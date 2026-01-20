Yollar hızla yaşlanıyor! Her 4 araçtan biri 21 yaş üzerinde
Türkiye'de otomobil parkı büyümeye devam ederken, araçların yaş ortalaması da hızla yükseliyor. EBS Danışmanlık verilerine göre, yollardaki her dört otomobilden biri 21 yaş ve üzerinde bulunuyor. Bu rakamlara göre her dört otomobilden birinin "hurda" statüsüne yaklaşması dikkat çekerken, 11 yaş üzeri araçların toplam park içindeki payı 9,5 milyonla yüzde 55'e ulaştı.
Türkiye'de 2025 yılında otomobil sayısında ciddi bir artış yaşansa da, yollardaki araçların yaş ortalamasındaki yükseliş ve "hurda" statüsüne yaklaşan araçlar da artıyor.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı EBS Danışmanlık verilerine göre, Türkiye yollarındaki toplam araç sayısının yüzde 51,6'sını yani 17.373.581 adetini otomobiller oluşturdu.
Her dört otomobilden biri 21 yaş ve üzerinde
2025'te otomobil parkı 1,1 milyonun üzerinde bir artış gösterse de, bu büyüme parkın gençleşmesine yetmedi. Veriler, her dört otomobilden birinin 21 yaş ve üzerinde olduğunu gösterdi.
Türkiye'deki otomobillerin yaş gruplarına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
|Araç Yaş Grubu
|Toplam Park İçindeki Payı (%)
|0 - 5 Yaş
|%27,35
|6 - 10 Yaş
|%17,70
|11 - 15 Yaş
|%18,01
|16 - 20 Yaş
|%10,56
|21 Yaş ve Üstü
|%26,39
Bu verilere bakıldığında bugün Türkiye yollarındaki 4 milyon 584 bin otomobil artık 21 yaş ve üzerinde. Bu araçların sayısının sadece 2025 yılında 424 bin adet artış gösterdiğini söyleyen Özpeynirci bu gruptaki araçları "bir nevi hurda statüsünde" şeklinde nitelendirdi.
11 yaş ve üzeri otomobillerin payı yüzde 55
Öne çıkan bir diğer veri ise 11 yaş ve üzeri otomobillerin toplam park içindeki payının yüzde 55'e ulaşması oldu. Bu da yaklaşık 9 milyon 546 bin otomobilin eski teknoloji ve yüksek emisyon grubunda yer aldığına işaret ediyor.
