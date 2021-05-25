Oyun pazarı 175 milyar doları aşacak

Küresel oyun pazarının 2021'de 175 milyar doların üzerine çıkması, 2023 sonunda da 204,6 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Küresel arenada oyuncu sayısı ise yıl sonuna kadar 2,9 milyar olacak.

Newzoo'nun verilerine göre, 2012'den bu yana oyun pazarında en yüksek büyüme yıllık yüzde 23,1 artışla 2020'de gerçekleşti. 2020'de oyun pazarında 177,8 milyar dolar gelir elde edildi. 2021 sonunda ise gelir tutarın 175,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Oyun pazarında yıl sonunda ulaşılması beklenen 175,8 milyar dolarlık gelirin 90,7 milyar doları mobil oyunlarla sağlanacak. Verilere göre, 2021'de mobil oyun gelirleri pazarın yüzde 52'sini oluşturacak.

"Pazar mobil oyun geliştirenlerle büyüyecek"

Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, "Oyun pazarı hacmi, 2023 sonunda 204,6 milyar doları bularak büyümeye devam edecek. Oyun pazarı gelirleri içinde yüzde 50'nin üzerinde payı bulunan mobil oyun sektörü, ülkemizde oyun geliştiriciler için uluslararası pazarlara açılma konusunda kendilerini kanıtlayabilecekleri bir alan olarak öne çıkıyor. Türkiye'de geliştirilen oyunların dünya çapında ses getirmesi için devlet destek ve teşvikleri bulunuyor. Girişimcileri bu konularda bilgilendiriyor, sektörde güçlü bir şekilde ilerlemeleri için hizmetlerimizle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.