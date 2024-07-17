Paris’in olimpiyat ekonomisi çöktü
26 Temmuz’da başlayacak olan Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı… Olimpiyat için 7.5 milyar euroluk bütçe ayıran Fransa’nın başkentinde oteller boş, Air France zararda, sponsorluk hedefleri tutmadı. Paris sakinleri de kentte fiyatlar katlandığı için öfkeli…
Emre ERGÜL
Avrupa, Almanya’daki Euro 2024 turnuvasından sonra bir başka dev organizasyona ev sahipliği yapacak: Paris 2024 Olimpiyatları… Yaklaşık 11 bin uluslararası sporcu, 26 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkentindeki 35 yarışma tesisinde 32 dalda ter dökecek. Olimpiyat için 7.5 milyar euroluk bütçe ayıran Fransa hazır…
Ancak aynı şeyi Parisliler için söylemek zor. Fransızların yaşadığı olimpiyat krizi, özellikle Avrupa basınının manşetlerini süslüyor. Onlardan biri de İngiliz Telegraph gazetesi…
Gazete, “Olimpiyatlar felaket niteliğinde bir finansal fiyaskoya dönüşüyor” başlıklı analizinde Paris olimpiyat ekonomisinin çöküşünü yazdı:
-“ABD şehirlerinden Paris'e uçuş kapasitesini yüzde 15 artıran AirFrance bu ayın başlarında, içinde bulunduğumuz çeyrekte 180 milyon euro zarar açıkladı. Neden? Çünkü şehrin normalden çok daha kalabalık olmasını beklendiği için pek çok kişi Fransa’ya uçmadı.
Hisseleri de bu yıl yüzde 40 oranında düştü. (Bu, havayolunun yüzde 29'una sahip olan Fransız hükümeti için çifte bir darbe oldu.) Diğer havayolları da sıkıntı yaşıyor; Amerikan Delta daha bu hafta Paris'e yapılan zayıf rezervasyonlardan dolayı 100 milyon dolarlık zarar aldığını duyurdu.”
-“Otel rezervasyonları hayâlkırıklığı yarattı. Fransa'nın istatistik kurumu Insee'nin raporuna göre, açılış töreni civarındaki bazı günler yoğun geçecek ancak tüm olimpiyat döneminde doluluk oranı şu anda şehrin Temmuz 2023'te gördüğü yüzde 81.4 seviyesinin çok altında. Etkinlik yaklaştıkça bir odanın yüksek maliyetine ilişkin beklentilerin azalması ve boş odaları doldurmak için oranların sürekli düşmesi nedeniyle fiyatlar da istikrarlı bir şekilde düşüyor. Paris otelleri her zamankinden daha kötü bir yaz geçiriyor.”
-“Küresel TV izleyicisinden yararlanmak için yapılan sponsorluklarda bile pek büyük bir başarı sağlanmadı. Organizasyon komitesi, büyük şirketlerden gelen 1.2 milyar dolarlık hedefine ulaşacağını söylese de (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın dostu olan) LVMH imparatorluğunun sahibi Bernard Arnault son dakikada 150 milyon euroluk promosyonla devreye girmek zorunda kaldı.”
-“Şehir de hazır değil. Seine Nehri hâlâ nehirde planlanan etkinlikler için fazla kirli. Üstelik kamu çalışanları hükümeti grevle tehdit ediyor.”
Oyunlar için Paris’e sadece 1.5 milyon yabancı gidecek
Business Times dergisi, başkentin turizm kurulu olan Paris je T’aime’ın verilerini yayınladı. Paris’e yılda 19.4 milyonu yerel, 24.7 milyonu da uluslararası olan 44.1 milyon ziyaretçi gidiyor. Son verilere göre, başkente olimpiyat haftalarında 11.3 milyon ziyaretçi bekleniyor ve bunun yalnızca 1.5 milyonu Fransa dışından olacak.
Super Bowl, Dünya Kupası, olimpiyatlar gibi dev organizasyonları öncesi otellerden blok alım yapan Amerikalı spor seyahati şirketi 14sb’nin sahibi Alan Banchard, Paris’te yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bu yılki satışlar, önceki Olipiyat oyunlarına göre beklentilerinin yüzde 80 altında kaldı. 25 yıldır ilk kez, 30 ay önce sözleşmesini yaptığımız otel odaları için ödediğimizden daha az parayı kabul edeceğiz. 1 yıl önce normalde 400 dolar olan otellere gecelik bin dolar ödedik. Ancak şimdi satabilmek için çok çok altında fiyatlara satıyoruz.”
Fransız medyası da restoran mönülerinden metro biletlerine kadar çoğu şeye zam gelmesinden dolayı Paris halkının öfkeli olduğuna dikkat çekti.
Paris 2024'te Türkiye'yi 102 sporcu temsil edecek
Türkiye, 18 branşta, 54 kadın ve 48 erkek sporcuyla organizasyonda madalya mücadelesi verecek. Londra 2012’den sonra Paris'te de kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla olacak.
Fransa'nın başkenti Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'na katılacak milli sporcular belli oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin internet sitesinde yayımlanan Paris 2024'e kota kazanan sporcular listesinin güncellenmiş haline göre, oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek. Londra 2012’den sonra 2’nci kez Türkiye Olimpiyat Takımındaki kadın sporcu sayısı, erkeklerden fazla olacak.
Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.
Filenin Sultanları C Grubu’nda yarışacak
Olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu. C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.
İşte program:
29 Temmuz saat 10.00: Türkiye-Hollanda
1 Ağustos saat 10.00: Türkiye-Dominik Cum.
4 Ağustos saat 10.00: Türkiye-İtalya