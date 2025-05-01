Yüzde 8 zam, yüzde 38’e patladı: ÖTV dilimi araç fiyatını uçurdu
Opel Grandland'da vergisiz fiyata yapılan yüzde 8’lik zam, ÖTV dilimi değişikliği nedeniyle satış fiyatında yüzde 38’lik artışa neden oldu. ÖTV matrah sınırında yer alan diğer elektrikli modellerin de benzer artış riski taşıdığı belirtiliyor.
Elektrikli araçlarda vergisiz fiyatlara yapılan sınırlı zamlar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah diliminin değişmesine neden olarak, nihai satış fiyatlarında ciddi artışlara yol açıyor.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bilgilere göre, 1 Mayıs itibarıyla elektrikli Opel Grandland modelinin vergisiz (matrah) fiyatına yapılan yüzde 8'lik zam, aracın ÖTV oranını yüzde 10'dan yüzde 40'a taşıdı.
Bu artış sonrası, Grandland modelinin nihai satış fiyatı 1 milyon 860 bin TL’den 2 milyon 570 bin TL’ye yükseldi. Böylece araç fiyatına yalnızca matrahta yapılan yüzde 8'lik artış, tüketiciye yaklaşık yüzde 38 zam olarak yansıdı. Aradaki fark ise 710 bin TL oldu.
İşte ÖTV etkisine net bir örnek‼️— Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) May 1, 2025
-Bunun adı gizli ÖTV artışı-
Vergisiz fiyattaki %8 artış, tüketiciye %38 zam olarak yansımış.
💢1 Mayıs'ta elektrikli Opel Grandland'in matrah (vergisiz) fiyatına %8 zam gelince, bir anda %10 ÖTV diliminden %40'a atlamış.
💢 Böyle olunca da… pic.twitter.com/swoUcCEtmu