Yerli otonun temeli Gemlik’te atılıyor

18 Temmuz 2020

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin Otomobili projesinde önemli bir adım daha atılıyor. ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşması ile 27 Aralık 2019’da Türkiye’ye tanıtılan ve dünya vitrinine çıkan TOGG, Bursa Gemlik’te yer alan tesisinin inşaat başlangıç törenini gerçekleştiriliyor.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi." ifadesinde bulundu.

Bakan Varank: Tedarikçiler arasında gencecik start-up'lar var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak" dedi.

Bakan Varank, "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Şimdi yatırım zamanı

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnşaat Başlangıç Töreni’nde gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: “Covid sonrası dönemde Türkiye’yi küresel ekonomide daha güçlü konumlandırabilmek için ‘şimdi yatırım zamanı’ diyoruz. Bunu da buradan, Bursa-Gemlik’ten başlatıyoruz. Hem de çok stratejik, yeni bir teknoloji ile bu adımı atıyoruz. Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken, Türkiye de masada çok önemli bir oyuncu haline gelecek. Ortaklarımız, 3 yıl içinde koyacakları 3,5 milyar liralık sermaye ile de bugünden Türkiye’nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini müjdelemiş oldular. Aynı zamanda, bugüne kadar otomobilimizin Ar-Ge’si için de 700 milyon liranın üzerinde para harcadılar. Çünkü bu 83 milyonun otomobili. Çünkü sadece Türkiye’de üretilmekle kalmayıp, markası, patenti ve tasarımı da tamamen bizim olacak.”

Yerli batarya paketi ile çıkacak

Törende ilk olarak sahneye çıkan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, yaptığı sunumda yerli otomobilin üretileceği fabrikanın maket görüntülerini paylaştı. TOGG Gemlik tesisinin öne çıkan ve fark yaratan özelliklerini anlatan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş elektrikli araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, TOGG’un da bu konudaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında da sona yaklaştık. Bu noktada ülkemiz için ve bizim için çok önemli bir konuyu sizlere memnuniyetle ve heyecanla duyuruyoruz. Üretim başlangıcımızdan itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz. Bu konudaki detayları sizlerle önümüzdeki aylarda paylaşacağız.”

İşte yerli otonun üretileceği fabrika

“Fabrikadan daha fazlası”



Gemlik’te 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesislerini ‘Bir otomobil fabrikasından çok daha fazlası’ olarak tanımlayan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, 230 bin metre kare kapalı alanı olacak tesisi farklı kılan özellikleri “Aklllı’, ‘Çevre Dostu’ ve ‘Aynı Çatı Altında’ kavramlarıyla tanımladı. Karakaş, “Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten bir üretim ağına sahip olduğu için akıllı. 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi. Üretimin yanında; Ar-Ge, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ve daha önemlisi müşterilerimizin otomobillerimizi, teknolojimizi ve markamızı ailece deneyimleyeceği, satın aldıkları otomobillerini teslim alabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri, gelecek kuşakları teknolojiye özendirecek Müşteri Deneyi Parkı’nı aynı çatı altında topladığı için fabrikadan daha fazlası olacak" diye konuştu.

İlk seri araç 2022’de banttan inecek

İnşaatı 18 ayda tamamlanacak olan tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek. Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa’nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç tesisi olacak. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C Segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

TOGG hissedarları ne dedi?

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: Uzun zamandır ülkemizin gerçekleştirmeye çalıştığı yerli-milli-elektrikli otomobil hayalini, el birliğiyle gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye’nin en köklü sınai gruplarından biri olarak, biz yerli üretimi her zaman stratejik önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Bu projenin de, sadece üretim açısından değil, aynı zamanda oluşturacağı ekosistem ile ekonomi, teknoloji ve istihdam açısından da ülkemize önemli kazanımlar getireceğini düşünüyoruz.

Talip Öztürk BMC Yönetim Kurulu Üyesi: BMC ailesi olarak ülkemizin geleceği için atılan bu temellerin hayırlara vesile olması temenni ediyor, emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah üretim bantlarından araçlarımızın indiği günde bir arada olur ve o mutluluğu da hep birlikte en kısa sürede yaşarız.

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç: Türk otomotiv sanayisi için önemli bir gün. Türkiye’nin otomotivde kendi küresel marka yolculuğunda kısa sürede atılan bir diğer somut adıma bizzat şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Bu değerli vizyoner girişimin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Otomobilimizde Turkcell’in 5G entegrasyonu ve yapay zeka tabanlı yeni nesil teknolojilerinin yer alacak olması da heyecanımızı artırıyor. Bu sayede ülke insanımız hak ettiği otomobille birlikte üstün bir teknolojik araca da sahip olacak.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu: Böylesi bir dönemde bu projeyi hayata geçirmek ülkemiz ve insanımız için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacak.. Bu, bizim değil, tüm Türkiye’nin otomobili. Bu projeyle yeni yeni işler doğacak. Yeni istihdam yaratılacak, nitelikli insan kaynağı, inovasyon ve katma değerli üretim olacak. Sanayi, katma değerli üretim ve teknolojiye yatırımla büyüyen Zorlu Grubu olarak, bu projenin parçası olmaktan, deneyimimizi, gücümüzü aktarabilmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Rakamlarla TOGG tesisi



• İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

• Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

• 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

• 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

• TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

• Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

• 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

• 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

• İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

• Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.