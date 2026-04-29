Panama Körfezi’nde 40 yıllık denge çöktü
Küresel ısınmanın tetiklediği iklim krizi, okyanusların en hayati mekanizmalarından biri olan yukarı akıntı sistemlerini felç ediyor. Panama Körfezi’nde 40 yıldır kesintisiz süren soğuk su döngüsü, 2025 yılında rüzgârların zayıflamasıyla ilk kez durma noktasına geldi. Bu sessiz çöküş, sadece deniz ekosistemini değil, milyarlarca dolarlık balıkçılık ekonomisini ve tropikal iklim dengesini de tehdit ediyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünya genelinde okyanuslar, atmosferdeki ısının yüzde 90’ından fazlasını absorbe ederek gezegenin termostatı görevini üstleniyor. Ancak bu devasa enerji yükü, okyanusların sadece ısınmasına değil, binlerce yıldır süregelen fiziksel döngülerinin de bozulmasına yol açıyor.
Bugün küresel ekonomi için okyanus temelli faaliyetlerin (mavi ekonomi) yıllık değerinin 3 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu değerin en kritik bileşenlerinden biri olan balıkçılık ise doğrudan yukarı akıntı denilen bir doğa olayına bağlı. Panama Körfezi’nden gelen son veriler, bu hayati dişlinin kırılmaya başladığını gösteriyor.
Rüzgâr neden durdu?
Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü (STRI) tarafından yapılan izlemeler, Panama Körfezi’nde ocak ve nisan ayları arasında gerçekleşen mevsimsel yukarı akıntının, son 40 yıldır bölgenin en güvenilir iklimsel olayı olduğunu kanıtlamıştı. Kuzeyden esen güçlü alize rüzgârları, yüzeydeki sıcak suyu iterek derinlerdeki besin açısından zengin ve soğuk suların yukarı çıkmasını sağlıyordu. Ancak 2025 yılı, bu döngüde dramatik bir sapmaya sahne oldu.
Rüzgâr hızlarındaki beklenmedik düşüş, okyanusun derinliklerindeki ‘yaşam iksirinin’ yüzeye ulaşmasını engelledi. PNAS dergisinde yayımlanan güncel bir makale, bu durumun münferit bir olay değil, iklim bozulmasının okyanus dinamikleri üzerindeki doğrudan bir müdahalesi olduğunu savunuyor. Eğer bu rüzgâr desenleri kalıcı olarak değişirse, Panama’nın Pasifik kıyılarındaki mercan resifleri ısı stresine karşı en büyük savunma mekanizmasını kaybedecek.
Mavi ekonomide ‘besin’ krizi
Sürdürülebilirlik perspektifinden bakıldığında, yukarı akıntı sistemlerinin durması bir gıda güvenliği krizidir. Dünya denizlerindeki balık üretiminin yüzde 50’si, okyanus yüzeyinin sadece yüzde 1’ini kaplayan yukarı akıntı bölgelerinde gerçekleşir.
Panama Körfezi’ndeki bu zayıflama, sadece yerel balıkçıları değil, küresel tedarik zincirini de etkileme potansiyeline sahip.
Deniz suyunun soğuyamaması, aynı zamanda bölgedeki turizm ekonomisini ve kıyı ekosistemlerinin karbon tutma kapasitesini de doğrudan baltalıyor.
Max Planck Enstitüsü ve STRI iş birliğiyle yürütülen araştırmalar, tropikal okyanusların yeterince izlenmediği gerçeğini bir kez daha yüzümüze çarpıyor. S/Y Eugen Seibold araştırma gemisinden elde edilen veriler, iklim modellerimizin bu ani değişimleri öngörmekte yetersiz kalabileceğini gösteriyor.
Panama’daki bu olay, küresel ısınmanın sadece bir derece meselesi olmadığını, karmaşık doğa mekanizmalarının motorunu durdurabileceğini gösterdi.
Eğer rüzgâr desenleri bu şekilde zayıflamaya devam ederse, tropikal bölgelerdeki biyolojik çeşitlilik kaybı yüzde 30’lara kadar ulaşabilir. Sürdürülebilir bir gelecek için sadece karbon emisyonlarını azaltmak yetmiyor; aynı zamanda okyanusların bu kritik sistemlerini koruyacak mavi koruma stratejilerinin acilen devreye alınması gerekiyor.
Yeşil mutabakat ve mavi ekonomi
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Madde 14: Sudaki Yaşam), okyanus sağlığını ekonomik sürdürülebilirliğin merkezine koyuyor. Panama’daki gibi ekosistem servislerinin kaybı, doğal sermayenin tükenmesi anlamına geliyor. Uzmanlar, okyanus gözlem sistemlerine yapılacak her 1 dolarlık yatırımın, afet yönetimi ve kaynak verimliliği kanalıyla 10 dolardan fazla ekonomik getiri sağladığını vurguluyor.
Isınan okyanusun bedeli
Okyanuslar, Sanayi Devrimi’nden bu yana insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yarattığı fazla ısının yüzde 93’ünü emdi. Bu durum, suyun termal genişlemesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olmasının yanı sıra, su katmanlarının birbirine karışmasını zorlaştırıyor (stratifikasyon). Panama’da görülen rüzgâr zayıflığı, bu katmanlaşmayı derinleştirerek deniz altındaki oksijensiz bölgelerin büyümesine yol açabilir.