PAGÇEV, 300 bin ton atığı geri dönüştürmeyi hedefliyor

01 Mayıs 2019

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi (PAGÇEV) olarak Türkiye'nin ambalaj atıkları yetkilendirilmiş kuruluşu olduklarını ve Sıfır Atık Projesi'nin de destekçileri arasında yer aldıklarını söyleyen Yağmur Cengiz, bu kapsamda birçok çalışma yürüttüklerini aktardı.

Performanslarını her sene artırdıklarını belirten Cengiz, 2018 yılında benimsedikleri döngüsel ekonomi yaklaşımıyla atık yönetimi çerçevesinde yürüttükleri ambalaj atıklarının azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü çalışmalarında bin 394 ekonomik işletmenin yükümlülüğünü devraldıklarına dikkat çekti.

Bu çerçevede 13 milyon nüfusa sahip 70 belediyeye ulaştıklarını bildiren Cengiz, 2018 yılında plastikten kâğıda, camdan metale birçok atığı geri dönüştürerek, bir yandan çevreyi korumaya devam ettiklerini diğer yandan ekonomiye 780 milyon liralık katkı sağladıklarını vurguladı.

PAGÇEV olarak sadece 2018 yılındaki bu çalışmaları sayesinde 2 milyon 200 bin ağacın kesilmekten kurtarıldığını ifade eden Cengiz, "7 milyon 300 bin kWh elektrik tasarrufu, 326 milyon litre fosil yakıt tasarrufu ve 3.2 milyon litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu atıkların atık depolama sahaları yerine geri dönüşüme gönderilmesi sayesinde 2.9 milyon metreküp alandan tasarruf edildi. PAGÇEV olarak önümüzdeki dönemlerde de sorumlu endüstri bilinciyle çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılı için hedefimiz, 300 bin tonluk atığı geri dönüştürmek” şeklinde konuştu.

"Çevre kirliliğinin çaresi döngüsel ekonomi”

Geri dönüşümün, sürdürülebilir bir dünyanın olmazsa olmazı olduğunun altını çizen Yağmur Cengiz, sürdürülebilir bir çevre için ise döngüsel ekonominin şart olduğuna dikkat çekti. Dünya genelinde kabul gören döngüsel ekonomi modelinin geri dönüştürülmesi mümkün olan tüm atıkların dönüştürülmesi esasına dayandığını dile getiren Cengiz, sürdürülebilirlik noktasında üretimde kullanılan hammaddelerin geri kazanımının ise giderek daha önem kazandığını aktardı.

Hammadde, kaynak ve yenilenebilir enerji kullanımlarını esas alan döngüsel ekonominin seçenekten çok bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Cengiz, şöyle konuştu: "Geleceğe damgasını vuracak sektörler arasında gösterilen geri dönüşüm, globalde olduğu gibi Türkiye'de de hızla yaygınlaşıyor. Türkiye’de geri dönüşüme verilen önem ve dolayısıyla geri dönüşüm çalışmaları da düzenli olarak artış eğilimi gösteriyor. PAGÇEV olarak biz de geri dönüşüme verdiğimiz önemi 'sorumlu endüstri, sorunsuz çevre' misyonumuz ile ortaya koyuyoruz. Elbette yalnızca atık toplamıyoruz, çevreye katkı sağlayacak pek çok projeyi de hayata geçiriyoruz. Özellikle toplumda geri dönüşüm bilinci oluşturulmasının önemine inanıyoruz ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Tek tek kapıları çalarak, okul okul dolaşarak özellikle öğrencilerin ve ev kadınlarının geri dönüşüm ile ilgili bilinçlenmesi noktasında yoğun çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz.”