Özdemir: Kazanlı Kıyı Kesimi Projesi artık hayata geçmeli
2010 yılında yer tahsislerinin yapıldığı Mersin Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Merkezi’ne aradan geçen 15 yıla rağmen yatırımcılar bir çivi bile çakmadı. Atıl kalan bölgede neredeyse tüm altyapı eksiklikleri tamamlandı ve bölgenin artık yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekiyor.
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah ÖZDEMİR
Mersin ili, Tarsus İlçesi Kulak Mahallesi’nde yer alan 613 parsel; 07.10.1997 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Karar ile “Mersin Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Merkezi” olarak ilan edildi.
“Mersin Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Merkezi – Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak planlanan bu alan 2 bin 383 hektardır. Alanın; bin 534 hektarı (yüzde 65) orman, 246 hektarı (yüzde 10) hazine arazisi olup, 603 hektarı (yüzde 25) alan yatırımcılara tahsis edildi ve 31.03.2010 tarihinde yer teslimi yapıldı.
Bahsedilen alan üzerinde yatırımcı firmalara 4 adet 4 yıldızlı otel, 1 adet 5 yıldızlı otel, 2 adet 4 yıldızlı tatil köyü, 3 adet 5 yıldızlı tatil köyü, 1 adet kongre ve sergi merkezi, 1 adet günübirlik tesis ve 2 adet golf tesisi için yer tahsisi yapıldı.
Yatırımcılara yer teslimi yapılmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, yatırımcılar tarafından bir çivi bile çakılmadı. Yatırımcı firmalar yatırım yapmama gerekçelerinin başlıca nedeni olarak bölgenin altyapı, elektrik, arıtma, kanalizasyon, telekomünikasyon ve yol eksikliklerini gösteriyorlar.
Ancak devletimiz eksikliği hissedilen tüm bu eksiklerin önemli bir kısmını tamamladı. Son olarak ise Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı’nın hizmete girmesiyle, gerekçe gösterilen her türlü unsur tamamlandı ve yatırımcıların bu öne sürdükleri tüm gerekçeler ellerinden alındı.
Şu an Mersin üçüncü teşvik bölgesinde olmasına karşın, devletimiz bu bölgeye yapılacak yatırımlara uygulanacak teşvikler için, turizm yatırımlarına verilen en yüksek teşvik oranını uyguluyor.
Bütün bunlara rağmen yatırım yapmamakta direnen tahsis sahibi firmalar, bölgenin bir turizm destinasyonu olmadığı, bölgeye gelen turist sayısının yetersiz olduğu ve yatırım yapmanın rantabl olmadığı gibi yeni bahaneler ileri sürüyorlar.
Gelinen son noktada, devletimiz bazı tahsisleri iptal etti ve bazı tahsis sahibi firmalara da 14 ay içinde yatırımlarının yüzde 15’ini tamamlamaları şartı ile ilave süre verdi. Verilen süre bu yıl içinde sona erecek.
Mersinliler olarak bu önemli projenin neden hayata geçirilemediğini bütün yönleriyle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
Netice olarak, deniz-kum-güneş konseptine dayanan ve golf turizmi ile yüksek gelirli turistleri çekmeyi amaçlayan bu projenin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizce bu proje tutmamıştır.
Bölgenin yüzde 65’inin ormanlık alan olduğunu, çevresinde tarımsal arazilerin ve seraların yer aldığını, doğu sınırından Seyhan nehrinin denize döküldüğünü, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Dipsiz Lagün ile biraz yukarısında yer alan Tuzla ve Akyatan Lagünlerinin bulunduğunu göz önüne alarak, yepyeni bir bakış açısına ve projeye ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.
Yeni turizm yatırımları: Herkes için erişilebilir tatil imkânları
Mersin’de plaj ve kumsallardan faydalanmak isteyen on binlerce kişi, onlarca kilometre yol kat etmek zorunda kalıyor. Bu durum hem zaman kaybına yol açıyor hem de maliyetli ve zahmetli oluyor.
Bu bölgede yapılacak doğru altyapı yatırımları ile sahile erişimi kısıtlı olan yüzbinlerce insanımız için denize ulaşma ve denizden faydalanma imkânları yaratılabilir. Bu bölge, denize ulaşmakta zorlanan ve yüksek fiyatlar nedeniyle tatil yapamayan geniş bir halk kesimi için, uygun fiyatlarla kullanılabilir alanlar sunarak, herkesin denizden istifade etmesini sağlayabilir.
Ayrıca, günübirlik veya konaklamalı tatil yapmak isteyen, yazlık evleri olmayan insanlar için bu bölge cazip bir tatil beldesine dönüşebilir. Uygun fiyatlarla konaklama imkânı sağlayan bungalov
tarzı evler, çadır ve karavan alanları, motel ve butik oteller gibi çeşitli tatil seçenekleri, her bütçeye hitap eden tatil imkânı sunarak, bölgenin turizm potansiyelini artırabilir.
Bölgeye yapılacak restoranlar, büfeler ve konaklama alanları da ziyaretçilere konforlu bir tatil deneyimi sunabilir. Ayrıca, aquapark, deniz suyu ile doldurulan yüzme havuzları ve çeşitli su sporları, bölgenin cazibesini güçlendirecektir ve bölgeye önemli iş imkanları sunarak istihdama katkı sağlayarak il ekonomisine de katkı sunacaktır.
Mersinlilerin faydalanacağı bir sayfiye alanı
Bize göre, tahsisi iptal edilen alanlar için, merkezi olarak bir çerçeve planı yapılmalıdır. Bu büyük arazi, yapılacak yeni plana uygun olarak küçük parsellere ayrılmalıdır. Bu parseller, yeni plana uygun şekilde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara tahsis edilmelidir.
Ülkemizin hiçbir yerinde, deniz sahilinde, bu kadar büyük ölçekte, el değmeden kalmış bir arazi bulmak mümkün değildir. Bu arazinin Mersinlilerin faydalanacağı ve kent ekonomisine katkı sağlayan bir sayfiye alanına dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Mersin’deki bu bölge, uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyen geniş bir halk kesimi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Altyapı yatırımları ve doğru planlamalarla, denize ulaşmakta zorluk çeken ve tatil yapma imkânı kısıtlı olan vatandaşlar için erişilebilir alanlar yaratılabilir. Mobil, portatif ve modüler konaklama alanları gibi seçenekler, her bütçeye hitap ederek, herkesin tatil deneyimi yaşamasına olanak tanıyacaktır. Böylece, bölge sadece turizm açısından değil, sosyal ve ekonomik açıdan da Mersinlilere büyük fayda sağlayacaktır.