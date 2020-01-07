Özel sektörden Uluslararası Kalkınma işbirliği çalışmalarına destek

07 Ocak 2020

Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreninin açılışında “Dışişleri Bakanlığının en yenilikçi girişimlerinden birisine, kalkınma alanında etki yaratabilecek uluslararası girişimcileri destekleyerek başlıyoruz. Sosyal bilinci yüksek, teknolojiyi küresel sorunların çözümü için etkin bir şekilde kullanabilen girişimcilerin sayısı tüm dünyada artıyor. Değişimin genç ve dinamik öncülerini destekleyecek platformları özel sektörün yardımıyla oluşturabiliriz. Bugün bu nedenle bir araya geldik. Türk özel sektörünün SKA alanındaki öncü firmaları Limak, Eczacıbaşı, Özaltın ve IC Holding ülkemizin kalkınma alanındaki çalışmalarını desteklemek için bir vakıf çatısı altında güçlerini birleştirecekler.” denildi.

Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu projenin önemini vurguladı ve projenin ortaklarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Törende konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir “özel sektörün kalkınmada daha fazla yer alması, daha fazla kaynak aktarması gerektiğine inanıyoruz. Elbette burada sadece ‘maddi kaynaktan’ da bahsetmiyorum. Bilgi, deneyim, tecrübe, insan kaynağı, iş yapma şekli ve alışkanlıkları ve ilişki ağlarından da bahsediyorum. SKA Etki Hızlandırıcısı’nın önümüzdeki yıllarda daha farklı, kapsayıcı, ses getirici işler çıkartabilmesi; farklı sektörlerde faaliyet gösteren, farklı ve daha çok özel sektör kurumunu kucaklayabilmesi için SKA Etki Hızlandırıcı Vakfı’nı kuruyoruz.” dedi.

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Devrim Çubukçu “Vakfımız, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunan, düşük gelir gruplarındaki insanların ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimcileri ve diğer çözüm ortaklarını bir araya getirerek desteklemeyi amaçlıyor. Umuyoruz, Vakfımız çağdaş bir gelecek inşa edecek mimarların buluşma platformu olacak. Attığımız bu küçük adıma yenilerinin ekleneceğini; ülkemizin eşsiz insan kaynağı ile yaratıcılık ve yenilikçilik alanındaki küresel yarışa heyecan ve ilham katmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz.” dedi.

Vakfın Kurucu Ortaklarından Özaltın Holding adına konuşan Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrem Özaltın, “gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesi için kamu-özel sektör, sivil toplum ve hatta vatandaşlarımızın ortaklığına ihtiyacımızın olduğunun farkındayız” dedi.

IC Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Çeçen ise, “sürdürülebilir bir gelecek için ulaşılması şart olan bu hedeflerin, vakıf aracılığı ve çalışmaları ile özel sektörün tüm temsilcileri tarafından eksiksiz benimsenip destekleneceğine de inancım tam” şeklinde konuştu.

SKA Etki Hızlandırıcı kapsamında şimdiye kadar yapılan pilot uygulamada 35 ülkeden gelen 150 başvuru arasından seçilen girişimci takımlar ülkemizde düzenlenen hızlandırma programına katıldı. Mültecilere yönelik dijital kimlik ve kanalizasyon bağlantısı olmayan yeni nesil tuvalet alanlarında ürün geliştiren bu girişimcilerden programı başarıyla tamamlayanlar, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ve Cenevre’deki Dünya Mülteci Forumu’nda yatırımcı ve ortak kuruluşlarla buluşturuldu. 2020 yılında finansal kapsayıcılık, sağlık ve tarım teknolojileri alanında ürün geliştiren girişimciler programa kabul edilecek ve programın saha çalışmaları Bangladeş ve Uganda’da yapılacak. Türkiye programın ikinci fazı için 1 milyon dolar finansman sağladı. Projenin diğer ortakları BM Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Gıda Programı (WFP), Bill ve Melinda Gates Vakfı, Katar Kalkınma Fonu, Limak ve Eczacıbaşı da şimdiye kadar 775 bin ABD Doları finansman katkısında bulundular. Özel sektör kuruluşlarınca kurulan vakıf ile programın kurumsallaşması ve ülkemizin girişimci ve insani dış politika hedefleri doğrultusunda büyümesi planlanıyor.