Otomotivdeki hareket, lastikte yatırım getirdi

Nurdoğan A. ERGÜN /KIRŞEHİR

Otomotiv sektöründeki hareketlilik, lastik pazarına da ivme kazandırıyor. Satışlardaki artış, lastik sektörüne hem yeni ürün hem de yeni fabrika yatırımı olarak yansıyor. 2024 yılında sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları yaklaşık 1.3 milyon adetle rekor kırarken, sıfır kilometre araç satışlarının bu yıl da 1 milyon adedin altına düşmeyeceği tahmin ediliyor. 2025’te ikinci el araç satışlarının da 8-9 milyon adet aralığında gerçekleşmesi beklenirken, benzer tablonun lastik satışlarında da kendini göstermesi öngörülüyor. Lastik talebinin artmasıyla birlikte yatırımlarına hız veren Petlas’ın Genel Müdürü Hakan Yalnız, küresel ve ulusal lastik pazarını değerlendirdi. Dünya lastik sektörünün 2023’e göre 2024 yılında yüzde 3.5 artışla 2.5 milyar adede ulaştığını kaydeden Yalnız’ın verdiği bilgilere göre, bu sayının yaklaşık 2.2 milyar adedi yenileme pazarından geldi. Türkiye’de ise yaklaşık 23 milyon adetlik binek ve ticari lastik satışıyla otomobil pazarına benzer şekilde rekor kırıldı. Özetle, hem otomotiv hem de lastik sektörü 2024 yılını rekorlarla kapattı.

Petlas’tan 7.4 milyon adetlik satış

23 milyon adetlik satışın 7.4 milyon adedini Petlas’ın yaptığını aktaran Yalnız, “Binek grubunda bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5.4 büyüme kaydederek yurt içi ve yurt dışı pazarlarda toplam 7 milyon 400 bin adede ulaştık. Son üç yıldır binek grubu lastik yenileme pazarında en çok tercih edilen markayız. Bu sonuçlarla adet bazında yüzde 25’e yaklaşan pazar payımızla liderliğimizi pekiştirdik” dedi. Petlas olarak 2024 yılında 27 milyar lira ciroya ulaştıklarını kaydeden Yalnız, bunun yüzde 44’ünün ihracattan geldiğini belirtti. “İhracatta her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz” diyen Yalnız, Almanya, Romanya, Hollanda, Mısır, Fas ve Amerika’yı başlıca ihracat yaptıkları ülkeler olarak sıraladı. Yalnız, “2025’te daha önce Asya ve Afrika’da hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak istiyoruz. Türkiye’den en çok ülkeye lastik ihracatı yapan üretici pozisyonundayız” diye konuştu.

Kırşehir’de ikinci fabrika 2030’da açılacak

Mevcut üretim hattına ek olarak yine Kırşehir’de ikinci fabrika yatırımına başlayan Petlas, yeni fabrikayı 2030 yılında devreye almayı planlıyor. Yeniş tesis için 860 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi öngörülürken, ikinci fabrikanın yıllık 10 milyon adet yani 100 milyon ton üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Mevcut tesisle birlikte böylece Petlas’ın üretim kapasitesi 1 milyon 240 bin tona ulaşacak.

Prestige Sports ile ‘ultra lüks’ segmente girdi

Lastik üretimindeki iddiasını bir adım daha yukarıya taşıyan Petlas, 3 yıllık çalışmanın ardından Prestige Sports ile premium segmente de girdi. Yıllık 240 bin ton kapasiteye sahip Kırşehir’deki fabrikasında hemen hemen tüm araçlar için 300 farklı desen ve 3 bin 500 farklı ebatta lastik üretimi yapan marka, yeni yüksek performans yaz lastiği Prestige Sport ile ıslak ve kuru zemin fren performansı, konforu, düşük gürültü seviyesi gibi özellikleriyle premium segmentte kullanıcılara alternatif sunmayı hedefliyor. Prestige Sport’un lansmanında konuşan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına, iş makinelerinden uçak lastiklerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 300 farklı desen ve 3 bin 500 farklı ebatta lastik üretiyoruz. Diğer yandan ürün geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Yüksek performans lastiği olarak geliştirdiğimiz yeni ürünümüz Prestige Sport’un sunduğu ıslak zeminde iddialı fren performansı, üstün yol tutuşu ve sessiz sürüşle sunduğu konfor gibi pek çok özelliğiyle de rekabette fark yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

Enerjinin %20’sini GES’ten kullanıyor

1976 yılında askeri amaçlı lastiklerde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan ve 2005 yılında AKO Grup bünyesine katılan Petlas, Kırşehir’de bugün 365 bin metrekarelik kapalı alan ve yerleşkesinde toplam 4 bin 500 çalışan ile üretime devam ediyor. Geniş ürün yelpazesi ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biri olduklarını söyleyen Hakan Yalnız, “Türkiye’nin dışa bağımlılığını kaldırma vizyonuyla hareket eden Petlas, uçak, askeri, zirai, iş makinesi, kamyon, otobüs, hafif ticari ve binek araç lastiklerini içeren, 4 farklı marka altında 2 bin 500’den fazla farklı ürün ile Türk tarım, sanayii, savunma ve ulaşım sektörlerinin hizmetinde” dedi. Sürdürülebilirlik alanında da çatıda 200 bin metrekare, açık alanda 110 bin metrekare güneş paneli yatırımı bulunduğunu açıklayan Yalnız, kullandıkları enerjinin yüzde 20’sini GES’ten sağladıklarını, 2023 yılında hedefin yüzde 56 olduğunu belirtti.

“Pazarda fiyatları dengeliyoruz”

Lastik pazarında yüzde 100 yeli marka olarak faaliyet gösterdiklerini ve artan hammadde fiyatlarına rağmen fiyat-performans dengesini sağladıklarını söyleyen Hakan Yalnız, “Yabancı da biz de aynı hammaddeyi kullanıyoruz. Ama onlar 10 liraya satarken biz 7 liraya satıyoruz. O 5 lira kazanırken biz 2 lira kazanıyoruz. Lastik pazarında fiyatları domine ediyoruz. Biz olmasak daha da yüksek fiyatlar olur. Lastik konusunda, fabrikamız konusunda çok iddialıyız ama marka algısı çok önemli. Hedefimiz kısa zamanda Türkiye’de lastik denince Petlas’ın akla gelmesi” dedi.

BYD’nin yatırımı hareket getirir mi?

Türkiye’de kauçuk üretilmemesi nedeniyle ithal hammadde yüzünden döviz kuru baskısı yaşayan yerli lastik üreticilerin gözü, iç pazarda yeni yapılacak yatırımlarda. Sektör, özellikle Çinli otomotiv firması BYD’nin Türkiye’de yapacağı yatırımla önümüzdeki süreçte iç pazarda bir hareketlilik bekliyor. BYD’nin iç pazardan ne kadar ürün tedarik edeceği yönünde net bir bilgi sunulmasa da Hakan Yalnız, başta BYD olmak üzere yeni gelecek tüm yatırımların lastik pazarı için olumlu bir hava estireceğini söyledi.

RAKAMLAR

2.5 milyar adet

Dünya genelinde 2024’te satılan lastik sayısı

2.2 milyar adet

2024 dünya lastik yenileme pazarı

23 milyon adet

2024 yılında Türkiye’de satılan lastik sayısı

7.4 milyon adet

Petlas’ın 2024 lastik satış adedi