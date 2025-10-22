Panellerde ortak kalite bilincini önemsiyoruz

PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan KATIRCI

Çift cidar­lı metal levhalar arasına enjekte edilen yalıtım malzemesiyle üre­tilen bu paneller ısı, ses ve yangın yalıtımında üstün performans su­narken, dayanıklılığı ve estetik çe­şitliliğiyle çağdaş mimarinin vaz­geçilmez bir bileşeni haline gel­di. Böylesine yüksek katma değer sunan sektörümüz ise ‘Yalıtım­lı Kontinü Panel Üreticileri Der­neği (PANELDER)’ çatısı altında birleşti. Bugün itibarıyla PANEL­DER çatısı altında 20 sanayici yer alıyor.

PANELDER, sektörde kalite standartlarını yükseltmek, haksız rekabeti önlemek ve doğru üretim yapan firmaların haklarını koru­mak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek; rekabet gücü, bilgi payla­şımı, piyasa denetimi ve mevzu­at süreçlerine katkı sağlayarak sektörde ortak bir kalite bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik sektörü geleceğe güvenle taşır

Bununla bera­ber sektörde çev­re dostu malze­me kullanımı ve karbon ayak izi­nin azaltılması PANELDER’in öncelikleri arasında yer alıyor. Üyelerimiz ozona zarar verme­yen N-Pentane gibi çevre dostu hammaddeleri kullandığı gibi ar­tık üretim süreçlerinde geri dö­nüşüm ve atık yönetimi uygula­malarının yaygınlaştığını görü­yoruz. Öte yandan derneğimiz, mühendislik ve mimarlık odala­rıyla iş birlikleri yürütüp, seminer ve eğitim programlarıyla sektörde bilinç düzeyini artırıyor. “Değişi­me öncü ol!” sloganıyla düzenle­nen fikir yarışmaları aracılığıyla genç tasarımcıların yenilikçi yak­laşımlarını destekliyor.

Son olarak tüketiciyi koruma kapsamında uygulamaya alınan Panelder Kalite Güvence Siste­mi ile 1.000 metrekare üzeri pro­jelerde kullanılan panellerin ak­redite laboratuvarlarda ücretsiz test edilmesi sağlanıyor. Ayrıca PANELDER, Avrupa Standartlar Komitesi’nde Türkiye’yi temsil ederek, uluslararası teknik plat­formlarda ülkemiz adına söz sa­hibi oldu. Sonuç olarak derneği­miz, “Doğru üre­tim, güvenli yapı, sürdürülebilir gelecek” anla­yışıyla sektö­rün geleceğine yön veriyor.