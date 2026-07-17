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ÖTV sistemine ‘4x4’ ve ‘4x2’ düzenlemesi geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle, araçların ÖTV oranlarını belirleyen kriterlere "çekiş sistemi" de ekleniyor. Teklif yasalaşırsa, 4x4 ve 4x2 araçlar için farklı vergi oranları uygulanacak ve Cumhurbaşkanı’na çekiş sistemine göre farklı ÖTV oranı belirleme yetkisi tanınacak.

Ali Yıldırım
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ÖTV sistemine ‘4x4’ ve ‘4x2’ düzenlemesi geliyor

Otomobillerde Özel Tü­ketim Vergisi (ÖTV) sis­temini doğrudan değiş­tirmeyen ancak gelecekte uy­gulanacak vergi politikalarının çerçevesini genişletecek önem­li bir düzenleme yeniden Mec­lis’in gündeminde.

Geçen yıl en son Temmuz 2025’te yapılan dü­zenlemeyle birlikte ÖTV siste­minde ufak değişiklikler yapıl­mış, oran ve matrahlarda deği­şimler gerçekleşmişti. Bu kez ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyo­nu'nda kabul edilen kanun tekli­fiyle, ÖTV oranlarının belirlen­mesinde dikkate alınabilecek kriterlere ‘çekiş sistemi’ de ekle­niyor.

Düzenleme, 3 Temmuz'da TBMM Başkanlığı'na sunulan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmün­de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli­fi"ne komisyon görüşmeleri sı­rasında verilen önergeyle eklen­di. AK Parti milletvekilleri Or­han Erdem, Hüseyin Altınsoy ve Resul Kurt'un önergesi, 14 Tem­muz gecesi Plan ve Bütçe Komis­yonu'nda kabul edildi.

Vergi oranı değişmiyor, yetki genişliyor

Teklifte, 4760 sayılı Özel Tü­ketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinde yer alan Cumhur­başkanının oran belirleme yetki­si genişletiliyor. Mevcut düzenle­mede motor silindir hacmi, elekt­rik motor gücü, menzil ve batarya kapasitesi gibi teknik kriterler dikkate alınırken, yeni düzenle­meyle bunlara çekiş sistemi de eklenmiş olacak. Bu değişiklik, kamuoyunda oluşan bazı değer­lendirmelerin aksine bugün iti­barıyla otomobillerin ÖTV oran­larında herhangi bir artış ya da indirim anlamına gelmiyor. Dü­zenleme yalnızca Cumhurbaşka­nına ilerleyen dönemde çekiş sis­temine göre farklı vergi oranları belirleyebilme yetkisi veriyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu Baş­kanı Mehmet Muş da komisyon görüşmelerinde düzenlemenin kapsamını net ifadelerle açıkla­dı. Muş, “ÖTV belirleniyorken sadece motor silindir hacmi de­ğil, çekiş gücüne de bakılsın. İlla yapılacak diye değil ama dikkate alınması için yetki veriyoruz. Bu da 4x4'se farklı, 4x2'yse farklılaş­tıracak bir imkân veriyor” ifade­lerini kullandı. Bu açıklama, dü­zenlemenin zorunlu bir vergi ar­tışı getirmediğini ancak ihtiyaç duyulması halinde dört teker­lekten çekişli (4x4/AWD), önden çekişli (FWD) ve arkadan itiş­li (RWD) otomobiller için farklı ÖTV oranlarının uygulanabilme­sine hukuki zemin hazırladığını ortaya koyuyor.

Detaylar Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek

Kanun teklifinde yalnızca ‘çe­kiş sistemi’ ifadesi yer alıyor. Hangi çekiş türlerinin nasıl sı­nıflandırılacağı, hangi araçların kapsama gireceği ve uygulana­cak oranlar ise henüz belirlen­miş değil. Teklif yasalaştıktan sonra, bu yetkinin kullanılıp kul­lanılmayacağı ve uygulanacak oranlar Cumhurbaşkanı kararıy­la netleşecek. Böyle bir yetkinin özellikle çift motorlu ve dört te­kerlekten çekişli elektrikli SUV modeller açısından önem taşı­yor. Aynı zamanda içten yanmalı 4 çeker SUV’lar da sistemin için­de. Özellikle son yıllarda pazarda hızla artan AWD elektrikli araç­ların, tek motorlu versiyonlar­dan farklı vergilendirilmesinin önü böylece tam açılmış olacak.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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