Yükselen fiyat, ikinci elde satışı frenliyor

03 Haziran 2020

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Seyahat yasağının 1 Haziran'da kalkması, ikinci el araçtaki talep artışını hızlandırdı. Ancak, yüksek fiyatlar nedeniyle satışa dönüş henüz aynı hızda değil. Kamu bankalarının 3 Haziran’da devreye girecek kredi desteği ile satışların hızlanması bekleniyor.

“1 aylık satışı 5 günde yaptık”

Şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran itibarıyla sona erdiğinin açıklanmasının bayram tatili sonrasında ikinci el satışlarını bir anda hareketlendirdiğine dikkat çeken Otomol CEO’su Uğur Sakarya, “Akabinde 3 Haziran’dan itibaren kamu bankalarının kredi destek paketinde ikinci el araçlara da yüzde 0,82 faiz oranlı kredi veriyor olması tam anlamıyla talep patlamasına dönüştü. Üstelik bu kredinin 6 ay ödemesiz ve 150 bin TL gibi yüksek bir tutara kadar kullanılabiliyor olması koronavirüs salgını sebebiyle 3 aydır ötelenen talebin satışa dönmesine sebep oldu. Şüphesiz bunda sıfır araç stoğunun çoğu markada yeterli seviyede olmaması da ciddi etken oldu. Otomol olarak bayram sonrası 5 iş gününde neredeyse 1 aylık satış hacmine ulaştık” diye konuştu.

“Fiyatlar dengelenecek”

Yeni kredi paketinin ikinci el pazarını daha da hareketlendireceğini belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da “Yaşadığımız olağanüstü süreçte toplam otomotiv pazarı nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,46 oranında daralmıştı. Mayıs ayı itibarı ile hareketlenmeye başlayan ikinci el pazarı, 1 Haziran itibarı ile normalleşme adımları ile toparlanmaya başlayacak. 1 Haziran tarihinde kamu bankaları tarafından açıklanan kredi paketi tüm sektörü olduğu gibi ikinci el pazarını da pozitif yönde etkileyecek. İkinci el araçlar için ilk defa uygulanacak bu kampanya talepleri artıracaktır. Ayrıca dolaylı olarak mevcut aracını sıfır ile değiştirmek isteyenlerin pazara sokacağı ikinci el araçlar, fiyatların dengelenmesine de katkıda bulunacak” şeklinde konuştu.

Toplu taşımadan kaçan araç alıyor

Mutlu, 2020 yılında ikinci el pazarının tüm yaşananlara rağmen büyüme ile tamamlanmasını beklediklerini söylerken “Koronavirüs salgını nedeniyle yaşam tarzları değişecek. Yeni normale geçildikçe, toplu taşıma kullanmak istemeyenler, tatillere kendi araçları ile gitmek isteyenlerin sayısında artış yaşandıkça otomotiv sektörü beklenenin üzerinde satışlarla tamamlanabilir” dedi.

Fiyatlar son 1 ayda %10 artı

Salgın nedeniyle talebin hızlandığı ikinci el araç piyasasında fiyatlar da yeniden yükselişe geçmişti. Nisan ve mayıs ayı fiyat ortalamasını açıklayan ikinciyeni’nin analizine göre Covid-19 salgınının etkisiyle martta düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları nisanın ardından mayıs ayında da yükseldi. İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında yüzde 8.36 artış gösterdi. İkinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, artışın mayısın son günleri ve haziran başında da devam ettiğini belirterek, son bir ayda ikinci el araçlarda fiyat artışının yüzde 10’u bulduğunu söyledi. Ayyıldız, "Bu artışın temel nedeni salgın dolayısıyla kişilerin kendilerini daha izole ettiği ulaşım alternatiflerinin tercih etmesi oldu. Kamu bankalarının kredi desteği de talebi hızlandırdı” dedi.

Yüksek fiyatlar, talebin satışa dönmesini frenliyor

Analiz şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, son üç günde Sahibinden.com’daki ikinci otomobil ilan sayısının da 60 bini aştığını belirterek, “Normalde bu sayı 20 binlerdeydi. ikinci pazarı adet olarak da canlanıyor, yazın ikinci el için çok hareketli geçecek. Geçen hafta girilen ilan sayısı 47 bindeydi. Şimdi son 3 günde girilen ilan sayısı 60 bin. Talep çok arttı. Ancak fiyatların çok yüksek olması nedeniyle bunun satışa hemen dönüştüğünü düşünmüyorum. Talep artarak devam ediyor ama satışa dönüşmesi o kadar hızlı değil. Çünkü vatandaş da fiyatların çok yüksek olduğunun farkında" diye konuştu.