Özel güvenlik sektörü Türkiye’de 5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı

Özel güvenlik sektörünün Türkiye’de 5 milyar dolarlık bir değere ulaştığını belirten T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Ge­nel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, günümüzde yaklaşık 1 milyon 16 bin özel güvenlik eğitim sertifi­kası verildiğini ifade etti.

Özel güvenlik hizmetlerinin, kamu güvenliğinin sağlanması konu­sunda genel kolluk kuvvetleri­ni tamamlayıcı nitelikte destek hizmetleri olarak tanımlandı­ğını vurgulayarak konuşmasına devam eden Çelik, belirli uz­manlık alanında akredite edil­meyen veya çalışma izni bulun­mayan personelin, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılması­nın mümkün olmadığını belirtti.

Yorgancılar: Dönüşüme ayak uydurmak zorundayız

TOBB Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı ve Ege Bölge­si Sanayi Odası Yönetim Kuru­lu Başkanı Ender Yorgancılar, “Devletin kolluk kuvvetleri ile sağladığı, halkın can ve mal gü­venliği konusunda, kamu ala­nı kapsamı dışında da güvenli­ğe duyulan ihtiyaç, yine devletin gözetiminde özel sektör eliy­le güvenlik hizmetlerini müm­kün kılmıştır. Kamu hizmetle­rini tamamlayıcı olarak nitele­nen ve bugün vazgeçilmez bir sektöre dönüşen sektör; 320 bi­ni aşan istihdamı, 1.500’ü aşan sayıdaki şirketi ile ekonomi­nin önemli bir unsuru.

Özellik­le de büyükşehirlerimizde, tica­ret ve sanayinin yoğun olduğu yerlerde sektör öne çıkıyor. Öy­le ki, neredeyse 5 milyar dola­rı aşan bir ekonomik değer söz konusu. Sektörde, akıllı güven­lik sistemlerinden veri analiti­ğine ve çevresel sürdürülebilir­liğe kadar geleceğe yön veren, sürekli gelişime açık alanlar söz konusu. Bu dönüşüme uyum sağlayanlar çok daha güçlü bir altyapıya sahip olacak ve bir adım öne çıkacak” dedi.

TOBB Özel Güvenlik Hizmet­leri Sektör Meclisi Başkanı ve İz­mir Ticaret Odası Yönetim Ku­rulu Üyesi Serdar Gökhan Arı­kan, özel güvenlik görevlilerinin kamu ve özel sektördeki maaş eşitsizliklerine dikkat çekerek, kamuda çalışan özel güvenlik gö­revlilerinin daha yüksek maaş aldığını belirterek bu dengesiz­liğin sektördeki dinamizmi boz­duğunu ifade etti."