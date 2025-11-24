Yiğit Yantaç: 5 yıllık rekorun 3’ü sollandı son 2 viraj kaldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu sene de rekora doğru gazlıyor. 1.4 milyon adetlerin konuşulduğu pazarda Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “2023’te 5 yıllık rekor döneminin başladığını söylemiştim. Bu yılla birlikte 3 yılı zirvede kapatacağız. Kaldı 2 yılımız” dedi. Yantaç, pazarın şeklini alınacak ekonomik kararların belirleyeceğini de ekledi.
Türkiye’de otomotiv sektörü son yılların en kritik virajlarından birini dönüyor. Satışlar, ertelenen talep, ÖTV zammı beklentileri, ÖTV muaf satışlar ve yatırım aracı derken son 2 yıldır rekor üzerine rekor kırıyor. Üçüncü yılda da rekor serisine kesin gözüyle bakılıyor. Bu yıl toplam pazarın 1.4 milyona ulaşması beklenirken, 2026 yılında düşmesi hedeflenen enflasyonla birlikte paralel bir zirvenin olacağı da tahminler arasında. Opel Mokka GSE’nin İspanya Madrid’de gerçekleşen lansmanında sorularımızı cevaplayan Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç da 5 yıllık rekor dönemin 3 yılını doldurduğunu söyledi. Geçen senenin başında 5 yıl üst üste rekor kırılabilir dediğini hatırlatan Yantaç, “İkinciyi yaşadık. Üçüncü yıl da geldi. Hala iddialıyım” dedi. Bunun ekonominin gidişatıyla da alakalı olduğunu ifade eden Yantaç, “Kararları çok tahmin etmek mümkün değil. Orada bir baskı olması durumunda işler başka bir noktaya gidebilir” yorumunda da bulundu.
“Rekabet büyük Türkiye cazip olmak zorunda”
Otomotiv sektörünün Türkiye için oldukça önemli olduğunun altını çizen Yiğit Yantaç, “Burası cazip kılınmak zorunda. Çünkü giden yatırımı alabilecek en önemli sektörlerden biri. Bu kadar marka çıkıyorken Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Bunu da yapabilmek için iç pazarı büyük tutmamız gerekiyor. Pazar büyük olursa hem satış olur hem de yatırım olur” dedi. Yatırımların çoğunun dünyada 5-6 pazarda toplandığını aktaran Yiğit Yantaç, Türkiye’nin daha cazip hale gelmesinin gerektiğini vurguladı.
"Enflasyonla birlikte faiz de düşecek"
“Türkiye üretimde bundan sonra üstüne koyarak gidecek. Çünkü üretim maliyetleri düşecek” diyen Yiğit Yantaç şöyle devam etti: “Enflasyon düşecek. Faiz oranları düşecek. Böylece yatırım maliyetleri azalacak. Yatırım yapılabilir olacak. Yeni yılla birlikte enflasyonist ortam iyice geri çekilecek. Bu sefer faizle, yan gelirlerle bir gelir elde etmektense yatırımla gelir elde etmenin daha ön plana çıkacağı ortam oluşacak. Bunun da yerli üreticilere faydası olacak. Kurdan dolayı maliyetler çok arttı. Faiz düşmesi demek kurun beklenen seviyede artması demek, kurun artması demek, rekabetçi ortamın geliyor olması demek.”
4 yıllık elektrikli satışı son 1 yılda gerçekleşti
Bu sene 175 bin adet elektrikli araç satılacağını aktaran Yiğit Yantaç, “2021 yılında elektrikli pazarın ilk satış adedi 2 bin ile başlamıştı. Geçtiğimiz 4 yılda satılan elektrikli araç sayısının son 1 yılda gerçekleştiği görülüyor” dedi. Bu yıl Opel olarak 70 bin araç satacaklarını aktaran Yantaç, 9 bin adetle elektrikli Opel modellerinin yüzde 20’lik bir pay alacağını ifade etti.
“Kasımda iyi senaryo 130 bin kötü senaryo 120 bin adet”
Kasım ayında toplam satışların 125 bin adede ulaşmasını tahmin ettiklerini anlatan Yiğit Yantaç, kötü senaryoda da bunun 120 bin adetlere, iyi senaryoda ise 130 bin adetlere çıkmasını beklediklerini paylaştı. Yantaç, “Tablo son bir haftaya bağlı. Bu dönemde showroom trafiği artıyor. Müşteri son haftalarda kampanyaların daha fazla olacağını düşünüyor. O yüzden 125-130 bin adetler gerçekleşir. Filoların alımı da son haftada belli oluyor. Bunlar belirleyici olacak. Son ayda 150 bin adetlerin üstü çıkar diye düşünüyorum” dedi.
“Globalde uzak ara farkla üçüncüyüz, bunu korayacağız”
Yiğit Yantaç, globalde üçüncülüğün devam edeceğine değinerek, İngiltere ve Almanya pazarlarının hemen altında olduklarını kaydetti. Yantaç, “Türkiye'de biz 1.5 milyonlara ulaşır mıyız? derken o pazarlarda 6 milyon 7 milyon adetler konuşuluyor. İngiltere'de neredeyse 3 milyon. Biz uzak ara üçüncü sıradayız. Yani yukarıya yaklaşma olasılığımız aşağıya, aşağının bizi yetişme olasılığından çok daha fazla. Ama pazar payında yüzdesel olarak biriz. Bence en kritik nokta o” dedi.
En hızlı Mokka ilk çeyrekte geliyor hedef ilk yılda 1500 adetlik satış
Mokka GSE’in gelecek yıl Türkiye pazarına gireceğini paylaşan Yiğit Yantaç, hedefin şimdilik ilk çeyrek olduğunu aktardı. 2026’da toplam satış hedeflerinin sadece GSE Mokka’dan 1500 adet olduğunu ifade eden Yantaç, fiyat konusunda net bir şey söylemenin zor olduğunu ama yüzde 75’lik ÖTV diliminde olacağını sözlerine ekledi. Yantaç, şu an bu şartlarda vergi dilimi olarak altta kalmanın zor olduğunun da altını çizdi. GSE ürün gamının yeni nesilde ilk aracı olan otomobilde 54 kws'lik batarya paketi yer alıyor. Bu ünite otomobili yaklaşık 336 kilometre menzile ulaştırıyor. GSE versiyon maksimum saatte 200 km hıza kadar çıkabiliyor. Araç, spor koltuklar, 20 inçlik jant, 4 pistonlu fren kaliperleri ve spor pedallarıyla en hızlı Mokka olduğunun görüntüsünü veriyor. Modelin direksiyon sistemi ve frenleri de özel olarak geliştirildi.