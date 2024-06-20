Ozan Bayülgen: Tüketicinin alışveriş niyetini okumak altın veri olacak

Necmi ÇELİK

Online alışverişin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yay­gınlaştığı günümüzde güven­li ödeme sistemleri tüketicinin alışveriş listesinde ilk sırayı aldı. Bu ihtiyaçtan doğan Hepsibura­da’nın ödeme sistemi Hepsipay, önümüzdeki dönemde Hepsi­burada’nın dışında 5 bine yakın KOBİ’nin mobil uygulamaları yanı sıra hacimleri düşük tema­tik siteleri de büyütüp e-ticaret ekosistemini daha da genişlet­mek istiyor.

Ödeme sistemlerin­de tüm dünyada olduğu gibi Tür­kiye’de de epey yol kat edildiğini söyleyen Hepsipay Genel Müdü­rü Ozan Bayülgen, önümüzdeki dönemde yapay zekânın ödeme sistemlerinde çok önemli bir de­ğişime yol açacağını vurguladı. Alışveriş niyetini önceden ön­görebilmek ödeme sistemleriy­le beraber markalar için altın de­ğerinde bir bilgi olacak” dedi.

İleride bireylerin alışveriş ni­yetinin artık bir nevi yönlendi­rilebilir bir para birimi olacağı öngörüsünde bulunan Bayülgen, “Eğer biz buradaki herkesin alış­veriş niyetini okuyabiliyor ol­sak bu parasal bir güç anlamına gelecektir. Yani ileride alışveriş niyeti bir bilgi olarak altın değe­rinde olacak. Yani yapay zeka­nın aslında bu anlamda çok da­ha güçlü kullanabileceği bir alan olacak. Ödeme firmaları müşte­rinin izniyle o alışveriş niyeti­ni doğru perakendeciyle eşleş­tirmeye başlayacak. Ödeme sis­temlerinin evriminde bu önemli bir aşama olacak” dedi.

Tüketicinin ödeme alışkan­lıklarını değerlendiren Ozan Bayülgen, “Önceleri biz ödeme işlemlerinin ödeme sayfasında başladığını düşünüyorduk fa­kat geçen zaman içerisinde bu­nun böyle olmadığını gördük. İnsanlar nasıl ödeyeceklerine ürünü seçerken bile karar vere­biliyorlar. Bu durumda benim tahminim ileride yapay zekânın ve özellikle dijital teknolojinin gelişmesiyle ihtiyacı hissetti­ğim anda ödeme enstrümanla­rı üzerinden bana doğru teklif­lerin gelmesi mümkün olacak. Ve o doğru tekliflerin bana özel teklifler olması söz konusu ola­cak” diye konuştu.

Türkiye geleceğin teknolojilerini yakalamaya çalışıyor

Türkiye’nin ödeme sistemle­rinde dünyadaki en son uygula­maları yakalamaya çalıştığını be­lirten Bayülgen, “Bugün gelece­ğin teknolojileri pek çok ülkede yaygınlaşmış durumda.

Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse, mesela bazı ödemelerde artık si­zin kişisel bilgilerinizi hiç ver­meden ödeme işlemini tamamla­yabiliyorsunuz. Bir uygulamanın yapay zekâ desteğiyle o ödeme­yi hangi fonlamama enstrüma­nıyla yapacağınızı söylemesi ve bu karşılamayı size doğru bir şe­kilde seçtirmesi bile değil, sizin adınıza seçmesi çok önemli bir gelişme.

Dijital cüzdanlarda da aslında sizin geçmiş davranışla­rınız ve tercihleriniz ışığında size alışverişte hangi sadakat puanı­nı kullanmanız gerektiği, kredi­yi nasıl tamamlamanız gerektiği konularında yol gösteriyor, bunu deneyim olmaktan çıkartarak si­ze bu deneyimi güvenli bir şekil­de yaşatabiliyor” dedi.

“Ekosistemi büyütmek istiyoruz”

Hepsipay ile e-ticaret ekosistemini daha da büyümesine katkı yapacaklarını belirten Bayülgen “HepsiPay, iş ortaklarımıza daha fazla yeni müşteri fırsatı yaratmanın yanı sıra daha yüksek frekanslı sadık müşteri ile yüzde 25 daha yüksek satışa dönüşme oranı ve 6.5 kat sepet büyüklüğü ile daha yüksek ciro sunmak gibi olanaklar sunmayı hedefliyor” dedi.

Hedefimiz nakitsiz, plastik kartsız özgür cüzdanlarla alışveriş

Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, tüm dünyada dijital cüzdan uygulamalarının gelişmeye devam ettiğini ve şirket olarak da ‘Nakitsiz, Plastik Kartsız Bir Dünyaya Doğru’ sloganıyla cüzdanlara özgürlük getirmeyi hedeflediklerini belirterek “Dijital cüzdanın 2027 yılına kadar dünya çapında e-ticaret ödemelerinin yüzde 61’ini ve satış noktası ödemelerinin ise yüzde 46’sını oluşturacağını tahmin ediyoruz ve biz de ona göre hazırlanıyoruz” dedi.

“Hem tüketiciler hem perakendeciler kazanacak”

Ozan Bayülgen, halihazırda online alışverişlerinde de kredi kartı bilgisi girmeden dijital cüzdanlarıyla tek tıkla ödeme yapabilen Hepsipay müşterilerinin çok yakında tüm kredi kartlarını fiziksel alışverişlerinde de, kartlarını taşımaya gerek kalmadan kullanabileceklerini söyledi.

Çok yakında Hepsipay müşterilerini hayatı kolaylaştıracak önemli bir yenilikle daha buluşturacaklarını belirten Bayülgen, “Yakında yurt dışında hızla yaygınlaşan dijital cüzdan deneyimini Türkiye’de kullanıma sunacağız. Bu özellik sayesinde kullanıcılarımız başka hiç bir şeye ihtiyaç duymadan Hepsipay dijital cüzdanlarındaki kredi kartlarını fiziksel alışverişleri sırasında tüm özellikleriyle birlikte kullanabilecek; kampanyalarından yararlanabilecek ve ek vadelendirme seçeneklerini kullanabilecekler” diye konuştu.