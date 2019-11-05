ZF, CeTrax merkezi elektrik motoru ile inovasyon ödülü kazandı

05 Kasım 2019

ZF, CeTrax merkezi elektrik motoru ile Busworld fuarında İnovasyon Ödülü aldı. Elektrikli motorlar toplu taşıma araçlarında kullanılan otobüslerin sıfır emisyonla çalışmasını sağlıyor. ZF'nin teknolojisi, münferit aksamlar ve çevre birimleri kategorisindeki güçlü rakiplerinin önüne geçiyor.

Busworld fuarı ZF için daha iyi geçemezdi. ZF CeTrax, Brüksel'deki Busworld fuarında uzman jüri tarafından İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. ZF'nin Otobüs Aks ve Şanzıman Sistemleri Müdürü Dr. Andreas Grossl düzenlenen ödül töreninde ”Bu ödül, ZF'nin tüm araç segmentlerinin elektrifikasyonunda öncü olduğunu bir kez daha gösteriyor. CeTrax, toplu taşımacılığın geleceği ve geliştirilmesi için her türlü çabayı gösteren ZF'nin temel bir yapı taşı.. Bu ödül, bir kez daha stratejimizle doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor.” dedi.

Bu ödül, ZF'nin elektrikli otobüs tahrik sistemleri için bu yıl aldığı ilk ödül değil. Şubat ayında, AxTrax AVE elektrikli portal aksına, Berlin'deki ElekBu fuarında Çevre Koruma Ödülü verilmişti.

CeTrax: esnek ve güçlü

İlk kez 2017’de tanıtılan CeTrax, otobüslerde kullanılmak üzere ZF tarafından özel olarak tasarlandı. Tahrik sisteminin tasarımı, tak ve çalıştır (plug & play) yaklaşımına dayanıyor. CeTrax, geleneksel bir güç aktarma sistemine sahip araçlara kolayca monte edilebiliyor. Dolayısıyla, yeni araçların geliştirilmesi ve mevcut platformların güçlendirilmesi için uygun. Bu durum, araç üreticilerinin ve filo operatörlerinin pazar gereksinimlerine ve yasal düzenlemelere esnek bir şekilde yanıt vermelerini sağlıyor.