Pamuk ipliği yatırımı 1 ayda 1,1 milyar lirayı aştı

Yener KARADENİZ

Pandemi döneminde pamuklu ürünlere artan talep, pamuk ipliği yatırımlarını da hızlandırdı. Mayıs ayında düzenlenen teşvik belgelerinde de sektöre yönelik yatırımlar dikkat çekti. Mayısta 11 şirket, toplamda 1,1 milyar lirayı bulan pamuk ipliği yatırımı için teşvik belgesi aldı. Listenin ilk sırasında yer alan Kahramanmaraş’ta kurulu Mem Tekstil, 400 milyon liralık modernizasyon yatırımı gerçekleştirecek. Balsuyu Mensucat da Elazığ’da 277 milyon liralık yatırıma imza atacak.

Salgın ile birlikte pamuklu ürünlere artan talep ve buna bağlı olarak hammadde konusunda yaşanan sıkıntı, pamukta iplik yatırımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda mayıs ayında 1,1 milyar TL’lik pamuk ipliği yatırımı için 11 şirket düğmeye basıldı. Söz konusu alanda en büyük yatırımı 400 milyon TL’lik rakam ile Kahramanmaraş’ta Mem Tekstil hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kahramanmaş’ta 1993 yılında kurulan ve 1998 yılında üretime başlayan MEM Tekstil, modernizasyon teşviği aldığı yatırım kapsamında yılda 7.8 milyon kg pamuk ipliği üretecek. Şirket söz konusu yatırım kapsamında 10 kişilik de ek istihdam sağlayacak. Kahramanmaraş’ta 320 bin metrekare alanda hizmet veren şirketin kumaş ve iplik üretimi gerçekleştiriyor. Bir diğer önemli yatırım ise 277 milyon TL ile Balsuyu Mensucat tarafından Elazığ’da hayata geçirilecek yatırım. Mayıs ayı yatırım teşvik istatistiklerinde yer alan bilgiye göre, modernizasyon kapsamında gerçekleştirilecek yatırım kapsamında 23 yeni istihdam sağlanacak. Tekstilin yanı sıra metal, enerji, tarım-hayvancılık ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Balsuyu, bin 100 çalışanı ile 155 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 235 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor.

SAKA’dan entegre tesis

Mayıs ayının en büyük 3. Pamuk ipliği yatırımı ise 250 milyon TL ile Saka Kumaş’tan geldi. Elazığ’da komple yeni yatırım yapacak olan şirket, söz konusu yatırım kapsamında 150 yeni istihdam gerçekleştirecek. Saka Kumaş Elazığ’da entegre bir yatırım hayata geçiriyor. 3 bin 500 kişilik istihdam sağlanacak ve ipliğin yanı sıra kumaş üretiminin de gerçekleştirileceği entegre tesisin katkısı ile yıllık 150 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Söz konusu yatırımların yanı sıra ayrıca Gündüzler Grup, Uşak’ta 76 milyon TL, Karaca Tekstil Kahramanmaraş’ta 44 milyon TL, Aslansoy Pamuk Gaziantep’te 40 milyon TL, Uşak İplik Uşak’ta 30 milyon TL, Adana Mensucat Adana’da 26 milyon TL, DVS Tarım Aydın’da 22 milyon TL yatırım yapacak. Pamuk fiyatları geçen yılın son çeyreğinden başlayarak Çin ve Pakistan gibi ülkelerin piyasadan pamuk toplaması ve artan talep pamuk fiyatlarının yüzde 50’den fazla artmasına yol açmıştı. Bu dönemde yurtiçinde artan fiyatlar ve talep nedeni ile pamukta termin süreleri 3 aya kadar çıkmıştı. Bu kapsamda pamuklu ürünlere artan talep söz konusu yatırımları tetikledi.