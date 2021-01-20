Pandemide kiralık araç talebi yüzde 23 arttı

COVID-19 salgınıyla birlikte seyahat alışkanlıkları değişti. Kalabalık ortamların tehlikeli hale gelmesi ve kısıtlamaların etkisiyle toplu taşıma, otobüs ve uçak seyahatine taleplerde düşüş görülürken, kiralık araçlara talep arttı. Özellikle yaz döneminde uçakla seyahat edip havalimanlarından araç kiralayarak tatillerini geçirenlerin sayısı azalırken, bulunduğu şehirden araç kiralayarak tatile çıkanların sayısı arttı.

Otorento’nun yayınladığı verilere göre, kısa dönemli ve tatil amaçlı araç kiralamaların yerini daha uzun dönemli ve iş amaçlı araç kiralamalar aldı. 2019'da ortalama 7 günlük sürelerde araç kiralama yapılırken, 2020 yılında ortalama araç kiralama süresi 11 güne yükseldi. 2020 yılında 94 TL olan ortalama günlük araç kiralama fiyatı ise yüzde 30 artışla 122 TL’ye yükseldi. Özellikle araç tedariğinde sorunların yaşandığı yaz aylarında fiyatlar önceki yılın 2 katına ulaştı.

Birinci ve ikinci dalga araç kiralama taleplerini doğrudan etkiledi

COVID-19 salgınının gündemde olmadığı ocak ve şubat aylarında aylık araç kiralamalarda önemli bir değişim gözlenmezken, mart, nisan ve mayıs aylarında aylık kiralamaların önemli oranda artış gösterdiğini söyleyen Otorento Genel Müdürü Şehnaz Kırmızı, "Pandemi etkisinin azaldığı yaz döneminde yeniden normale dönen kiralamalar, ikinci dalgayla birlikte yeniden artışa geçti. Eylül ayında yüzde 352 artışla önceki yıla göre rekor kıran aylık kiralamaların artış seyri, sonraki aylarda da benzer şekilde devam etti. Yılın tamamında aylık bazda araç kiralama artış oranı ortalama yüzde 76 oldu." dedi.

Havalimanlarından yapılan kiralamalar yüzde 30 azaldı

Geçen yıl havalimanı yolcu sayısının azalması ile birlikte, havaalanında araç kiralamaların ortalama yüzde 30 oranında azaldığını belirten Şehnaz Kırmızı, "Şehir merkezlerinde araç kiralama talebi yükselirken, havalimanında kiralamaya talep önemli oranda azaldı. Yabancı turistlerin sayısının azalmasının bu düşüte önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle yabancı turistlerin büyük oranda ilgi gösterdiği Dalaman Havalimanı'ndan yapılan kiralamalar yüzd 74 azalırken, Bodrum Havalimanı'nda yüzde 57, gurbetçilerin yoğun kiralama yaptığı Kayseri Havalimanı'nda yüzd 53 ve Ankara Havalimanı'nda yüzde 33 azalma gözlendi." şeklinde konuştu.

İstanbul ve Antalya araç kiralamada zirvede

Havalimanları ve şehir merkezlerinin birlikte değerlendirildiği verilerde, sanayi ve hizmet sektörlerinin yoğunlaştığı şehirlerde kiralamalarda artış görüldüğünü kaydeden Şehnaz Kırmızı, il bazında bakıldığında turistlerin ve gurbetçilerin yoğun rağbet ettiği şehirlerde azalmanın görüldüğünü aktardı. 2020 yılında Muğla il genelinde araç kiralamalarının yüzde 56, Kayseri il genelinde yüzde 53, Nevşehir il genelinde ise yüzde 50 azaldığına dikkat çeken Kırmızı, bu dönemde en çok araç kiralama işleminin yapıldığı İstanbul'da yüzde 30, ikinci sıradaki Antalya'da yüzde 32 artış yaşandığını söyledi.

"Araç kiralama alışkanlığı pandemi sonrasında da kalıcı olacak"

Bu yıl, araç kiralamalarında 2020'ye göre 2 kat artış beklediklerini söyleyen Şehnaz Kırmızı, "2012 yılından bu yana Otorento olarak yerel 'rent a car' firmalarının araçlarının kiralanmasını sağlıyoruz. Türkiye’deki araç kiralama hizmetinin yüzde 98’ini kapsayan 36 il ve havalimanlarında hizmet veriyoruz. Geniş ağımızdan sağladığımız veriler nisan ayından itibaren havalimanından araç kiralama talebinin eski seyrine döneceğini, 2021 yılında araç kiralamalarında ciddi bir artış yaşanacağını gösteriyor. Pandemi döneminde kazanılan bireysel araç kiralama alışkanlığının da, hijyen ve sosyal mesafe gibi göz ardı edilemeyecek faktörlerle birlikte kalıcı hale geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.