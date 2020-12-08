Özel güvenlik sektörünün pandemi harcaması, 10 milyon lirayı aştı

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, GÜSOD'un Türkiye’nin en en büyük 10 özel güvenlik şirketi aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. GÜSOD olarak 60 bini aşkın çalışan ile özel güvenlik sektörün yüzde 20’ini temsil ettiklerini belirten Güler, "Üyelerimizin pandemi nedeniyle çalışanları için yaptıkları hijyen harcamaları yaklaşık 6.2 milyon TL’yi aştı. Tüm özel güvenlik sektörü göz önüne alındığında çalışanlarının kişisel korunma için yapılan harcamalar 10 milyon lirayı geçti. Bu harcamaların neredeyse tamamını özel güvenlik şirketleri kendi bütçesiden karşılamak durumunda kaldı ve müşterine yansıtamadı. Bunun yanı sıra düşük kâr marjlarıyla çalışan ve uzayan tahsilat süreleri nedeniyle özel güvenlik şirketleri zor günler geçiriyor. Bu sektörümüz için ciddi bir darbe oldu.” ifadelerini kullandı.

"En fazla istihdam yaratan sektörler arasındayız"

Pandemi sürecinde durmayan ve durmaması gereken işlerden birinin özel güvenlik hizmeleri olduğunu belirten Levent Güler, "Talebimiz, 2021 sözleşmelerimizi yenilerken müşterilerimizin bu maliyetleri de göz önüne almalarıdır. Halen 210 bini özel, 120 bini kamuda olmak üzere sektörde toplam 330 bin özel güvenlik görevlisi var. En fazla istihdam yaratan sektörler arasındayız. Çalışanlarımızın çoğu asgari ücretle çalışıyor ve asgari geçim indiriminden yararlanıyor. Sektörün desteklenmesi, çalışanlarımızın refahı açısından da önemli.” dedi.

GÜSOD üyesi özel güvenlik şirketlerinin pandemi süresince en fazla harcamayı yüzde 71 ile maske, siperlik gibi kişisel koruma malzemelerine yaptıklarını anlatan Levent Güler, harcamaların yüzde 9'unun dezenfektan, yüzde 20'sinin ise PCR testleri ve diğer masraflardan oluştuğunu aktardı. Güler, GÜSOD'a üye şirketlerinin 2021’in ilk altı ayı için öngördükleri harcama miktarının yaklaşık 5 milyon TL olduğunu açıkladı.