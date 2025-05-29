OTS Organik Kurucu Ortağı Atila Ertem: Organik ketçap ve mayonez üreteceğiz
OTS Organik Kurucu Ortağı Atila Ertem, organik mayonez ve ketçap üretimine hazırlandıklarını belirterek, Türkiye’de ilk defa yerli üretim ile vegan ketçap ve mayonez üretecekleri bilgisini verdi.
Ertem, ürünlerin akredite laboratuvarlarda yapılan testlerden başarılı bir şekilde geçtiğini söyledi. Önümüzdeki 2 ay içinde üretime başlayacaklarını belirten Ertem, ilk etapta iç piyasada büyük market raflarında yer alacaklarını, ardından ihracat da yapacaklarını vurguladı.
“Güçlü bir iç pazar için taşın altına elimizi koyduk”
Türkiye’de organik ürün alanında hep ihracat odaklı bir yaklaşımın bulunduğunu, firmalarının ise iç pazarda da organik ürün pazarının gelişip büyümesi için ellerini taşın altına koyduğunu vurgulayan Atila Ertem, “Hedefimize bebek, çocuk, kadın ve gençlerimizi aldık. Çünkü biliyoruz ki gençlerimizin ve kadınlarımızın sağlıklı yeme içme bilincinin gelişmesi ile bizim pazarımız büyüyecek ve sağlıklı nesiller yetişecek. Gördük ki 30-40 yaş aralığındaki grup organik ürün talebine daha yatkın. Gençlerimizin sağlıklı ürünlerle iç içe olması için onların sevdiği ürünlere yoğunlaştık. Mesela organik mısır ve pirinç patlaklarını ürettik. Ketçap ve mayonezi ekledik. Ayrıca eğlence severler için ürün gamımıza patlamış mısırı da ekledik” değerlendirmesini yaptı.
Fransız ortakla ihracatta hedeflerini büyüttü
OTS’nin çalışmalarının yabancı yatırımcı ilgisini de mazhar olduğuna atıfta bulunan Atila Ertem, bunun sonucunda Fransız bir firma ile ortaklık kurulduğunu açıkladı. Ertem, Ar-Ge ve inovasyona verdikleri önemin OTS markasını yurt dışında bilinen bir marka olmasını sağladığına değindi. Bugün itibarıyla Ortadoğu, Kıbrıs, Avrupa, Türk cumhuriyetleri, Uzakdoğu ülkeleri ve Amerika’ya ihracat yaptıklarını söyleyen Ertem, şöyle devam etti: “Avrupa’da organik ürünlerin payı yüzde 20’leri buluyor. Bizim ülkemizde henüz bu rakamlara ulaşamadık. İç pazarımız yüzde 1-2 aralığında gidip geliyor. Mesela Yunanistan’da organik ürünlere talep bizden daha fazla. Bu durum biraz da farkındalıkla ilgili. Maalesef günü kurtaracak beslenme alışkanlıklarıyla yaşıyoruz. Ama önünde sonunda doğru beslenmenin yollarını öğreneceğiz.”
OTS tesislerine giren her bir ürünün akredite laboratuvarlarda tekrar teste tabi tutulduğunu da dile getiren Atila Ertem, sözleşmeli üreticilerle çalışarak, genel kaliteyi bir şekilde koruduklarını bildirdi. “Her ne kadar organik üründe sertifikalı çalışıyor olsak da nakliyede olabilecek sorunlardan dolayı işletmemize giren her ürünü akredite laboratuvarda analiz ettiriyoruz” diye konuşan Ertem, ağır metallere ve pestisitlere karşı önlem aldıklarına işaret eti.
“Çiftçinin genetik kodunda aslında organik tarım var”
Türkiye topraklarında bulunan her bir çiftçinin genetik kodlarında organik bilincinin yer aldığını ileten OTS Organik Kurucu Ortağı Atila Ertem, bundan 100 yıl önce tarlalarda ilacın kullanılmadığını hatırlattı. OTS prensipleri sayesinde çitçideki organik kodunu geri çağırdıklarını sözlerine ekleyen Ertem, “Çiftçi toprağa ilacı atarken hem kendine hem de tüketiciye zarar veriyor. Kimyasal tarımdan organik tarıma geçmemiz lazım. Mesela bağlardaki hastalık ve zararlılar için kimyasal koruyucular kullanılıyor. Ama biz organik tarımda koruyucu hekimlik rolünü de üstlendik” ifadelerini kullandı.
Tarım alanlarındaki hastalık ve zararlıların başlıca nedeninin yanlış tarımsal uygulamalardan kaynaklandığı tespitini yapan Atila Ertem, “Mesela üzümde salma sulama yapılıyor. Halbuki bu durum tarlada nemin artmasına neden oluyor" dedi.