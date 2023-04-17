Otomotivde en büyük sorun: Yüksek faizli krediler

2020 yılından bu yana otomotiv sektöründe yaşanan problemler her geçen gün derinleşerek devam ediyor. Fiyatların her geçen gün yükseldiği, sıfır kilometre araç bulmanın imkânsız bir hal aldığı sektörde, tüketicilerin yaşadığı en büyük problem ise finansman tarafında gözlemleniyor.

Tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşan otomobillere karşı tüketicide otomobil satın alma eğiliminin devam ettiğini söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, satışları baltalayan ilk faktörün kredi tarafında yaşandığına dikkat çekti.

Araç stokçuları fiyatları artırıyor

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 6 ay/6 bin kilometre yönetmeliğine karşın halen birçok satıcının sıfır kilometre araç stoklayarak fahiş fiyatlarla araçları tekrar satışa sunmaya devam ettiği belirten Erdem, “Bu durum kurumsal ikinci el araç satıcılarından galerilere, tırnak içinde sıfır araç stoklamayan yapılara ticari anlamda zarar verirken tüketicilerin sıfır kilometre araca erişmesinde büyük bir problem teşkil ediyor.

"Adil olmayan bir süreçteyiz"

Diğer yandan baktığınızda nakit parası olan tüketici istediği otomobili satın alabilirken, kredi çıkmayan, yeterli nakdi olmayan, yüksek faiz ve düşük vade tutarları sebebiyle kredi kullanmak istemeyen tüketiciler otomobile ulaşmakta büyük bir zorluk çekiyor. Tüketici tarafında da satıcı tarafında da adil olmayan bir süreçteyiz.

Kredi faizlerinin düşürülmesi, vadelerin yükseltilmesi, stokçuluğun önüne geçilmesi tüm sektöre rahat bir nefes aldırır ve orta vadede fiyatların ikinci elde belirli seviyede düşmesinde de önemli rol oynar. Geldiğimiz noktada finansman çözümü üretebilen, elinde talebi yüksek otomobil arzını bulunduran kazanıyor.” açıklamasını yaptı.