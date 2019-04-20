"Yerli otomobilin prototipi yıl sonuna hazır"

20 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu tarafından, MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen “Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri” konulu Türkiye İstişare Toplantısı’nda (TÜİT), Bursa’nın gerek yetişmiş işgücü gerekse de altyapısı ile Bursa’nın yerli otomobil için doğru adresin olduğuna vurgu yapıldı.

MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde, Merinos AKKM’de gerçekleştirilen TÜİT’te konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobilde TÜBİTAK tarafından hazırlanan projelendirme ve prototip çalışmaların yapıldığını, prototipin yıl sonunda verileceğini açıkladı. Hasan Büyükdere, “Prototipin ardından yaklaşık 1,5 -2 yıl daha üretim öncesi Ar-Ge çalışmaları devam edecek. Türkiye’de pili de üretecek tesislerimiz var. Şu anda prototip ile ilgili fizibilite çalışmaları nasıl tipte bir araç üretilir diye bir tip geliştirdiler. Bu tipin içindeki yazılım donanım motor aksamı bareti sistemi hakkında kararları var. Fabrika yatırımı için Bursa, Manisa, Aksaray konuşuluyor. Şu anda kesin olarak şurada yapılacak diyemiyoruz. Hatta Yenişehir’de test merkezimizin yanına getirin dedik, teklif ettik. Onlar da şu anda bir çalışma içindeler. Bursa’ya en yakın noktada olmak zorundalar. Çünkü ana yan sanayi burada. Hem liman hem demiryolu imkanı var. Bu bölgenin bir ürünü olacak. Bu civarda kalmak zorunda. Bu alan otomotivin merkezi konumunda” dedi.

Öte yandan Bursa’nın otomotiv endüstrisinde sahip olduğu insan kaynağı açısından da değerli olduğuna dikkati çeken Büyükdere, “Bursa’nın insanı farklı. Otomotivde ve makine sektöründe bunu yakından görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yenişehir Otomotiv Test Merkezi’nin ilk fazı bir yılda tamamlanacak

Yenişehir Otomotiv Test Merkezi’ni de üç fazda tamamlayacaklarının bilgisini veren Hasan Büyükdere, merkezin kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını, fazlardan ilkini bir yıl içinde tamamlamayı planladıklarını belirtti. Büyükdere, “TRtest diye bir firma kurduk. Birinci fazla ilgili çalışma başladı. Burada ciddi miktarda yan çarpma yol testleri fren testlerinin yapıldığı bölüm olacak. İkincisinde laboratuar olacak. Türkiye’de çok miktarda kurulmuş halihazırda tesisler var. Fabrikalar içinde test merkezleri bulunuyor. Firmaların bildirdikleri test ihtiyaçlarını gidermeye yönelik planlama yapıyoruz” diye konuştu.

“Sarsıntılı günleri atlatıyoruz”

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür de, Türkiye’nin döviz kuru üzerinden yaşanan ekonomik sarsıntıyı atlattığını ifade ederek, “Böyle sarsıntılı günlerde bile başarılı Bursalı iş insanlarını tebrik ediyoruz. Üretirken büyüyen bir Türkiye istiyoruz. Artık katma değeri yüksek ürünler üretmek peşindeyiz. Üreten, geliştiren bir ülke olmak için çalışıyoruz ve buna mecburuz. Her anlamda kendine yeten dışa bağımlılığını ez aza indiren bir Türkiye hedefimiz var” dedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alpay ise, Bursa’nın tekstil, makine ve diğer pek çok sektörde olduğu gibi otomotivde de altyapısı ve bilgi birikimiyle önemli bir konumda olduğunu söyledi. Alpay, “Bursa, otomotiv sektörünün multidisipliner üretim ve çalışma sistemi içerisinde yetişkin iş gücüne sahiptir. Onun için Bursa, aynı zamanda bir otomotiv şehridir. Ülkemizdeki otomotiv sektörünün başkenti konumundadır” şeklinde konuştu.

İki gün süren toplantının son paneli, Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir moderatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin yanı sıra TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karamangil’in konuşmalarıyla son buldu. Toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz’in yanı sıra MÜSİAD’ın çevre illerden gelen başkan ve başkan yardımcıları, sektör temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.