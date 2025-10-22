Panellerde ortak kalite bilincini önemsiyoruz
Yapı sektörünün stratejik alt kollarından biri olan yalıtımlı kontinü panel sektörü, Türkiye ekonomisinin büyümesine yüksek katma değer sağlayan, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı modern yapı çözümlerinin merkezinde yer alıyor.
PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan KATIRCI
Çift cidarlı metal levhalar arasına enjekte edilen yalıtım malzemesiyle üretilen bu paneller ısı, ses ve yangın yalıtımında üstün performans sunarken, dayanıklılığı ve estetik çeşitliliğiyle çağdaş mimarinin vazgeçilmez bir bileşeni haline geldi. Böylesine yüksek katma değer sunan sektörümüz ise ‘Yalıtımlı Kontinü Panel Üreticileri Derneği (PANELDER)’ çatısı altında birleşti. Bugün itibarıyla PANELDER çatısı altında 20 sanayici yer alıyor.
PANELDER, sektörde kalite standartlarını yükseltmek, haksız rekabeti önlemek ve doğru üretim yapan firmaların haklarını korumak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek; rekabet gücü, bilgi paylaşımı, piyasa denetimi ve mevzuat süreçlerine katkı sağlayarak sektörde ortak bir kalite bilinci oluşturmayı hedefliyor.
Sürdürülebilirlik sektörü geleceğe güvenle taşır
Bununla beraber sektörde çevre dostu malzeme kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması PANELDER’in öncelikleri arasında yer alıyor. Üyelerimiz ozona zarar vermeyen N-Pentane gibi çevre dostu hammaddeleri kullandığı gibi artık üretim süreçlerinde geri dönüşüm ve atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştığını görüyoruz. Öte yandan derneğimiz, mühendislik ve mimarlık odalarıyla iş birlikleri yürütüp, seminer ve eğitim programlarıyla sektörde bilinç düzeyini artırıyor. “Değişime öncü ol!” sloganıyla düzenlenen fikir yarışmaları aracılığıyla genç tasarımcıların yenilikçi yaklaşımlarını destekliyor.
Son olarak tüketiciyi koruma kapsamında uygulamaya alınan Panelder Kalite Güvence Sistemi ile 1.000 metrekare üzeri projelerde kullanılan panellerin akredite laboratuvarlarda ücretsiz test edilmesi sağlanıyor. Ayrıca PANELDER, Avrupa Standartlar Komitesi’nde Türkiye’yi temsil ederek, uluslararası teknik platformlarda ülkemiz adına söz sahibi oldu. Sonuç olarak derneğimiz, “Doğru üretim, güvenli yapı, sürdürülebilir gelecek” anlayışıyla sektörün geleceğine yön veriyor.