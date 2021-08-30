Pandemi özel jete talebi uçurdu

Pandemi nedeniyle durma noktasına gelen havacılık sektörü, önemli değişikliklere sahne oldu. Sektör, aşılanmanın yaygınlaşması ile yeniden hareketlenmeye başlamasına rağmen pandemi öncesi performansından oldukça uzak. Bu dönemde tarifeli hava yoluna talep düşerken, özel uçak kiralama sektörüne olan talepte artış yaşandı.

Özel jet kiralama sayılarının yüzde 400 oranında arttığına dikkat çeken Pakır, “Pandemi döneminde kişiler ve şirketler özel uçaklara yöneldi. ” açıklamasında bulundu.

"Havacılık sektörü daha dikkatli"

Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Pakır, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında özel jetlere talep çok arttı. Çünkü bulaşı riskinin en az olduğu ulaşım türü. Havacılık camiası, diğer sektörlere göre pandemi şartlarına daha çok dikkat ediyor. Dolayısıyla, özel jetle bir yerden bir yere seyahat ettiğinizde hiç kimseyle temasınız olmuyor. Kimseyle aynı alan içerisine hiçbir kalabalığa girmiyorsunuz. İniş ve biniş bölümü de farklı olduğu için kimseye denk gelme durumunuz da olmuyor ve bu sayede hastalığın bulaşma riskini en aza indiriyoruz. Ayrıca, 6-12 kişilik kabinli özel jetler de ailesiyle birlikte seyahat etmek isteyenler için her açıdan daha avantajlı geliyor. Her uçuş sonrası uçaklar dezenfekte edilirken, kabin personeline düzenli test yapılıyor. Uçuş esnasında maske, mesafe kurallarına titizlikle uyuluyor” ifadelerini kullandı.