Paris SIAD'da 7 bin 500 firmanın 346'sı Türk

Mehmet H. GÜLEL

Dünyanın en büyük gı­da ve içecek fuarı SIAL Paris 2024, Fransa’nın başkenti Paris’te başladı. Bu yıl 60’ıncı yılını kutlayan SIAL Paris 2024’e 130 ülkeden dağı­tım, ithalat-ihracat, ağırlama, hizmetler ve tarımsal gıda en­düstrilerini temsilen 7 bin 500 firma stantlarıyla katılıyor.

Türkiye, bu yıl da fuar­da toplam metrekare olarak İtalya, İspanya’nın ardından 3’üncü büyük yabancı katı­lımcı oldu. Türk firmaları, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) organize ettiği milli katılım alanı ve ayrıca birey­sel firma stantları ile fuarın 9 ayrı ihtisas salonunda 8 bin metrekare alanı doldurdu.

Fuarda 8 bin küresel alıcı bulunuyor

Türkiye, 38 yıldır iştirak et­tiği dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris’e bu yıl, 37 ilden 294 firmayla rekor ka­tılım sağladı. Ayrıca 52 Türk firması da bireysel stantlarıy­la fuarda yer aldı. Böylece Tür­kiye’den katılan toplam firma sayısı 346’ya ulaştı. Türkiye SIAL Paris’te et ve süt ürün­leri, market ürünleri, dondu­rulmuş gıdalar, alternatif bi­yo gıda, deniz mahsulleri, içe­cek, catering ve atıştırmalık, meyve ve sebze, gıda işleme sektörleri ile temsil ediliyor.

Ayrıca 3 farklı salonda, Türk damak tadından ikramlar gı­da profesyonellerinin beğeni­sine sunuluyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıkla­mada, “SIAL Paris’te, 50 mil­yar euro satın alım gücüne sahip 8 bin büyük gıda alıcısı hedefimizde. Türk damak ta­dının zenginliği ve çeşitliliği ile bu potansiyelden en üst se­viyede faydalanmak istiyoruz. Türk gıda sanayiine yeni ihra­cat pazarları oluşturmak için SIAL’deyiz” dedi.

Şekib Avdagiç, Türk ürün­lerinin tüm dünyadan gıda profesyonelleri için bir ilham alanı haline geldiğine dikkat çekerek, “SIAL Fuarı’nı gı­da profesyonelleri, yine gıda profesyonelleri için düzenli­yor. İTO olarak bir yıl Alman­ya’da Anuga fuarında milli ka­tılım yapıyoruz, sonraki yıl da SIAL’de firmalarımıza katkı veriyoruz” diye konuştu.

Avdagiç, sektördeki birçok firmanın fuara ilk katılımları­nı İTO’nun düzenlediği milli katılım alanlarında yaptıkla­rını vurgulayarak, “Memnuni­yetle görüyoruz ki, firmaları­mız Türkiye pavilyonunda yer aldıktan sonra bireysel stant satın alıyorlar. Böylece daha da güçleniyorlar. İTO olarak bu yeni girişimcilerimize kendi kanatlarıyla uçmaları için ce­saret veriyoruz” dedi.Avdagiç, İTO’nun Paris’in yanı sıra Ka­nada, Çin, Hindistan ve Endo­nezya’da düzenlenen SIAL fu­arlarına da Türk firmalarıyla katılarak, dünyanın büyük gı­da alıcılarının Türk gıda üreti­ci ve ihracatçıları ile buluşma­sını sağladığını kaydetti.

8 aylık ihracat 17,1 milyar dolar

Şekib Avdagiç, Türk tarım, gıda ve içecek sektörüne ilişkin verileri paylaştı. Avdagiç, “Tarım, gıda ve içecek sektörümüz bu yılın ilk 8 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracat, 12,5 milyar dolarlık ithalat yaptı. İhracatımızda ilk 3 ürün buğday unu, fındık içi ve ayçiçek yağı oldu. En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke ise Irak, Almanya, Rusya, ABD ve İtalya olarak sıralandı” diye konuştu. SIAL Paris Fuarı’na 200 ülkeden yüzde 70’i uluslararası 285 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Fuarda sergilenen ürün sayısı 400 bini buluyor. 57 ülkeden yüzlerce gazetecinin takip ettiği fuar, 23 Ekim’e kadar açık kalacak.