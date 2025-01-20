Özel güvenlik sektörü Türkiye’de 5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı
Türkiye’de özel güvelik sektörünün tüm paydaşları İzmir’de buluştu. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonuyla, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde 3 gün boyunca devam eden, “Özel Güvenliğin Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı”nda, sektöre ilişkin tüm konular detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.
Özel güvenlik sektörünün Türkiye’de 5 milyar dolarlık bir değere ulaştığını belirten T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, günümüzde yaklaşık 1 milyon 16 bin özel güvenlik eğitim sertifikası verildiğini ifade etti.
Özel güvenlik hizmetlerinin, kamu güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk kuvvetlerini tamamlayıcı nitelikte destek hizmetleri olarak tanımlandığını vurgulayarak konuşmasına devam eden Çelik, belirli uzmanlık alanında akredite edilmeyen veya çalışma izni bulunmayan personelin, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmasının mümkün olmadığını belirtti.
Yorgancılar: Dönüşüme ayak uydurmak zorundayız
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Devletin kolluk kuvvetleri ile sağladığı, halkın can ve mal güvenliği konusunda, kamu alanı kapsamı dışında da güvenliğe duyulan ihtiyaç, yine devletin gözetiminde özel sektör eliyle güvenlik hizmetlerini mümkün kılmıştır. Kamu hizmetlerini tamamlayıcı olarak nitelenen ve bugün vazgeçilmez bir sektöre dönüşen sektör; 320 bini aşan istihdamı, 1.500’ü aşan sayıdaki şirketi ile ekonominin önemli bir unsuru.
Özellikle de büyükşehirlerimizde, ticaret ve sanayinin yoğun olduğu yerlerde sektör öne çıkıyor. Öyle ki, neredeyse 5 milyar doları aşan bir ekonomik değer söz konusu. Sektörde, akıllı güvenlik sistemlerinden veri analitiğine ve çevresel sürdürülebilirliğe kadar geleceğe yön veren, sürekli gelişime açık alanlar söz konusu. Bu dönüşüme uyum sağlayanlar çok daha güçlü bir altyapıya sahip olacak ve bir adım öne çıkacak” dedi.
TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, özel güvenlik görevlilerinin kamu ve özel sektördeki maaş eşitsizliklerine dikkat çekerek, kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin daha yüksek maaş aldığını belirterek bu dengesizliğin sektördeki dinamizmi bozduğunu ifade etti."