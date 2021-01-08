Oyun geliştirme sektörü, oyun konsollarında verginin sıfırlanmasını talep ediyor

Çeşitli ürünler için uygulanan ek gümrük vergilerinde yılbaşından geçerli olmak üzere düzenleme yapılarak, oyun konsollarından alınan ilave gümrük vergisinde de değişikliğe gidildiğini hatılatan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin, değişiklik ile Nisan 2020'de oyun konsollarına getirilen yüzde 50 ek gümrük vergisinin yüzde 20'ye çekildiğini aktardı.

Türkiye'de oyun geliştirme sektörünün sunulan desteklerin de katkısıyla son yıllarda önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Erkin, Türk şirketlerinin yabancı yatırımcıları ülkeye çektiğini, bunun yanında Türk oyun geliştiricileri ve şirketlerinin uluslararası alanda yakından takip edildiğini bildirdi.

Sektöre yönelik uygulama ve kararların oyun geliştirme faaliyetlerine doğrudan etki ettiğini belirten Erkin, "En önemli sermayemiz insan kaynağımız ve son dönemde oyun konsollarına getirilen ek gümrük vergisi ile verginin artırılması gibi uygulamalar, bu kaynağın yetişmesine olumsuz etki edebiliyor. Gençlerimizin oyunlara ve ekipmanlarına ulaşımlarının kolaylaşması, hayal güçleri ve yabancı dillerinin gelişimi için faydalı olduğu gibi sektörümüzde çalışmak istemeleri açısından da önemli." dedi.

Bu tür uygulamalar yerine sektörün desteklenmesiyle ortaya çıkacak ürünlerin, bunların sağlayacağı katma değerin ülkeye çok daha fazla katkı sağlayacağını vurgulayan Erkin, şu değerlendirmede bulundu: "Sektörümüzün bugüne kadar ortaya koyduğu başarılar da bunun en önemli göstergesi. Türk oyun geliştiriciler Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle güçlü biçimde koşmaya çalışırken, potansiyel iş gücümüzün de oyun ve donanımlara kolay erişimi ekosistemimizi geliştirecektir. Bu konuyu çeşitli düzeylerde yetkililere ilettik. Olumlu geri dönüşler de aldık. Bu doğrultuda oyun konsollarına getirilen yüzde 50 ek gümrük vergisinin yüzde 20'ye çekilmesini olumlu ama geliştirilmesi gereken bir konu olarak görüyoruz. Ek gümrük vergisinin daha önce olduğu gibi sıfırlanması ve özel tüketim vergisinin de kaldırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu talebimizi yetkililere iletmeyi sürdüreceğiz. Oyun geliştirme sektörüne bugüne kadar verilen desteği dikkate aldığımızda talebimizin karşılık bulacağına inanıyoruz."