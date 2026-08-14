Yıllık 30 bin elektrikli otomobil üretilecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyundai Türkiye'nin Kocaeli'de tam elektrikli IONIQ 3 modelinin seri üretimine başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kacır, yatırımın Türkiye'nin yeni nesil mobilite vizyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kacır, küresel otomotiv sektöründe batarya maliyetlerindeki düşüş, yeşil dönüşüm hedefleri ile bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerindeki gelişmelerin sektördeki değer zincirini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Türkiye'nin bu dönüşümü otomotiv sanayisi açısından bir fırsat penceresine dönüştürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Hyundai'nin kapasitesi 230 bin adede çıktı

Hyundai Türkiye'nin yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatan Kacır, İzmit tesisinin Hyundai'nin Güney Kore dışındaki ilk ve en uzun süredir faaliyet gösteren deniz aşırı üretim tesisi olduğunu söyledi. Tesiste bugüne kadar 13 farklı modelin üretildiğini belirten Kacır, yatırım teşvikleriyle üretim kapasitesinin 2002'den bu yana yıllık 50 bin adetten 230 bin adede yükseltildiğini kaydetti.

Kacır, Hyundai Türkiye'nin IONIQ 3 yatırımı kapsamında 250 milyon avroluk yatırımla ilk aşamada yılda 30 bin adet IONIQ 3 üreteceğini açıkladı.

Hyundai Motor Türkiye'nin mevcut üretim kapasitesi 230 bin adet seviyesinde bulunuyor. Şirketin resmi verilerine göre tesis 2025 yılında 197 bin araç üretti.

Türkiye'de ilk kez yabancı üretici tam elektrikli binek otomobil üretecek

Kacır, yatırımın iki açıdan önem taşıdığını vurguladı. Bunlardan ilkinin, uluslararası bir otomotiv üreticisinin Türkiye'de ilk kez tam elektrikli binek otomobil üretimine başlaması olduğunu söyledi.

İkinci önemli unsurun ise araç yatırımını tamamlayan Hyundai Mobility batarya yatırımı olduğunu belirten Kacır, IONIQ 3 yatırımının Türkiye'nin güvenilir ve ölçeklenebilir bir üretim merkezi olarak konumlandığını gösterdiğini ifade etti.

Hyundai Motor Türkiye de IONIQ 3 üretimini desteklemek üzere İzmit fabrikasında batarya montaj tesisi yatırımı gerçekleştiriyor. Şirketin açıklamasına göre toplam yatırım paketi 715 milyon avroya ulaşırken, bunun 55 milyon avroluk bölümü batarya tesisine ayrılıyor.

Togg vurgusu

Bakan Kacır, Türkiye'nin elektrikli mobilite dönüşümünde Togg'un önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Togg'u yalnızca bir otomobil projesi olarak değerlendirmediklerini ifade eden Kacır, batarya teknolojileri, yazılım, güç elektroniği ve şarj altyapısıyla birlikte daha geniş bir mobilite ekosisteminin parçası olarak ele aldıklarını söyledi.

Kacır, Türkiye'de üretim yapan küresel otomotiv şirketlerinin yeni nesil mobilite yatırımlarını ülkeye yönlendirmesinin ve mevcut üretim kapasitelerini elektrikli ve akıllı araç teknolojileriyle yenilemesinin önemine dikkat çekti.

Otomotive 1,5 trilyon liralık yatırım desteği

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2002'den bu yana otomotiv ana ve yan sanayi firmalarına yönelik yatırım teşvikleri kapsamında 3 bin 880 yatırım projesine destek verdiğini söyledi. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğünün 1,5 trilyon liraya ulaştığını belirtti.

Otomotiv sektöründe toplam 57 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 6 projenin de Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında uygun finansman imkanlarıyla buluşturulduğunu aktardı.

Kacır ayrıca HIT-30 programının mobilite ve batarya üretimine yönelik çağrılarıyla elektrikli araç sektöründeki stratejik yatırımların desteklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin sanayi üretimi yüzde 31 arttı

Kacır, küresel sanayi üretimindeki gelişmelere de değindi. Pandemi öncesi döneme kıyasla sanayi üretiminin Almanya'da yüzde 10,5, İtalya'da yüzde 5,8 ve Fransa'da yüzde 3,3 daha düşük olduğunu belirten Kacır, aynı dönemde Türkiye'nin sanayi üretimini yüzde 31 artırdığını söyledi.

Türkiye'nin ihracatının son 23 yılda 36 milyar dolardan 278 milyar dolara, imalat sanayisinin yıllık katma değerinin ise 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıktığını ifade eden Kacır, otomotiv sektörünün Türk sanayisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurguladı.