Yiğit Yantaç: 5 yıllık rekorun 3’ü sollandı son 2 viraj kaldı

Türkiye’de otomotiv sektörü son yılların en kritik virajlarından bi­rini dönüyor. Satışlar, ertele­nen talep, ÖTV zammı bek­lentileri, ÖTV muaf satışlar ve yatırım aracı derken son 2 yıldır rekor üzerine rekor kırıyor. Üçüncü yılda da re­kor serisine kesin gözüyle bakılıyor. Bu yıl toplam pa­zarın 1.4 milyona ulaşması beklenirken, 2026 yılında düşmesi hedeflenen enf­lasyonla birlikte paralel bir zirvenin olacağı da tahmin­ler arasında. Opel Mokka GSE’nin İspanya Madrid’de gerçekleşen lansmanın­da sorularımızı cevaplayan Opel Türkiye Marka Direk­törü Yiğit Yantaç da 5 yıllık rekor dönemin 3 yılını dol­durduğunu söyledi. Geçen senenin başında 5 yıl üst üs­te rekor kırılabilir dediğini hatırlatan Yantaç, “İkinciyi yaşadık. Üçüncü yıl da gel­di. Hala iddialıyım” dedi. Bu­nun ekonominin gidişatıy­la da alakalı olduğunu ifade eden Yantaç, “Kararları çok tahmin etmek mümkün de­ğil. Orada bir baskı olması durumunda işler başka bir noktaya gidebilir” yoru­munda da bulundu.

“Rekabet büyük Türkiye cazip olmak zorunda”

Otomotiv sektörünün Tür­kiye için oldukça önemli olduğunun altını çizen Yi­ğit Yantaç, “Burası cazip kı­lınmak zorunda. Çünkü gi­den yatırımı alabilecek en önemli sektörlerden biri. Bu kadar marka çıkıyorken Türkiye’yi bir cazibe merke­zi haline getirmeliyiz. Bunu da yapabilmek için iç pazarı büyük tutmamız gerekiyor. Pazar büyük olursa hem sa­tış olur hem de yatırım olur” dedi. Yatırımların çoğunun dünyada 5-6 pazarda top­landığını aktaran Yiğit Yan­taç, Türkiye’nin daha cazip hale gelmesinin gerektiğini vurguladı.

"Enflasyonla birlikte faiz de düşecek"

“Türkiye üretimde bundan sonra üstüne koyarak gi­decek. Çünkü üretim mali­yetleri düşecek” diyen Yi­ğit Yantaç şöyle devam et­ti: “Enflasyon düşecek. Faiz oranları düşecek. Böylece yatırım maliyetleri azala­cak. Yatırım yapılabilir ola­cak. Yeni yılla birlikte enf­lasyonist ortam iyice geri çekilecek. Bu sefer faizle, yan gelirlerle bir gelir elde etmektense yatırımla gelir elde etmenin daha ön pla­na çıkacağı ortam oluşa­cak. Bunun da yerli üretici­lere faydası olacak. Kurdan dolayı maliyetler çok arttı. Faiz düşmesi demek kurun beklenen seviyede artması demek, kurun artması de­mek, rekabetçi ortamın ge­liyor olması demek.”

4 yıllık elektrikli satışı son 1 yılda gerçekleşti

Bu sene 175 bin adet elekt­rikli araç satılacağını ak­taran Yiğit Yantaç, “2021 yılında elektrikli pazarın ilk satış adedi 2 bin ile baş­lamıştı. Geçtiğimiz 4 yılda satılan elektrikli araç sayı­sının son 1 yılda gerçekleş­tiği görülüyor” dedi. Bu yıl Opel olarak 70 bin araç sa­tacaklarını aktaran Yantaç, 9 bin adetle elektrikli Opel modellerinin yüzde 20’lik bir pay alacağını ifade etti.

“Kasımda iyi senaryo 130 bin kötü senaryo 120 bin adet”

Kasım ayında toplam satışların 125 bin adede ulaşmasını tahmin ettiklerini anlatan Yiğit Yantaç, kötü senaryoda da bunun 120 bin adetlere, iyi senaryoda ise 130 bin adetlere çıkmasını beklediklerini paylaştı. Yantaç, “Tablo son bir haftaya bağlı. Bu dönemde showroom trafiği artıyor. Müşteri son haftalarda kampanyaların daha fazla olacağını düşünüyor. O yüzden 125-130 bin adetler gerçekleşir. Filoların alımı da son haftada belli oluyor. Bunlar belirleyici olacak. Son ayda 150 bin adetlerin üstü çıkar diye düşünüyorum” dedi.

“Globalde uzak ara farkla üçüncüyüz, bunu korayacağız”

Yiğit Yantaç, globalde üçüncülüğün devam edeceğine değinerek, İngiltere ve Almanya pazarlarının hemen altında olduklarını kaydetti. Yantaç, “Türkiye'de biz 1.5 milyonlara ulaşır mıyız? derken o pazarlarda 6 milyon 7 milyon adetler konuşuluyor. İngiltere'de neredeyse 3 milyon. Biz uzak ara üçüncü sıradayız. Yani yukarıya yaklaşma olasılığımız aşağıya, aşağının bizi yetişme olasılığından çok daha fazla. Ama pazar payında yüzdesel olarak biriz. Bence en kritik nokta o” dedi.

En hızlı Mokka ilk çeyrekte geliyor hedef ilk yılda 1500 adetlik satış

Mokka GSE’in gelecek yıl Türkiye pazarına gireceğini paylaşan Yiğit Yantaç, hedefin şimdilik ilk çeyrek olduğunu aktardı. 2026’da toplam satış hedeflerinin sadece GSE Mokka’dan 1500 adet olduğunu ifade eden Yantaç, fiyat konusunda net bir şey söylemenin zor olduğunu ama yüzde 75’lik ÖTV diliminde olacağını sözlerine ekledi. Yantaç, şu an bu şartlarda vergi dilimi olarak altta kalmanın zor olduğunun da altını çizdi. GSE ürün gamının yeni nesilde ilk aracı olan otomobilde 54 kws'lik batarya paketi yer alıyor. Bu ünite otomobili yaklaşık 336 kilometre menzile ulaştırıyor. GSE versiyon maksimum saatte 200 km hıza kadar çıkabiliyor. Araç, spor koltuklar, 20 inçlik jant, 4 pistonlu fren kaliperleri ve spor pedallarıyla en hızlı Mokka olduğunun görüntüsünü veriyor. Modelin direksiyon sistemi ve frenleri de özel olarak geliştirildi.