PALDER Kurucu Başkanı Hikmet Yörür güven tazeledi

ZEHRA ORUÇ - BURSA

Genel Kurul sonrası konuşan PALDER Başkanı Hikmet Yörür, derneklerinin kuruluş amacının Türkiye’nin ilk yerli ve milli paleti olan Tr-Pal markalı ahşap paletlerin üretim şartlarını düzenlemek ve paletlerin iç piyanın yanı sıra tüm dünyada üretilmelerini sağlayacak alt yapıyı oluşturmak olduğunu hatırlattı. TR-PAL’i sadece PALDER'den lisans alan firmaların üretme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Hikmet Yörür, dünya standartlarında 'yerli ve milli' bir ahşap palet markasını ve üretim organizasyonu ortaya çıkartmak için yaptıkları çalışmaları olumlu sonuçlandırdıklarını belirterek, “Türkiye’nin de tüm dünyada geçerli bir palet organizasyonu olması düşüncesinden hareketle bu yola çıktık. Yerli ve milli ahşap palet üretmek ve dünyaya tanıtmak için bu yola çıktık. Türkiye’nin bu alanda da söz sahibi olmasını istiyoruz. Türkiye ancak kendi markaları ile güçlenir ve ileriye gider. Ülkemizin her alanda olduğu gibi ahşap palet konusunda da yerli markası olmasını istiyoruz. Yabancı markalı ahşap paletleri de biz üretiyoruz. Bizler bir Türk markasını ülkemizde ve dünyaya tanıtmak için bir araya geldik” dedi.

“Birlikte başaracağız”

Hikmet Yörür, dünyada Türkiye’nin başlattığı kalkınma hamlesinden rahatsız olan çıkar çevrelerinin, “Türkler yapamaz” algısı oluşturmak için var güçleri ile çalıştıklarına da dikkati çekti. Söz konusu çevrelerin, bu algı operasyonlarına Türkiye içinden de destek bulmalarını üzüntü ile şahit olduklarını ifade eden Yörür, “Yıllardır kafalarımıza özenle yerleştirilmeye çalışan ve artık kurtulmamız gereken bir zihniyetin bilinçli olarak yürüttüğü karalama kampanyası, esas itibari ile ülkemizin emperyalizme koşulsuz olarak teslim olmasını amaçlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerli ve milli üretim hamlesi içindedir. ‘Artık yerli bir otomobil markamız bile var, ahşap paletimiz neden yerli ve milli olmasın?’ diyerek yola çıktık. Bu yolda azimle yürümeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Hikmet Yörür başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: Kaya Köse, Ozan Şahin, Nurettin Kağnıcı, Tevfik Acar, Abdullah Özata, Bülent Çakıllı.