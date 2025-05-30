“Paketleme sektörünü yenilikçi çözümlerimizle buluşturuyoruz”
Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Tüketici Ürünleri Yapıştırıcıları Türkiye Satış Direktörü Halil İbrahim Gündoğ, endüstrinin yapı taşları arasında yer alan yapıştırıcı teknolojilerinin önemine değinerek, “Paketleme sektörünün vazgeçilmezi olan yapıştırıcı grubunda yenilikçi çözümler sunuyoruz” dedi.
Yapıştırıcı teknolojileri, bugün modern endüstriyel üretimin temel yapı taşları arasında yer alıyor. Türk Henkel ise bu alanda sunduğu yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle, hem üretim süreçlerine değer katıyor hem de çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefliyor.
Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Tüketici Ürünleri Yapıştırıcıları Türkiye Satış Direktörü Halil İbrahim Gündoğ, “Yapıştırıcı teknolojilerinde müşterilerimize oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Özellikle endüstriyel sektörler için çeşitli yapıştırıcılar ve sistemler geliştiriyoruz. Bu çözümler, otomotivden ambalaj endüstrisine, elektronikten mobilya sektörüne kadar geniş bir alanda talep görüyor” diye konuştu.
Paketleme sektörüne yön veren çözümler
Henkel olarak, paketleme sektöründe birçok farklı marka ve ürünle pazarı yenilikçi çözümlerle buluşturduklarını söyleyen Halil İbrahim Gündoğ, “Geniş ürün portföyümüzle sektöre, Technomelt ve Aquence gibi güçlü markalarımız aracılığıyla su bazlı ve hotmelt yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri, temizleyiciler ve koruyucular gibi kapsamlı çözümler sunuyoruz” dedi.
Yapıştırıcı teknolojilerinde var olan geniş ürün yelpazelerini paketleme ve hijyen alanlarına da yansıttıklarını anlatan Halil İbrahim Gündoğ, “Ürünlerimiz, dayanıklı performanslarıyla üretim süreçlerini iyileştirmeyi ve maliyetleri azaltmayı hedeflemelerinin yanında, çevre dostu çözümler de sağlıyor. ifadesini kullandı.
“Dünya çapında bir Ar-Ge yapılanmamız var”
Yapıştırıcı teknolojilerinde müşterilerine hem çevreci hem de yüksek performanslı çözümler sunmanın temel öncelikleri arasında yer aldığını anımsatan Halil İbrahim Gündoğ, bu doğrultuda geliştirdikleri Technomelt Supra serisiyle endüstride verimlilik ve sürdürülebilirliği bir arada sunan poliolefin bazlı yapıyı öne çıkardıklarını bildirdi.
Bu ürünün eski teknoloji olan EVA bazlı ürünlere göre yüzde 35 sarfiyat avantajı sunduğunu kaydeden Gündoğ, şöyle devam etti: “Ürün, daha düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor. Ürün alıştıkça hazne, hortum ve nozülleri temizleyerek bakım maliyetlerini azaltıyor. Supra’ların bir seri olmasının sebebi de Supra Cool (düşük sıcaklıklarda çalışan), Supra ECO (negatif karbon ayak iziyle üretilen) ve Supra PRO (gıdaya direkt temas edebilen) gibi farklı ihtiyaçlara hizmet edebilecek bir çeşitliliğe sahip olmalarından kaynaklanıyor.”
Henkel’in yapıştırıcı teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmalarında yenilikçi çözümler geliştirmeyi, ürün performansını artırmayı ve müşteri ihtiyaçlarına uygun, özelleştirilmiş çözümler sunmayı hedeflediğinin altını çizen Halil İbrahim Gündoğ, “Yenilikçi malzemelerin keşfi, formülasyon geliştirme ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için global ekiplerimizle sürekli iş birliği içindeyiz.
Ayrıca Almanya Düsseldorf’taki Uluslararası İnovasyon ve Müşteri Deneyim Merkezi (ICD) ile Türkiye Tuzla’daki Uygulama Mühendisliği Merkezi’mizde de yoğun şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Henkel’in dünya çapındaki Ar-Ge merkezleri ve geniş uzman ekibinin desteğiyle ürünlerimizi her zaman bir üst seviyeye taşıyor ve sektördeki liderliğimizi koruyoruz” değerlendirmesini yaptı.
“Yenilikçi Easyflow benzersiz özellikte”
Rakip ürünlere kıyasla çok daha az miktarda ürün kullanmalarına olanak sağlayan, ancak performans ve dayanıklılıktan ödün vermeyen yenilikçi ürünlere odaklandıllarını sözlerine ekleyen Halil İbrahim Gündoğ, şunları kaydetti: “Yenilikçi çözümlerimizden biri olan Easyflow ile de geleneksel yastık formundaki tutkalların ağırlığını, 1,5 kilogramdan 1 grama kadar düşürerek, endüstride çığır açan bir adım attık. Burada tankların tamamen kapalı bir sistemde, ihtiyaç anında otomatik olarak yeterli miktarda beslenmesini sağlıyoruz. Henkel olarak bu benzersiz yeniliğin dünya çapında ilk ve tek olmasından gurur duyuyoruz..”
Transpack ambalajlarla sürdürülebilir paketleme
Sürdürülebilirlik yaklaşımlarını yalnızca ürün içeriklerinde değil, aynı zamanda ambalaj çözümlerinde de somutlaştırdıklarını ifade eden Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Tüketici Ürünleri Yapıştırıcıları Türkiye Satış Direktörü Halil İbrahim Gündoğ, bu vizyonun en güncel örneklerinden birini de Transpack ambalajlarında gördüklerini bildirdi.
Transpack ambalajların karton ambalajlama yerine tekrar kullanılabilir materyallerden oluşturulan bir paketleme yöntemi olduğunu anlatan Gündoğ, “Bu yöntem, çevresel etkiyi azaltarak ve atık miktarını düşürerek sürdürülebilirliği destekliyor. Tekrar kullanılabilir ambalajlar tüketicilere avantaj sağlıyor, çünkü daha az atık üretiyor ve geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyor. Transpack’ler, içindeki ürün tüketildikten sonra katlanabilir olmaları sayesinde palet boyutuna getirilip tekrar kullanılmak üzere tüketicilerden kolaylıkla toplanabiliyor” dedi.