Zirve altıncı yılda da değişmedi! 2025'te dünyanın en çok satan otomobil markası Toyota oldu

Japon otomotiv devi Toyota Motor, 2025 yılında küresel ölçekte 11,3 milyon araç satışı gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı.

Şirket, bu performansıyla üst üste altıncı kez dünyanın en çok satış yapan otomobil üreticisi olma unvanını korudu.

ABD ve Japonya pazarları öne çıktı

Toyota Grubu'nun küresel satışları, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Büyümede özellikle ABD ve Japonya pazarları öne çıktı. Ana şirket satışlarının beşte ikisinden fazlasını oluşturan bu iki pazarda elde edilen güçlü talep, toplam performansı destekledi.

Toyota ve Lexus markalı araçların satışları, ABD'de hibrit modellere yönelik artan ilginin etkisiyle 2025'te yüzde 3,7 yükselerek 10,5 milyon adetle rekor seviyeye ulaştı. Çin'de ise yoğun rekabete rağmen satışlar yüzde 0,2 artış kaydederek son dört yılda ilk kez gerileme göstermedi.

Hibrit araçların payı yüzde 42

Toyota'nın ana şirket satışlarında hibrit araçların payı yüzde 42 olurken, bataryalı elektrikli araçların payı yüzde 1,9 seviyesinde kaldı. Japonya'dan ABD'ye yapılan araç ihracatı da, RAV4 SUV gibi popüler modellerin katkısıyla yüzde 14,2 artarak yaklaşık 615 bin adede çıktı.

Üretim tarafında ise ana şirketin küresel araç üretimi 2025 genelinde yüzde 4,5 artışla 9 milyon 950 bin 904 adede ulaştı. Buna karşın aralık ayında Japonya'daki üretim yüzde 2,4 düşüşle 249 bin 223 adet olurken, küresel üretim de yüzde 0,5 azalarak 767 bin 85 adet olarak kaydedildi.