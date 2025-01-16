Özdemir: Kazanlı Kıyı Kesimi Projesi artık hayata geçmeli

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah ÖZDEMİR

Mersin ili, Tarsus İlçe­si Kulak Mahallesi’n­de yer alan 613 parsel; 07.10.1997 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Karar ile “Mersin Tar­sus Kıyı Kesimi Turizm Merkezi” olarak ilan edildi.

“Mersin Tarsus Kıyı Kesimi Tu­rizm Merkezi – Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ola­rak planlanan bu alan 2 bin 383 hektardır. Alanın; bin 534 hekta­rı (yüzde 65) orman, 246 hektarı (yüzde 10) hazine arazisi olup, 603 hektarı (yüzde 25) alan yatırımcı­lara tahsis edildi ve 31.03.2010 ta­rihinde yer teslimi yapıldı.

Bahsedilen alan üzerinde yatı­rımcı firmalara 4 adet 4 yıldızlı otel, 1 adet 5 yıldızlı otel, 2 adet 4 yıldızlı tatil köyü, 3 adet 5 yıldızlı tatil kö­yü, 1 adet kongre ve sergi merkezi, 1 adet günübirlik tesis ve 2 adet golf tesisi için yer tahsisi yapıldı.

Yatırımcılara yer teslimi yapıl­masının üzerinden 15 yıl geçmesi­ne rağmen, yatırımcılar tarafından bir çivi bile çakılmadı. Yatırım­cı firmalar yatırım yapmama ge­rekçelerinin başlıca nedeni olarak bölgenin altyapı, elektrik, arıtma, kanalizasyon, telekomünikasyon ve yol eksikliklerini gösteriyorlar.

Ancak devletimiz eksikliği his­sedilen tüm bu eksiklerin önemli bir kısmını tamamladı. Son olarak ise Çukurova Uluslararası Bölge­sel Havalimanı’nın hizmete girme­siyle, gerekçe gösterilen her türlü unsur tamamlandı ve yatırımcıla­rın bu öne sürdükleri tüm gerekçe­ler ellerinden alındı.

Şu an Mersin üçüncü teşvik böl­gesinde olmasına karşın, devleti­miz bu bölgeye yapılacak yatırım­lara uygulanacak teşvikler için, turizm yatırımlarına verilen en yüksek teşvik oranını uyguluyor.

Bütün bunlara rağmen yatırım yapmamakta direnen tahsis sahibi firmalar, bölgenin bir turizm des­tinasyonu olmadığı, bölgeye gelen turist sayısının yetersiz olduğu ve yatırım yapmanın rantabl olmadığı gibi yeni bahaneler ileri sürüyorlar.

Gelinen son noktada, devleti­miz bazı tahsisleri iptal etti ve ba­zı tahsis sahibi firmalara da 14 ay içinde yatırımlarının yüzde 15’ini tamamlamaları şartı ile ilave süre verdi. Verilen süre bu yıl içinde so­na erecek.

Mersinliler olarak bu önem­li projenin neden hayata geçirile­mediğini bütün yönleriyle değer­lendirmemiz gerektiğini düşünü­yoruz.

Netice olarak, deniz-kum-gü­neş konseptine dayanan ve golf turizmi ile yüksek gelirli turist­leri çekmeyi amaçlayan bu proje­nin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizce bu proje tut­mamıştır.

Bölgenin yüzde 65’inin orman­lık alan olduğunu, çevresinde ta­rımsal arazilerin ve seraların yer aldığını, doğu sınırından Seyhan nehrinin denize döküldüğünü, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği ya­pan Dipsiz Lagün ile biraz yuka­rısında yer alan Tuzla ve Akyatan Lagünlerinin bulunduğunu göz önüne alarak, yepyeni bir bakış açısına ve projeye ihtiyacımız ol­duğuna inanıyoruz.

Yeni turizm yatırımları: Herkes için erişilebilir tatil imkânları

Mersin’de plaj ve kumsallardan faydalanmak isteyen on binlerce kişi, onlarca kilometre yol kat et­mek zorunda kalıyor. Bu durum hem zaman kaybına yol açıyor hem de maliyetli ve zahmetli oluyor.

Bu bölgede yapılacak doğru alt­yapı yatırımları ile sahile erişimi kısıtlı olan yüzbinlerce insanımız için denize ulaşma ve denizden fay­dalanma imkânları yaratılabilir. Bu bölge, denize ulaşmakta zorlanan ve yüksek fiyatlar nedeniyle tatil yapamayan geniş bir halk kesimi için, uygun fiyatlarla kullanılabi­lir alanlar sunarak, herkesin deniz­den istifade etmesini sağlayabilir.

Ayrıca, günübirlik veya konak­lamalı tatil yapmak isteyen, yaz­lık evleri olmayan insanlar için bu bölge cazip bir tatil beldesine dö­nüşebilir. Uygun fiyatlarla konak­lama imkânı sağlayan bungalov

tarzı evler, çadır ve karavan alan­ları, motel ve butik oteller gibi çe­şitli tatil seçenekleri, her bütçeye hitap eden tatil imkânı sunarak, bölgenin turizm potansiyelini ar­tırabilir.

Bölgeye yapılacak restoran­lar, büfeler ve konaklama alanla­rı da ziyaretçilere konforlu bir ta­til deneyimi sunabilir. Ayrıca, aqu­apark, deniz suyu ile doldurulan yüzme havuzları ve çeşitli su spor­ları, bölgenin cazibesini güçlendi­recektir ve bölgeye önemli iş im­kanları sunarak istihdama katkı sağlayarak il ekonomisine de katkı sunacaktır.

Mersinlilerin faydalanacağı bir sayfiye alanı

Bize göre, tahsisi iptal edilen alanlar için, merkezi olarak bir çer­çeve planı yapılmalıdır. Bu büyük arazi, yapılacak yeni plana uygun olarak küçük parsellere ayrılmalı­dır. Bu parseller, yeni plana uygun şekilde yatırım yapmak isteyen ya­tırımcılara tahsis edilmelidir.

Ülkemizin hiçbir yerinde, deniz sahilinde, bu kadar büyük ölçekte, el değmeden kalmış bir arazi bul­mak mümkün değildir. Bu arazi­nin Mersinlilerin faydalanacağı ve kent ekonomisine katkı sağlayan bir sayfiye alanına dönüştürülme­si gerektiğini düşünüyoruz.

Mersin’deki bu bölge, uygun fi­yatlarla tatil yapmak isteyen geniş bir halk kesimi için büyük bir fır­sat sunmaktadır. Altyapı yatırım­ları ve doğru planlamalarla, deni­ze ulaşmakta zorluk çeken ve tatil yapma imkânı kısıtlı olan vatan­daşlar için erişilebilir alanlar yara­tılabilir. Mobil, portatif ve modüler konaklama alanları gibi seçenek­ler, her bütçeye hitap ederek, her­kesin tatil deneyimi yaşamasına olanak tanıyacaktır. Böylece, bölge sadece turizm açısından değil, sos­yal ve ekonomik açıdan da Mersin­lilere büyük fayda sağlayacaktır.