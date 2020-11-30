"Yeşil motor, az vergi ödesin" önerisi

Dördüncü nesil Yaris’in Türkiye lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pandemiyle birlikte dizel satışlarının azaldığını, hibrit ve elektrikli talebinin arttığını söyledi. Bozkurt, vergi sisteminin motor hacmi yerine çevrecilik özelliklerini ön plana çıkaran bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Pandemi döneminde çevreye zarar vermeyen araçların büyük önem kazandığını ifade eden Bozkurt, son verilere göre Avrupa tarihinde ilk kez hibrit, şarjlı hibrit ve elektrik motorlu araç satışları dizeli geçtiğini aktardı. Avrupa’da dizelin payı yüzde 27’ye gerilerken, Türkiye’de bu oran yüzde 75’lerden yüzde 40’lara indi. Bozkurt, “Önümüzdeki süreçte hibritle ilgili farklı bir uygulama, açıklanacak herhangi bir teşvik söz konusu olursa o zaman hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır. Genel anlamıyla vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Artık insanlarımızın hem yakıt tasarruflu hem de çevreye zararsız yeni teknoloji ürünü araçları kullanmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özelliklerini ön plana çıkaran bir yapıda olabilir. Avrupa’da, Amerika’da uygulanan sistemler incelenip; günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir” diye konuştu.

“28 bin filo siparişi aldık”

Bozkurt, binek otomobilde dizel motorlu araç sunmama kararı alan Toyota’nın, ürün özellikleri sebebiyle artık pozitif ayrışmaya başlayan bir marka konumunda olduğunu belirterek, “Toyota olarak önümüzdeki süreçte ülkemizde sunulacak araçların Avrupa emisyon normlarına uygun olması nedeniyle avantajlı bir konumda olacağız. Bunu destekleyecek veriler de elimizde. Gelecek sene için bugünden sadece filo için 28 bin sipariş aldık. İşte bu nedenle gelecek yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı ve daha fazla araç satacağımızı öngörüyorum. Bozkurt, gelecek yıl satışlarımız arasında hibrit modellerimiz de çok önemli bir yer tutacak” dedi.

Yeni Yaris, %20 daha az yakıyor

Toyota, tamamen yenilenen dördüncü nesil Yaris’i Türkiye pazarında satışa sundu. Yeni Yaris benzinli 209 bin 100 TL’den, Yaris Hybrid ise 299 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı. Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi; daha fazla güç, şehir içinde toplam sürüşe göre daha fazla elektrikli sürüşü ve bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Yaris, hibrit motorun yanı sıra 1.5 litrelik Dynamic Force benzinli motoruyla da tercih edilebilecek. 125 PS güç ve 153 Nm tork üreten 3 silindirli motor, 6 ileri manuel şanzıman veya W-CVT şanzıman ile tercih edilebilecek.

Yeni Yaris Hybrid ile birlikte tüm hibrit ürün gamının yenilendiğini belirten Bozkurt, daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşılmasının çok yüksek rekabetin bulunduğu bu sınıfta markaya büyük avantaj sağlayacağını söyledi. Toyota Türkiye’nin 2020 için 400 adetlik Yeni Yaris satış hedefi var. 2021’de ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2 bin 100 adetlik satış öngörülüyor.

“Bu yıl satışlar 900 bine çıkabilir ama 2021’ de 700 bini geçmez”

Bozkurt, pandeminin seyrine bağlı olarak üretimin yeniden durmasıyla ilgili endişeleri ne yazık ki halen taşıdıklarını belirtirken, “Yılın tamamlanmasına bir ay kala eğer tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedariğin aksamaması gerekir. 2021’de ise pazarın bu yıldan biraz daha düşük olmasını bekliyoruz. Bu yıl ötelenen talep ve salgından korunma isteği satışları hızlandırdı. Ancak gelecek yıl faizler ve kurun geldiği seviyeyle birlikte pazarın en iyi ihtimalle 700 binler seviyesini görebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.