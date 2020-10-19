Pakdemirli: Elektrikli traktörün seri üretime hazır ilk prototipini sunduk

19 Ekim 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelmesinin ancak bilgi ve bilimle mümkün olacağını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni, Sabancı Kültür Sarayı'nda yapıldı.

Bakan Pakdemirli, törende yaptığı konuşmada, babası Ekrem Pakdemirli'nin DEÜ'nün kuruluşunda yer aldığını hatırlatarak, törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin son 18 yılda, milletin verdiği güçle "çaresizlik paradoksunu" yendiğini vurgulayan Pakdemirli, KKTC'nin su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" gibi dünyada ses getiren büyük projelere imza attıklarını söyledi.

Pakdemirli, konuşmasında, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a da tebriklerini iletti.

Bilimin önemine değinen Pakdemirli, "Bundan sonra Türkiye'nin sıçrayışı ancak ve ancak bilgi ve bilimle olabilecek. Bugün tarımsal alanda da iyi bir noktadayız. Avrupa'da birinciyiz, dünyada iyiyiz ama önümüzdeki 20-30 yıla hazır mıyız? Bu hazırlıkları yapmamız için neler yapmalıyız:? Hangi kaynakları ortaya koymamız gerekiyor? Bu işte, milli teknolojiyi ne kadar kullanmamız gerekiyor? Bunları düşünmemiz lazım. Burada üniversitelerimize önemli görevle düşüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de henüz yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası görülmeden hazırlıklara başladıklarını belirten Pakdemirli, pandemi sürecinde Türkiye'nin başta tarım olmak üzere tüm sektörlerde karnesinin iyi olduğunu ifade etti.

Tarımda teknolojiyi kullandıklarını aktaran Pakdemirli, "Bakanlık olarak Dijital Tarım Pazarı'nı hayata geçirdik. 3 ay gibi bir sürede 120 milyon liralık bir ciroya ulaştı. Biz sadece Türkiye'nin toplam tarımsal pazarının yüzde 5'ini buradan yapabilsek birçok probleme buradan çözüm bulabileceğimiz düşünüyorum." diye konuştu.

Dünyada elektrikli motora yönelimin olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Biz de 'Elektrikli araç olur da elektrikli traktör neden olmasın?' dedik. Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk. Bu senenin sonunda yavaş yavaş ürünleri almaya başlayacağız. Yüzde 80-90'a varan yakıt tasarrufu var." değerlendirmesinde bulundu.

"Çarşamba günü önemli bir açıklamamız olacak"

"Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" adıyla yeni bir projenin hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Pakdemirli, "Üretilen 3 gıdadan biri çöpe atılıyor. Bununla ilgili ilgili büyük bir kampanya... Etkisinin en az 'Geleceğe Nefes' kadar olmasını istiyoruz. Çarşamba günü bununla ilgili önemli açıklamalarımız olacak." dedi.

Geçen yıl düzenlenen Geleceğe Nefes Kampanyası'nda 1,2 milyon kişinin 13,8 milyon fidan diktiğini anımsatan Pakdemirli, gelecek yıl da bu kampanyayı 35 ülkeye yayacaklarını bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 1982 de kurulan DEÜ'nün Türkiye'nin seçkin kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Köşger, yeni akademik yılın başarılı geçmesini temenni etti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise COVID-19 salgınıyla ortaya çıkan tabloda üniversitenin ulusal anlamda birçok sorumluluğu yerine getirdiğini söyledi. Hotar, üniversitenin Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA