hesaplamalar, ortalama bir aracın yıllık giderlerinin asgari ücretin 3 katını aştığını duyurdu.

Kasgo, sigorta, vergi ve bakım...

Bir otomobile sahip olmak için yalnızca satın alma bedelini karşılamak yeterli olmuyor. Araç trafiğe çıkmasa dahi kasko ve trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi ile periyodik bakım gibi zorunlu kalemler bütçeyi zorlayabiliyor.

Sınıfına göre 100 bine kadar masrafı çıkıyor

Benzinli otomobillerde yıllık toplam giderler yaklaşık 80 bin TL’den başlarken, araç sınıfına göre bu rakam 100 bin TL seviyelerine kadar yükseliyor. Elektrikli araçlarda ise yıllık maliyet ortalama 70-75 bin TL civarında hesaplanıyor. Evde şarj imkânı bulunan kullanıcılar için bu tutar daha da düşebiliyor.

Marşa basmadan para gidiyor

TGRT'ye konuşan tamirci Orhan Atalan, "Orta segmentteki bir aracın yıllık bakımı ortalama 20 ile 50 bin lira arasında değişir" dedi.

Tamirci Halil Atalan ise, "Bir araca bir yıl boyunca hiç marş basmazsak bir yıl sonunda mecbur şekilde çalıştırdığımız zaman sanayiye götürüp yağ bakımını yaptırmak zorunda kalırız. Onun da yağ, yağ fitresi, hava filtresi ve su bakımları ortalama 10.000 TL ile 15.000 TL arası tutar" ifadelerini kullandı.