Yollar elektrikleniyor! AB pazarında her beş araçtan biri elektrikli

Avrupa otomobil pazarı, 2026 yılına genel satışlarda bir yavaşlama öne çıkarken motor teknolojilerinde radikal bir dönüşümle başladı.

Avrupa Birliği genelinde toplam otomobil satışları gerilerken, tüketicilerin geleneksel yakıtlardan elektrikli ve hibrit seçeneklere yönelimi hız kazandı.

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışları 2026 yılının ocak ayında yıllık bazda geriledi. AB genelinde ocakta 799 bin 625 yeni araç tescil edilirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 düşüşe işaret etti. 2025 Ocak ayında 831 bin 945 araç satışı gerçekleşmişti.

Elektrikli araçların payı arttı

Toplam pazardaki daralmaya karşın elektrikli otomobillerde yükseliş sürdü. Bataryalı elektrikli araçların (BEV) pazar payı yüzde 19,3'e çıktı. Böylece AB'de satılan yaklaşık her beş otomobilden biri bataryalı oldu. Söz konusu oran geçen yılın ocak ayında yüzde 14,9 seviyesindeydi. Bu kategoride 154 bin 230 araç tescil edildi.

Büyük pazarlara bakıldığında Fransa'da elektrikli araç kayıtları yüzde 52,1, Almanya'da ise yüzde 23,8 artış gösterdi. Buna karşılık Belçika'da yüzde 11,5 ve Hollanda'da yüzde 35,4 gerileme kaydedildi.

Hibrit araçlar liderliğini korudu

Hibrit otomobiller 308 bin 364 adetlik satış ve yüzde 38,6 pazar payıyla AB'de en çok tercih edilen motor tipi olmayı sürdürdü. İtalya'da yüzde 24,9, İspanya'da yüzde 9 artış görülürken Fransa'da yatay seyir izlendi, Almanya'da ise yüzde 1,8 düşüş yaşandı.

Plug-in hibrit segmentinde de büyüme devam etti. Bu kategoride satışlar 78 bin 741 adede yükseldi. İtalya'da yüzde 134,2, İspanya'da yüzde 66,7 ve Almanya'da yüzde 23 artış kaydedildi. Plug-in hibritlerin pazar payı yüzde 7,4'ten yüzde 9,8'e çıktı.

Benzin ve dizelde düşüş

Ocak ayında benzinli otomobil satışları yüzde 28,2 azaldı. Fransa'da düşüş yüzde 48,9, Almanya'da yüzde 29,9, İtalya'da yüzde 25,5 ve İspanya'da yüzde 22,5 olarak gerçekleşti. Toplam 175 bin 989 benzinli araç satılırken, pazar payı yüzde 29,5'ten yüzde 22'ye geriledi.

Dizel otomobil kayıtları da yüzde 22,3 azalarak toplam satışların yüzde 8,1'ini oluşturdu.