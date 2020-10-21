Pandemiyle tüketici beyaz eşyaya yöneldi satışlar yüzde 21 arttı

21 Ekim 2020

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, online olarak düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, eylül ayı verilerine göre 6 ana ürün grubunda iç satışların adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttığını bildirdi.

Pandemi ile birlikte evde geçirilen zamanın beyaz eşyaya olan ilgiyi artırdığını belirten Dinçer, "Özellikle Türkiye'de satışlarımız çok olumlu bir seyir izliyor. Yılın ilk 9 ayında 6 ana ürün grubunda yurt içindeki satışlar bir önceki yılın yüzde 14 üzerinde gerçekleşti. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise yüzde 1 daraldı. İhracatımız, 2019 Eylül ayının yüzde 2 üzerinde gerçekleşti." diye konuştu.

Salgının ihracatı negatif etkilediğine işaret eden Dinçer, şöyle devam etti: "COVID-19’un yurt dışındaki ana pazarımız olan Avrupa'yı ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle yılın ilk 9 ayında ihracatta yüzde 6 daralma meydana geldi. İhracattaki daralmayı, ekonomide alınan önlemler ve Türk tüketicisinin bizlere güveni sayesinde iç satışlarımızla dengeledik. 6 ana ürün grubundaki Türkiye satışlarımız ocak-eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız ise 20 milyon 877 bin 922 adet ile geçen yılın sadece yüzde 1 gerisinde gerçekleşti. Böyle zor bir sene için çok iyi bir sonuç olduğuna inanıyoruz."

"Tüketicinin ağırlıklı tercihi bayiler oldu"

Can Dinçer, sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için müteşekkir olduklarını ifade ederek, sektörün de esnek üretim kabiliyeti ve kampanyalarıyla COVID-19 ile mücadeleye katkı sağladığını kaydetti.

Dinçer, TÜRKBESD'e üye firmaların salgın ile değişen tüketici davranışları ve alışkanlıklarını anlamak üzere 2 bin kişi ile yaptırdıkları araştırmanın sonuçlarına değinirken, tüketici için hijyen ve sağlığın öncelikli hale gelirken, online satış kanallarından alışverişe ilginin arttığını, tüketicinin tasarrufa yöneldiğini anlattı.

Dinçer, "Katılımcıların yüzde 55'i COVID-19 öncesi internetten alışveriş yapmadığını söyledi. Salgın öncesi online alışveriş yapmayan bu kesimin yüzde 76'sı pandemi ile birlikte internetten alışveriş yapmaya başlamış. Tüketicinin hala beyaz eşya alışverişini yetkili bayiden yapmayı tercih etmesi de araştırmadan çıkan bir diğer önemli sonuç. Pandemi döneminde alışveriş yapan tüketicilerimizin yüzde 68'i beyaz eşyasını yetkili bayiden aldığını ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Türkiye, dünyanın en büyük ikinci üretim üssü

Türkiye'nin, yüzde 7'lik beyaz eşya üretim hacmi ile Çin'den sonra dünyanın en büyük 2'nci üretim üssü olduğunu belirten Dinçer, sektörün doğrudan 60 bin, dolaylı olarak da 600 bin kişiye istihdam sağlayan büyük bir ekosistem olduğunu vurguladı.

Üretimin yüzde 75'inin, çoğu Avrupa ülkelerine olmak üzere ihraç edildiğini aktaran Dinçer, beyaz eşyanın; ihracat yoğun, Türkiye dış ticaret dengesine katkı sağlayan ve dışa bağımlılığı azaltan lider sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Dinçer, "2019 yılı itibarıyla 6 ürün grubu toplamında 3,96 milyar dolar ve 21,9 milyon adetlik ihracat gerçekleştirdik. 2001-2019 yılları arasında ihracatımız dolar bazında yaklaşık 10 katına çıktı. Rekabet gücümüzü korumamız ve Kovid-19 sonrası fırsatları değerlendirebilmemiz için tedarik, üretim ve Ar-Ge alanında teşvikler sağlanması, dijital dönüşüme yatırım yapılması ve teknoloji odaklı gelişime uygun insan kaynağının yetiştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA