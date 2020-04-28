Özel hastaneler, ‘mayıs maaşını ödeyememe' endişesi yaşıyor

28 Nisan 2020

Leyla İLHAN

İSTANBUL - Koronavirüs tedavisinde aktif olarak çalışan 400 özel hastanede çalışanların mayıs ayı maaşlarını ödeyememe endişesi başladı. Poliklinik hastaları azalırken, COVID- 19 hastalarının tedavisinde yer alan özel hastaneler, pandemi sürecinde cirolarının yüzde 80’ini kaybetti. Hastaneyi kapatamadıkları için personelini çalıştırmak durumunda kalan özel sağlık kuruluşlarının nisan ayında elde edilen gelirin, 280 bin sağlık çalışanının mayıs ayı maaşlarını karşılamayacağı ifade ediliyor.

“Giderin yüzde 60’ını çalışan gideri oluşturuyor”

Sektör temsilcileri 25 bin yoğun bakım ünitesi ile pandemi sürecinde kamu hastaneleri ile birlikte çalışan özel hastanelerin, salgınla mücadele edebilmesi için bu süreçte çalışan personelin SGK primlerinin karşılanmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra maaşlar için hibe ve avans desteği verilmesi de isteniyor.

Koronavirüsü salgını nedeniyle hastanelere gelen poliklinik hastalarında ciddi şekilde azalma yaşandığını aktaran TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı ve Medova Hastanesi Kurucu Ortağı Dr. Seyit Karaca, eskiden günlük ortalama 1000 poliklinik hastası olan hastanelerinde bu sayının 150’ye düştüğünü aktardı. Seyit Karaca, COVID-19 öncesi SGK’lı hastaların, cirolarının yüzde 40’nı oluşturduğunu, bu dönemde ise COVID-19 hastası kabul etmelerine rağmen cironun yüzde 80’ini kaybettiklerini aktardı. Kendisinin yönettiği hastanede 600 kişinin çalıştığını, hastanenin aylık giderinin yaklaşık 6 milyon TL olduğunu ifade eden Karaca, “Bunun yüzde 60’ı personel gideri. Personeli burada tutamazsak pandemi ile nasıl mücadele edeceğiz endişesi içindeyiz” diye konuştu. Bugüne kadar kazancını büyümeye ve renovasyona yatıran özel sağlık kuruluşlarına, aylık cari ödemelerinde pozitif bir ayrımcılık uygulanması gerektiğini söyleyen Karaca, “Pandemi süresince personel maaşı için gelecek dönemde mahsuplaşmak üzere bir kısmı hibe bir kısmı avans şeklinde katkılar olabilir. Ayrıca SGK primlerinin işsizlik fonundan karşılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat da pandemi, bir tek hastalığa yönelik tedavinin özel hastaneleri ayakta tutamayacağını söyledi. Tam teşekküllü hastanelerin çeşitlilik üzerine kurulduğunu ancak pandemi nedeniyle şimdi COVID-19 hastaları dışında hiçbirinin hastanelere uğramadığını aktaran Bahat, “24 saat açık kalmak zorundayız. Benim grubumun 3 bin, özel sağlık sektörünün yaklaşık 300 bin çalışanı var. Bunların yüzde 80’i göreve devam ediyor. Maliyetlerimiz arttı” açıklamasını yaptı. Artan maliyetlere karşın cirolarının ise yüzde 20’lere düştüğünü söyleyen Bahat, nisan ayındaki kazançlarının, mayıs ayında maaşları ödeyebilecek düzeyde olmadığını kaydetti. Bahat, “Biz şimdi Mayıs’ın 5’i ila 10’u arasındaki bu maaşları nasıl ödeyeceğimizi kara kara düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

“Koruyucu ürünlerin giderdeki payı arttı”



Herkese bedava olan maskenin özel hastanelerin ise parayla alıp ücretsiz dağıtıklarını aktaran Reşat Bahat, bu konuda kendilerine de ücretsiz maske temin edilmesi gerektiğini ifade etti. Yakın zamana kadar hiç bone, maske ve eldiven için maliyet hesabı yapmadıklarını kaydeden Bahat, “Şimdi ise bu ürünlerin masrafı, giderlerimizin yüzde 10’una ulaştı” diye konuştu.