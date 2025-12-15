Oyun ve eğlence sektörü 1,8 milyar dolara ulaştı

Türkiye’de 1,8 milyar dolara ulaşan oyun ve eğlence sektörü, şehirlerin dönüşümünde stratejik bir rol üstleniyor.

Bu yükselişin dikkat çeken örneklerinden biri olan ATRAX – Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Fuarı, 2025 yılında 83 ülkeden yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlayarak Avrasya bölgesindeki konumunu daha da güçlendirdi.

Fuar, 15–17 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 13’üncü kez, “Ciddi Eğlence – Yarının Mutlu Şehirleri İçin Eğlenceyi Ciddiye Alıyoruz” temasıyla düzenlenecek.

ATRAX 2026’nın, 100’den fazla ülkeden profesyonel alıcıyı ve 30’un üzerinde ülkeden 400’ü aşkın katılımcıyı bir araya getirmesi bekleniyor.

Eğlence şehir yaşamının merkezinde

Günümüzde şehirlerin yalnızca yaşama ve çalışma alanları değil, aynı zamanda sosyalleşme, dinlenme ve aktif yaşam merkezleri olarak tasarlandığına dikkat çekiliyor. Parklar, spor alanları, rekreasyon merkezleri ve sosyal tesislere yönelik yatırımlar, kentsel gelişimin temel unsurları arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı eğlence fuarı olan ATRAX 2026’da da eğlence ve rekreasyon alanlarının şehirlerin yaşam kalitesine katkısı öne çıkıyor. Fuarda 4 bini aşkın markanın temsil edilmesi ve sektörün küresel ölçekte büyüyen iş hacminin sergilenmesi hedefleniyor.

“Eğlence, şehirlerin temel yapı taşlarından biri”

Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve ATRAX Fuar Organizatörü Nergis Aslan, eğlence sektörünün şehirlerin geleceğinde belirleyici rol oynadığını vurguladı. Aslan, oyun ve eğlence sektörünün Türkiye’de 2025–2030 döneminde yüzde 28 büyüme göstermesinin beklendiğini, sektöre yapılan yatırımın ise 2025’in ilk yarısında 480 milyon dolara ulaştığını söyledi.