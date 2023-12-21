Özbekistan'da OSTİM modeliyle sanayi bölgesi kuruluyor

Sanayisi gelişmekte olan ülkelerde tercih edilen OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) modeli, Özbekistan'daki OSB'lerin geliştirilmesi ve işletilmesinin önünü açacak.Türk ve İslam ülkeleri başta olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da 20'ye yakın ülkeyle tecrübe aktarımı konusunda işbirliği yapan OSTİM, son yıllarda Orta Asya'daki Türk devletleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarını artırıyor.

Son olarak Özbekistan Ohangaron Tech Industrial ile OSTİM OSB arasında master planlarının ve altyapı projelerinin hazırlanması, OSB yönetimi ve idari işler alanlarında sürekli danışmanlık anlaşması kapsamında OSTİM tarafından planlanan 140 hektarlık sanayi bölgesi için yatırım anlaşması imzalanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Taşkent Büyükelçiliğinin de destekleriyle hayata geçirilen projelerde sona gelindi. Özbekistan OSB'nin yeni yılda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Irak, Mısır, Tunus ve Azerbaycan'da projeler yaptıklarını, şimdi de Kırgızistan ve Özbekistan'a yoğunlaştıklarını ifade eden OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, Özbekistan'ın Ohangaron bölgesinin potansiyelinden dolayı Bakır İhtisas OSB olacağını anlattı. Arıcı, "Bakır gelecekte katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülebilir diye düşündük. Özbekistan ile en büyük ithalat kalemimiz bakır. Bakırın verimli kullanılması için fizibilite çalışması yaptık.

OSTİM OSB olarak Özbekistan'da kurulacak özellikle küçük, mikro ve orta ölçekli işletmelerden oluşan OSB'lerin inşaat ve yönetiminden, bu konuda gerekli mevzuatın hazırlanmasına kadar pek çok konuda danışmanlık desteği vereceğiz" diye konuştu. KOSGEB desteğiyle 50 firmalık bir heyetle Taşkent, Semerkant ve Buhara'da ikili iş görüşmeleri yaptıklarını aktaran Arıcı, firmalara yeni ortaklıklar kurmaları için ortam yarattıklarını, program çerçevesinde yeni işbirlikleri oluştuğunu ve ihracatın başladığını bildirdi.

Özbek-Türk Sanayi Bölgesi kurulacak

Arıcı, Ohangaron bölgesinde yeni yılla birlikte üretime geçileceği bilgisini vererek, şunları kaydetti: "Bölgedeki arsaların yüzde 90'ı oradaki firmalara tahsis edildi. 1 yıllık süre içerisinde bu başarının yakalanması çok önemli. Ellerinde az bir parsel kaldı. Gelen taleplerden dolayı bölgenin 200 hektar daha genişlemesi planlanıyor. Ayrıca Taşkent merkezde daha üst segmentte yeni bir projeye de başlayacağız. Özbek-Türk Sanayi Bölgesi kurulması için yoğun çalışmamız var. Gerekli izinler alınıyor. Yönetimden işletme idaresine kadar OSTİM ekosistemini buraya da taşıyacağız. İşbirliklerimiz her gün daha da artacak. Türk firmalarının gidip orada çalışması, avantajları ve üretim yapma imkanlarına ilişkin düzenlemeler yapılınca bir lansman gerçekleştireceğiz."

5 ülkeye gümrüksüz ihracat imkânı

Ohangaron Tech Industrial Genel Müdürü Jamshid Khidoyatov da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kendilerine yıllık 148 bin ton olan bakır üretimini 5 yılda 500 bin tona çıkarma hedefi verildiğini aktardı.Bakırı mamul ve yarı mamul şekilde ihraç etmek istediklerini belirten Khidoyatov, yatırımcıları ülkelerine nasıl davet edecekleri sorusuna yanıt bulmaya çalıştıklarını söyledi. Khidoyatov, kurulacak ÖzbekTürk Sanayi Bölgesi'nde Türk firmaların da yer alacağını belirtti. Khidoyatov, burada üretim yapacak firmaların Kazakistan, Tacikistan, Rusya, Kırgızistan ve Türkmenistan'a gümrüksüz ihracat yapabileceğinin altını çizdi.