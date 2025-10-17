Özak GYO, 2 bin 500 konutluk stok hazırlıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Yüksek faiz oranları nedeniyle yatırımcıların uzun süredir mevduata yöneldiği bir dönemde, gayrimenkul sektörünün önde gelen oyuncularından Özak GYO, Merkez Bankası’nın olası faiz indirimi beklentisine odaklandı. Özak Global Holding ve Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, faizlerin düşmesiyle birlikte gayrimenkulün yeniden yatırımcının radarına gireceğini belirterek, “O döneme güçlü stokla girmek için hazırlık yapıyoruz” dedi.

Yüksek faizler nedeniyle bekleme sürecine giren sektördeki beklentileri değerlendiren Akbalık, piyasadaki canlanma sinyallerine işaret etti. Akbalık, faiz indirimlerinin yatırım tercihlerini nasıl değiştireceğini şu sözlerle ifade etti: “Mevduat faizleri düşmeye başladığında, buradan çıkan tasarruf yeniden gayrimenkule yönelecek. Biz bu döneme güçlü stokla girmek için uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şu anda 4 aktif projemiz var, ikisi tamamlandı, ikisi yeni başlıyor. Böylece toplamda 8 projeyle hem bu yılı hem de 2026’yı dolu dolu geçireceğiz.”

Metrekaresi 125 bin-500 bin TL

Özak GYO’nun, beklenen hareketliliğe hazır olmak için farklı bölgelerde 2 bin 500 konutluk üretim sürecini sürdürdüğünü anlatan Akbalık, portföy dengesine vurgu yaptı. Markalı konutları Özak Duyu Göktürk, Özak Doa Göktürk, Hayat City, Özak Dragos ve Hayat Flora olarak aktaran Akbalık, geliştirme aşamasındaki projeleri de şehir merkezinde yer alan Balmumcu’daki Özak Palas ve Topkapı’daki yeni karma proje şeklinde aktardı. Bu projelerle “hem şehir merkezinde hem de doğayla iç içe konumlarda yer alan bir denge” kurduklarını söyleyen Akbalık, projelerde metrekare satış fiyatlarının ise konum ve proje tipine bağlı olarak 125 bin TL ile 500 bin TL arasında değiştiğini açıkladı.

“Arz yetersizliği fiyatı yükseltecek”

Mevduat faizlerinin yüzde 30 seviyelerine gerilemesiyle çözülmenin başlayacağını, yüzde 20’nin altına inmesiyle konut talebinde patlama yaşanacağını öngören Akbalık, “Bu durumda mevcut arzın talebe yetişmesi zorlaşacak. Gayrimenkul sektörü için arz yetersizliği yeniden gündeme gelecek” dedi. Akbalık, özellikle markalı konutlarda arz yetersizliği ile birlikte maliyetleri sübvanse etmek için fiyatların yüzde 20-30 arasında artabileceğine işaret etti.

Akbalık’a göre, gayrimenkul şu anda ucuz kalıyor. Akbalık, “Satış fiyatlarının artışıyla inşaat maliyetinin artışı birbirine paralel gitmiyor. Bugün 10 milyon lira olan bir evi 6 ay sonra da eğer 10 milyona satıyorsanız, o 6 ayın finansman maliyeti yük oluyor. Özellikle inşaat maliyetleri ciddi manada artmış durumda. Bana göre yüzde 20-30 mevcut inşaat maliyetleriyle fiyatlar arasında fark var. Mevcut fiyatın bu oranlarda uygun olduğunu görüyoruz, en azından bizim projelerimizde böyle” dedi.

“Kentsel dönüşümde GYO’ların rolü artacak”

Sektörde azalan arsa stokuna ve artan dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken Akbalık, özellikle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın (GYO) önümüzdeki dönemde çok daha kritik bir rol üstleneceğini vurguladı. Akbalık, “Kentsel dönüşüm süreçlerinde geçmişte yaşanmış kötü örnekler var. Bunun sebebi verilen sözlerle yapılanın birbirini tutmaması, maliklerin beklentisiyle, müteahhitlerin gerçeğe dayanmayan vaatlerinden kaynaklı. Bunun bir ölçeği, kontrolü yok. İster istemez bazı mağduriyetler olabiliyor. GYO’lar ise hem denetleniyor hem de halka açık olmalarından dolayı finansalları şeffaf. Malikler hem finansallarını hem stratejilerini görebiliyor” diye konuştu.

“Polonya, konut için cazip bir pazar”

Özak GYO olarak sadece Türkiye değil yurt dışında da fırsatlara baktıklarını anlatan Ahmet Akbalık, özellikle Avrupa’da yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini söyledi. “Polonya ve Almanya’da konut geliştirme projeleri için fizibilite çalışmaları yürütüyoruz. Avrupa’da sürdürülebilir yaşam konseptine uygun, katma değerli projeler üretmek istiyoruz. Özellikle Polonya bu anlamda cazip bir bölge” dedi.

“Yatırımcı için kiranın cazibesi yok”

Türkiye’de son yıllarda yatırım amaçlı konut alımının azaldığına dikkat çeken Ahmet Akbalık, bunun temel nedenini kira gelir yetersizliğine bağladı. Akbalık, “Konutlar artık daha çok oturum amaçlı alınıyor. İnsanlar çocuğuna, kızına ya da kendisine ev alıyor. Çünkü kira getirisi artık yatırımcı için cazip değil. Dubai’de bir gayrimenkul 10 yılda kira geliriyle kendini amorti ediyor. Avrupa’da bu oran 15 yıl civarında. Türkiye’de ise 40 yıla kadar çıkıyor. Çünkü yatırım TL bazında yapılıyor ve yüksek enflasyon kira gelirinin reel değerini düşürüyor. Bu durum da yatırımcıyı kira gelirinden uzaklaştırıyor” yorumunu yaptı.

Anadolu’da ilk proje Dragos olacak

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, projelerle ilgili şu detayları paylaştı: “Emlak Konut arsasında geliştirdiğimiz Hayat Flora’da bin 500 konut bulunuyor. Proje, Marmaray’a olan yakınlığıyla evinizden çıkıp hızlı trenle Ankara’ya gidebileceğiniz gibi Avrupa’ya gitme imkanı sağlıyor. Anadolu yakasındaki ilk projemiz Özak Dragos ile bölgenin mimari kimliğini değiştiren Özak Duyu Göktürk projelerimiz de satışta. Bu projelerimiz için şirket bünyemizde ödeme planları geliştirdik.”