“Paketleme sektörünü yenilikçi çözümlerimizle buluşturuyoruz”

Yapıştırıcı teknolojileri, bugün modern endüstri­yel üretimin temel yapı taşları arasında yer alıyor. Türk Henkel ise bu alanda sunduğu ye­nilikçi ve sürdürülebilir çözüm­lerle, hem üretim süreçlerine de­ğer katıyor hem de çevresel etki­leri en aza indirmeyi hedefliyor.

Türk Henkel Yapıştırıcı Tekno­lojileri Tüketici Ürünleri Yapış­tırıcıları Türkiye Satış Direktörü Halil İbrahim Gündoğ, “Yapıştı­rıcı teknolojilerinde müşterile­rimize oldukça geniş bir ürün yel­pazesi sunuyoruz. Özellikle en­düstriyel sektörler için çeşitli yapıştırıcılar ve sistemler ge­liştiriyoruz. Bu çözümler, oto­motivden ambalaj endüstrisine, elektronikten mobilya sektörüne kadar geniş bir alanda talep görü­yor” diye konuştu.

Paketleme sektörüne yön veren çözümler

Henkel olarak, paketleme sek­töründe birçok farklı marka ve ürünle pazarı yenilikçi çözüm­lerle buluşturduklarını söyleyen Halil İbrahim Gündoğ, “Geniş ürün portföyümüzle sektöre, Te­chnomelt ve Aquence gibi güçlü markalarımız aracılığıyla su baz­lı ve hotmelt yapıştırıcılar, sız­dırmazlık ürünleri, temizleyici­ler ve koruyucular gibi kapsamlı çözümler sunuyoruz” dedi.

Yapıştırıcı teknolojilerinde var olan geniş ürün yelpazelerini pa­ketleme ve hijyen alanlarına da yansıttıklarını anlatan Halil İb­rahim Gündoğ, “Ürünlerimiz, da­yanıklı performanslarıyla üretim süreçlerini iyileştirmeyi ve mali­yetleri azaltmayı hedeflemeleri­nin yanında, çevre dostu çözüm­ler de sağlıyor. ifadesini kullandı.

“Dünya çapında bir Ar-Ge yapılanmamız var”

Yapıştırıcı teknolojilerinde müşterilerine hem çevreci hem de yüksek performanslı çözüm­ler sunmanın temel öncelikleri arasında yer aldığını anımsatan Halil İbrahim Gündoğ, bu doğ­rultuda geliştirdikleri Techno­melt Supra serisiyle endüstride verimlilik ve sürdürülebilirliği bir arada sunan poliolefin bazlı yapıyı öne çıkardıklarını bildir­di.

Bu ürünün eski teknoloji olan EVA bazlı ürünlere göre yüzde 35 sarfiyat avantajı sunduğunu kay­deden Gündoğ, şöyle devam etti: “Ürün, daha düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor. Ürün alıştıkça haz­ne, hortum ve nozülleri temizle­yerek bakım maliyetlerini azal­tıyor. Supra’ların bir seri olması­nın sebebi de Supra Cool (düşük sıcaklıklarda çalışan), Supra ECO (negatif karbon ayak iziyle üretilen) ve Supra PRO (gıdaya direkt temas edebilen) gibi fark­lı ihtiyaçlara hizmet edebilecek bir çeşitliliğe sahip olmalarından kaynaklanıyor.”

Henkel’in yapıştırıcı teknolo­jilerindeki Ar-Ge çalışmaların­da yenilikçi çözümler geliştirme­yi, ürün performansını artırmayı ve müşteri ihtiyaçlarına uygun, özelleştirilmiş çözümler sunma­yı hedeflediğinin altını çizen Ha­lil İbrahim Gündoğ, “Yenilikçi malzemelerin keşfi, formülasyon geliştirme ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için global ekiple­rimizle sürekli iş birliği içindeyiz.

Ayrıca Almanya Düsseldorf’taki Uluslararası İnovasyon ve Müş­teri Deneyim Merkezi (ICD) ile Türkiye Tuzla’daki Uygulama Mühendisliği Merkezi’mizde de yoğun şekilde çalışmalar yürütü­yoruz. Henkel’in dünya çapındaki Ar-Ge merkezleri ve geniş uzman ekibinin desteğiyle ürünlerimizi her zaman bir üst seviyeye taşıyor ve sektördeki liderliğimizi koru­yoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Yenilikçi Easyflow benzersiz özellikte”

Rakip ürünlere kıyasla çok da­ha az miktarda ürün kullanmala­rına olanak sağlayan, ancak per­formans ve dayanıklılıktan ödün vermeyen yenilikçi ürünlere odaklandıllarını sözlerine ekle­yen Halil İbrahim Gündoğ, şun­ları kaydetti: “Yenilikçi çözüm­lerimizden biri olan Easyflow ile de geleneksel yastık formunda­ki tutkalların ağırlığını, 1,5 kilog­ramdan 1 grama kadar düşürerek, endüstride çığır açan bir adım at­tık. Burada tankların tamamen kapalı bir sistemde, ihtiyaç anın­da otomatik olarak yeterli mik­tarda beslenmesini sağlıyoruz. Henkel olarak bu benzersiz yeni­liğin dünya çapında ilk ve tek ol­masından gurur duyuyoruz..”

Transpack ambalajlarla sürdürülebilir paketleme

Sürdürülebilirlik yaklaşımlarını yalnızca ürün içeriklerinde değil, aynı zamanda ambalaj çözümlerinde de somutlaştırdıklarını ifade eden Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Tüketici Ürünleri Yapıştırıcıları Türkiye Satış Direktörü Halil İbrahim Gündoğ, bu vizyonun en güncel örneklerinden birini de Transpack ambalajlarında gördüklerini bildirdi.

Transpack ambalajların karton ambalajlama yerine tekrar kullanılabilir materyallerden oluşturulan bir paketleme yöntemi olduğunu anlatan Gündoğ, “Bu yöntem, çevresel etkiyi azaltarak ve atık miktarını düşürerek sürdürülebilirliği destekliyor. Tekrar kullanılabilir ambalajlar tüketicilere avantaj sağlıyor, çünkü daha az atık üretiyor ve geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyor. Transpack’ler, içindeki ürün tüketildikten sonra katlanabilir olmaları sayesinde palet boyutuna getirilip tekrar kullanılmak üzere tüketicilerden kolaylıkla toplanabiliyor” dedi.