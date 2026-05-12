Outlet mağazalarındaki gerçek ortaya çıktı! "İndirimli" diye satılıyor ama…

Artan enflasyon ve yükselen fiyatlar, tüketicileri daha uygun fiyatlı ürün arayışına yönlendirirken, özellikle pahalı markalardan alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar alternatif seçeneklere yöneliyor. Geçmişte outlet mağazaları, sezonu geçmiş ya da küçük kusurları bulunan ürünleri daha uygun fiyatlarla sunarak bu ihtiyaca cevap veriyordu. Ancak son yıllarda outlet mağazalarının ve outlet AVM’lerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte sektörde farklı bir tablo ortaya çıktı.

Dönemsel kampanyalar ve alışveriş festivalleriyle milyonlarca kişi, ünlü markaların ürünlerini daha düşük fiyatlarla satın almak için outlet mağazalarına akın ediyor. Fakat sektörde yapılan incelemeler, outlet adı altında satılan ürünlerin önemli bir kısmının aslında hiçbir zaman markaların ana mağazalarında satışa sunulmadığını gösteriyor.

Outlet ürünleri için ayrı üretim hattı

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, üretim atölyeleri ve saha araştırmaları, birçok büyük markanın outlet mağazaları için ayrı üretim hatları oluşturduğunu ortaya koydu. Buna göre markalar, ana koleksiyonlarından bağımsız şekilde daha düşük maliyetli ürünler ürettiriyor.

Outlet için hazırlanan ürünlerde maliyetleri azaltmak adına kumaş kalitesinin düşürüldüğü, pamuk oranının azaltılarak sentetik karışımların artırıldığı belirtiliyor. Bunun yanında işçilik detaylarında da maliyet kısma yöntemlerine başvurulduğu, dikiş sıklıklarının azaltıldığı ve düğme, fermuar ile astar gibi aksesuarların daha düşük kalitede seçildiği ifade ediliyor. Böylece ortaya, üzerinde ünlü markaların logosu bulunan ancak kullanım ömrü oldukça kısa olan ürünler çıkıyor.

“Bu çok büyük bir yalan”

Sektörün işleyişini anlatan ve uzun yıllardır Merter ile Yenibosna’da ünlü markalara fason üretim yapan bir atölye sahibi, durumu şu sözlerle anlattı:

“Vatandaş outlet mağazasına girip bir tişört aldığında, o tişörtün geçen yaz ana mağazada satılamayıp buraya gönderildiğini sanıyor. Bu çok büyük bir yalan.

Markalar bize sezon başında iki farklı sipariş dosyasıyla gelir. Biri ‘A Plus’ dediğimiz, vitrine çıkacak orijinal koleksiyondur. Diğeri ise doğrudan ‘Outlet’ mağazaları için üretilecek olan seridir. Outlet için verdikleri siparişte bize açıkça ‘Aynı tişört kalıbını ve rengini kullan ama ipliği yüzde 100 pamuk değil, sentetik karışımlı yap, yaka dikişini çift iğne değil tek iğne geç, kumaş gramajını düşür’ derler. Yani o ürün zaten en başından kalitesiz üretilir. Maliyeti 100 lira olan ürünü vitrinde 1000 liraya, maliyeti 40 lira olan outlet ürününü ise güya ‘indirimli’ diyerek 400 liraya satarlar. Tüketici aslında ana mağazadaki ürünü ucuza almaz, zaten 400 liralık kaliteye sahip olan bambaşka bir ürünü almış olur.”

Markalar neden bu yöntemi tercih ediyor?

Uzmanlara göre markalar bu yöntemle hem “lüks” algısını koruyor hem de daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Ana mağazalarda fiyat düşürmek istemeyen şirketler, bütçesi daha sınırlı olan tüketicilere outlet mağazaları üzerinden ulaşarak farklı bir satış stratejisi izliyor. Ayrıca gerçek anlamda elde kalan sezon ürünlerinin, hızla çoğalan outlet mağazalarının raflarını doldurmaya yetmemesi nedeniyle markaların özel olarak “outlet ürünü” ürettirdiği belirtiliyor.