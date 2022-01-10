OYDER Başkanı Mersin: Satışlar 2022'yi geçen yılın altında kapatmaz

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı üzerinde geçen yıl temel belirleyicilerden biri olan arz sorunlarının yılın ilk çeyreğinden sonra azalacağı, satışların geçen yılki seviyesinin üzerinde gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Mersin, dün yayımlanan bültende yarı iletken ekipman tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçen yıl boyunca etkisini gösteren araç bulunabilirlik sorununun Mart ayından sonra çözüleceği tahmininde bulunarak, "Bunun yanında kurlarda da bir belirsizlik hüküm sürüyor. Ayrıca faizlerin de bir yere oturması lazım. Bu 3 belirsizlik 2022 yılını şekillendirecektir" dedi.

Mersin, "2022 yılı için şu an itibariyle satış adedi konusunda öngörüde bulunmak yanlış olur. Ancak 2021'in altında kapatmayacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Mersin geçen yılki pazar dinamiklerinin yetkili satıcıların sermaye yapısına zarar verdiğini ifade ederek, "Adeta siyah ile beyaz, gece ile gündüz kadar birbirine zıt altışar aylık 2 dönem yaşadık. İkinci 6 ay bulunurluk sıkıntısı fiyat istikrarsızlığı ile geçen bir yıl olarak tamamlandı... Bulunurluk sıkıntısına bağlı spekülatif fiyat hareketlerinin de olduğu 2021 yılı, sektörümüzü yordu ve sermaye yapımıza zarar verdi diyebilirim" dedi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıl 737,350 adet ile 2020 seviyesinin altında kalmış, satışlar yılın ilk yarısına güçlü başlayarak yıllıklandırılmış 1 milyon adet seviyesinde seyretse de daha sonra arz kısıntıları, kur nedeniyle fiyat artışı ve kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle gücünü yitirmişti.