ÖTV sistemine ‘4x4’ ve ‘4x2’ düzenlemesi geliyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle, araçların ÖTV oranlarını belirleyen kriterlere "çekiş sistemi" de ekleniyor. Teklif yasalaşırsa, 4x4 ve 4x2 araçlar için farklı vergi oranları uygulanacak ve Cumhurbaşkanı’na çekiş sistemine göre farklı ÖTV oranı belirleme yetkisi tanınacak.
Otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemini doğrudan değiştirmeyen ancak gelecekte uygulanacak vergi politikalarının çerçevesini genişletecek önemli bir düzenleme yeniden Meclis’in gündeminde.
Geçen yıl en son Temmuz 2025’te yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV sisteminde ufak değişiklikler yapılmış, oran ve matrahlarda değişimler gerçekleşmişti. Bu kez ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, ÖTV oranlarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek kriterlere ‘çekiş sistemi’ de ekleniyor.
Düzenleme, 3 Temmuz'da TBMM Başkanlığı'na sunulan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne komisyon görüşmeleri sırasında verilen önergeyle eklendi. AK Parti milletvekilleri Orhan Erdem, Hüseyin Altınsoy ve Resul Kurt'un önergesi, 14 Temmuz gecesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Vergi oranı değişmiyor, yetki genişliyor
Teklifte, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinde yer alan Cumhurbaşkanının oran belirleme yetkisi genişletiliyor. Mevcut düzenlemede motor silindir hacmi, elektrik motor gücü, menzil ve batarya kapasitesi gibi teknik kriterler dikkate alınırken, yeni düzenlemeyle bunlara çekiş sistemi de eklenmiş olacak. Bu değişiklik, kamuoyunda oluşan bazı değerlendirmelerin aksine bugün itibarıyla otomobillerin ÖTV oranlarında herhangi bir artış ya da indirim anlamına gelmiyor. Düzenleme yalnızca Cumhurbaşkanına ilerleyen dönemde çekiş sistemine göre farklı vergi oranları belirleyebilme yetkisi veriyor.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da komisyon görüşmelerinde düzenlemenin kapsamını net ifadelerle açıkladı. Muş, “ÖTV belirleniyorken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücüne de bakılsın. İlla yapılacak diye değil ama dikkate alınması için yetki veriyoruz. Bu da 4x4'se farklı, 4x2'yse farklılaştıracak bir imkân veriyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, düzenlemenin zorunlu bir vergi artışı getirmediğini ancak ihtiyaç duyulması halinde dört tekerlekten çekişli (4x4/AWD), önden çekişli (FWD) ve arkadan itişli (RWD) otomobiller için farklı ÖTV oranlarının uygulanabilmesine hukuki zemin hazırladığını ortaya koyuyor.
Detaylar Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek
Kanun teklifinde yalnızca ‘çekiş sistemi’ ifadesi yer alıyor. Hangi çekiş türlerinin nasıl sınıflandırılacağı, hangi araçların kapsama gireceği ve uygulanacak oranlar ise henüz belirlenmiş değil. Teklif yasalaştıktan sonra, bu yetkinin kullanılıp kullanılmayacağı ve uygulanacak oranlar Cumhurbaşkanı kararıyla netleşecek. Böyle bir yetkinin özellikle çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli elektrikli SUV modeller açısından önem taşıyor. Aynı zamanda içten yanmalı 4 çeker SUV’lar da sistemin içinde. Özellikle son yıllarda pazarda hızla artan AWD elektrikli araçların, tek motorlu versiyonlardan farklı vergilendirilmesinin önü böylece tam açılmış olacak.