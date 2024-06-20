Ozan Bayülgen: Tüketicinin alışveriş niyetini okumak altın veri olacak
Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, Türkiye’de ödeme sistemlerinin geleceğini DÜNYA’ya değerlendirdi. Ozan Bayülgen, tüketicinin ödeme yapma alışkanlıklarının alışveriş niyetinin erken okunmasında bir veri olarak kullanılabileceğini söyledi.
Necmi ÇELİK
Online alışverişin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yaygınlaştığı günümüzde güvenli ödeme sistemleri tüketicinin alışveriş listesinde ilk sırayı aldı. Bu ihtiyaçtan doğan Hepsiburada’nın ödeme sistemi Hepsipay, önümüzdeki dönemde Hepsiburada’nın dışında 5 bine yakın KOBİ’nin mobil uygulamaları yanı sıra hacimleri düşük tematik siteleri de büyütüp e-ticaret ekosistemini daha da genişletmek istiyor.
Ödeme sistemlerinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de epey yol kat edildiğini söyleyen Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, önümüzdeki dönemde yapay zekânın ödeme sistemlerinde çok önemli bir değişime yol açacağını vurguladı. Alışveriş niyetini önceden öngörebilmek ödeme sistemleriyle beraber markalar için altın değerinde bir bilgi olacak” dedi.
İleride bireylerin alışveriş niyetinin artık bir nevi yönlendirilebilir bir para birimi olacağı öngörüsünde bulunan Bayülgen, “Eğer biz buradaki herkesin alışveriş niyetini okuyabiliyor olsak bu parasal bir güç anlamına gelecektir. Yani ileride alışveriş niyeti bir bilgi olarak altın değerinde olacak. Yani yapay zekanın aslında bu anlamda çok daha güçlü kullanabileceği bir alan olacak. Ödeme firmaları müşterinin izniyle o alışveriş niyetini doğru perakendeciyle eşleştirmeye başlayacak. Ödeme sistemlerinin evriminde bu önemli bir aşama olacak” dedi.
Tüketicinin ödeme alışkanlıklarını değerlendiren Ozan Bayülgen, “Önceleri biz ödeme işlemlerinin ödeme sayfasında başladığını düşünüyorduk fakat geçen zaman içerisinde bunun böyle olmadığını gördük. İnsanlar nasıl ödeyeceklerine ürünü seçerken bile karar verebiliyorlar. Bu durumda benim tahminim ileride yapay zekânın ve özellikle dijital teknolojinin gelişmesiyle ihtiyacı hissettiğim anda ödeme enstrümanları üzerinden bana doğru tekliflerin gelmesi mümkün olacak. Ve o doğru tekliflerin bana özel teklifler olması söz konusu olacak” diye konuştu.
Türkiye geleceğin teknolojilerini yakalamaya çalışıyor
Türkiye’nin ödeme sistemlerinde dünyadaki en son uygulamaları yakalamaya çalıştığını belirten Bayülgen, “Bugün geleceğin teknolojileri pek çok ülkede yaygınlaşmış durumda.
Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse, mesela bazı ödemelerde artık sizin kişisel bilgilerinizi hiç vermeden ödeme işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Bir uygulamanın yapay zekâ desteğiyle o ödemeyi hangi fonlamama enstrümanıyla yapacağınızı söylemesi ve bu karşılamayı size doğru bir şekilde seçtirmesi bile değil, sizin adınıza seçmesi çok önemli bir gelişme.
Dijital cüzdanlarda da aslında sizin geçmiş davranışlarınız ve tercihleriniz ışığında size alışverişte hangi sadakat puanını kullanmanız gerektiği, krediyi nasıl tamamlamanız gerektiği konularında yol gösteriyor, bunu deneyim olmaktan çıkartarak size bu deneyimi güvenli bir şekilde yaşatabiliyor” dedi.
“Ekosistemi büyütmek istiyoruz”
Hepsipay ile e-ticaret ekosistemini daha da büyümesine katkı yapacaklarını belirten Bayülgen “HepsiPay, iş ortaklarımıza daha fazla yeni müşteri fırsatı yaratmanın yanı sıra daha yüksek frekanslı sadık müşteri ile yüzde 25 daha yüksek satışa dönüşme oranı ve 6.5 kat sepet büyüklüğü ile daha yüksek ciro sunmak gibi olanaklar sunmayı hedefliyor” dedi.
Hedefimiz nakitsiz, plastik kartsız özgür cüzdanlarla alışveriş
Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, tüm dünyada dijital cüzdan uygulamalarının gelişmeye devam ettiğini ve şirket olarak da ‘Nakitsiz, Plastik Kartsız Bir Dünyaya Doğru’ sloganıyla cüzdanlara özgürlük getirmeyi hedeflediklerini belirterek “Dijital cüzdanın 2027 yılına kadar dünya çapında e-ticaret ödemelerinin yüzde 61’ini ve satış noktası ödemelerinin ise yüzde 46’sını oluşturacağını tahmin ediyoruz ve biz de ona göre hazırlanıyoruz” dedi.
“Hem tüketiciler hem perakendeciler kazanacak”
Ozan Bayülgen, halihazırda online alışverişlerinde de kredi kartı bilgisi girmeden dijital cüzdanlarıyla tek tıkla ödeme yapabilen Hepsipay müşterilerinin çok yakında tüm kredi kartlarını fiziksel alışverişlerinde de, kartlarını taşımaya gerek kalmadan kullanabileceklerini söyledi.
Çok yakında Hepsipay müşterilerini hayatı kolaylaştıracak önemli bir yenilikle daha buluşturacaklarını belirten Bayülgen, “Yakında yurt dışında hızla yaygınlaşan dijital cüzdan deneyimini Türkiye’de kullanıma sunacağız. Bu özellik sayesinde kullanıcılarımız başka hiç bir şeye ihtiyaç duymadan Hepsipay dijital cüzdanlarındaki kredi kartlarını fiziksel alışverişleri sırasında tüm özellikleriyle birlikte kullanabilecek; kampanyalarından yararlanabilecek ve ek vadelendirme seçeneklerini kullanabilecekler” diye konuştu.