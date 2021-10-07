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Yerli otomobil TOGG'un son durumu paylaşıldı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan bir kare yeni fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TOGG'un bugün aerodinamik ve aeroakustik testleri yapıldı. Testler sonucunda bir kare fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi twitter hesabından paylaşılan otomobilin son fotoğrafıyla birlikte, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.

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