ÖTV sistemine ‘4x4’ ve ‘4x2’ düzenlemesi geliyor

Otomobillerde Özel Tü­ketim Vergisi (ÖTV) sis­temini doğrudan değiş­tirmeyen ancak gelecekte uy­gulanacak vergi politikalarının çerçevesini genişletecek önem­li bir düzenleme yeniden Mec­lis’in gündeminde.

Geçen yıl en son Temmuz 2025’te yapılan dü­zenlemeyle birlikte ÖTV siste­minde ufak değişiklikler yapıl­mış, oran ve matrahlarda deği­şimler gerçekleşmişti. Bu kez ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyo­nu'nda kabul edilen kanun tekli­fiyle, ÖTV oranlarının belirlen­mesinde dikkate alınabilecek kriterlere ‘çekiş sistemi’ de ekle­niyor.

Düzenleme, 3 Temmuz'da TBMM Başkanlığı'na sunulan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmün­de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli­fi"ne komisyon görüşmeleri sı­rasında verilen önergeyle eklen­di. AK Parti milletvekilleri Or­han Erdem, Hüseyin Altınsoy ve Resul Kurt'un önergesi, 14 Tem­muz gecesi Plan ve Bütçe Komis­yonu'nda kabul edildi.

Vergi oranı değişmiyor, yetki genişliyor

Teklifte, 4760 sayılı Özel Tü­ketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinde yer alan Cumhur­başkanının oran belirleme yetki­si genişletiliyor. Mevcut düzenle­mede motor silindir hacmi, elekt­rik motor gücü, menzil ve batarya kapasitesi gibi teknik kriterler dikkate alınırken, yeni düzenle­meyle bunlara çekiş sistemi de eklenmiş olacak. Bu değişiklik, kamuoyunda oluşan bazı değer­lendirmelerin aksine bugün iti­barıyla otomobillerin ÖTV oran­larında herhangi bir artış ya da indirim anlamına gelmiyor. Dü­zenleme yalnızca Cumhurbaşka­nına ilerleyen dönemde çekiş sis­temine göre farklı vergi oranları belirleyebilme yetkisi veriyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu Baş­kanı Mehmet Muş da komisyon görüşmelerinde düzenlemenin kapsamını net ifadelerle açıkla­dı. Muş, “ÖTV belirleniyorken sadece motor silindir hacmi de­ğil, çekiş gücüne de bakılsın. İlla yapılacak diye değil ama dikkate alınması için yetki veriyoruz. Bu da 4x4'se farklı, 4x2'yse farklılaş­tıracak bir imkân veriyor” ifade­lerini kullandı. Bu açıklama, dü­zenlemenin zorunlu bir vergi ar­tışı getirmediğini ancak ihtiyaç duyulması halinde dört teker­lekten çekişli (4x4/AWD), önden çekişli (FWD) ve arkadan itiş­li (RWD) otomobiller için farklı ÖTV oranlarının uygulanabilme­sine hukuki zemin hazırladığını ortaya koyuyor.

Detaylar Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek

Kanun teklifinde yalnızca ‘çe­kiş sistemi’ ifadesi yer alıyor. Hangi çekiş türlerinin nasıl sı­nıflandırılacağı, hangi araçların kapsama gireceği ve uygulana­cak oranlar ise henüz belirlen­miş değil. Teklif yasalaştıktan sonra, bu yetkinin kullanılıp kul­lanılmayacağı ve uygulanacak oranlar Cumhurbaşkanı kararıy­la netleşecek. Böyle bir yetkinin özellikle çift motorlu ve dört te­kerlekten çekişli elektrikli SUV modeller açısından önem taşı­yor. Aynı zamanda içten yanmalı 4 çeker SUV’lar da sistemin için­de. Özellikle son yıllarda pazarda hızla artan AWD elektrikli araç­ların, tek motorlu versiyonlar­dan farklı vergilendirilmesinin önü böylece tam açılmış olacak.