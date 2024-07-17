Paris’in olimpiyat ekonomisi çöktü

Emre ERGÜL

Avrupa, Almanya’daki Euro 2024 turnuvasın­dan sonra bir başka dev organizasyona ev sahipliği ya­pacak: Paris 2024 Olimpiyatla­rı… Yaklaşık 11 bin uluslararası sporcu, 26 Temmuz ile 11 Ağus­tos tarihleri arasında Fran­sa’nın başkentindeki 35 yarış­ma tesisinde 32 dalda ter döke­cek. Olimpiyat için 7.5 milyar euroluk bütçe ayıran Fransa ha­zır…

Ancak aynı şeyi Parisliler için söylemek zor. Fransızların yaşadığı olimpiyat krizi, özel­likle Avrupa basınının manşet­lerini süslüyor. Onlardan biri de İngiliz Telegraph gazetesi…

Gazete, “Olimpiyatlar fela­ket niteliğinde bir finansal fi­yaskoya dönüşüyor” başlık­lı analizinde Paris olimpiyat ekonomisinin çöküşünü yazdı:

-“ABD şehirlerinden Pa­ris'e uçuş kapasitesini yüzde 15 artıran AirFrance bu ayın başlarında, içinde bulunduğu­muz çeyrekte 180 milyon euro zarar açıkladı. Neden? Çün­kü şehrin normalden çok daha kalabalık olmasını beklendiği için pek çok kişi Fransa’ya uç­madı.

Hisseleri de bu yıl yüz­de 40 oranında düştü. (Bu, ha­vayolunun yüzde 29'una sa­hip olan Fransız hükümeti için çifte bir darbe oldu.) Diğer ha­vayolları da sıkıntı yaşıyor; Amerikan Delta daha bu hafta Paris'e yapılan zayıf rezervas­yonlardan dolayı 100 milyon dolarlık zarar aldığını du­yurdu.”

-“Otel rezervasyonla­rı hayâlkırıklığı yarattı. Fransa'nın istatistik ku­rumu Insee'nin raporu­na göre, açılış töreni ci­varındaki bazı günler yoğun geçecek ancak tüm olimpiyat döne­minde doluluk oranı şu anda şehrin Tem­muz 2023'te gördü­ğü yüzde 81.4 seviye­sinin çok altında. Et­kinlik yaklaştıkça bir odanın yüksek maliyeti­ne ilişkin beklentilerin azal­ması ve boş odaları doldurmak için oranların sürekli düşmesi nedeniyle fiyatlar da istikrarlı bir şekilde düşüyor. Paris otel­leri her zamankinden daha kö­tü bir yaz geçiriyor.”

-“Küresel TV izleyicisin­den yararlanmak için yapı­lan sponsorluklarda bile pek büyük bir başarı sağlanma­dı. Organizasyon komitesi, büyük şirketlerden gelen 1.2 milyar dolarlık hedefine ula­şacağını söylese de (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın dostu olan) LVMH imparatorluğunun sa­hibi Bernard Arnault son daki­kada 150 milyon euroluk pro­mosyonla devreye girmek zo­runda kaldı.”

-“Şehir de hazır değil. Sei­ne Nehri hâlâ nehirde planla­nan etkinlikler için fazla kirli. Üstelik kamu çalışanları hükü­meti grevle tehdit ediyor.”

Oyunlar için Paris’e sadece 1.5 milyon yabancı gidecek

Business Times dergisi, başkentin turizm kurulu olan Paris je T’aime’ın verilerini yayınladı. Paris’e yılda 19.4 milyonu yerel, 24.7 milyonu da uluslararası olan 44.1 milyon ziyaretçi gidiyor. Son verilere göre, başkente olimpiyat haftalarında 11.3 milyon ziyaretçi bekleniyor ve bunun yalnızca 1.5 milyonu Fransa dışından olacak.

Super Bowl, Dünya Kupası, olimpiyatlar gibi dev organizasyonları öncesi otellerden blok alım yapan Amerikalı spor seyahati şirketi 14sb’nin sahibi Alan Banchard, Paris’te yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bu yılki satışlar, önceki Olipiyat oyunlarına göre beklentilerinin yüzde 80 altında kaldı. 25 yıldır ilk kez, 30 ay önce sözleşmesini yaptığımız otel odaları için ödediğimizden daha az parayı kabul edeceğiz. 1 yıl önce normalde 400 dolar olan otellere gecelik bin dolar ödedik. Ancak şimdi satabilmek için çok çok altında fiyatlara satıyoruz.”

Fransız medyası da restoran mönülerinden metro biletlerine kadar çoğu şeye zam gelmesinden dolayı Paris halkının öfkeli olduğuna dikkat çekti.

Paris 2024'te Türkiye'yi 102 sporcu temsil edecek

Türkiye, 18 branşta, 54 kadın ve 48 erkek sporcuyla organizas­yonda madalya mücadelesi ve­recek. Londra 2012’den sonra Paris'te de kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla olacak.

Fransa'nın başkenti Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihle­rinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'na katılacak milli sporcular belli oldu. Türki­ye Milli Olimpiyat Komitesi’nin internet sitesinde yayımla­nan Paris 2024'e kota kazanan sporcular listesinin güncellen­miş haline göre, oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Tür­kiye'yi 18 spor dalında temsil edecek. Londra 2012’den sonra 2’nci kez Türkiye Olimpiyat Ta­kımındaki kadın sporcu sayısı, erkeklerden fazla olacak.

Milli sporcular Paris'te atıcı­lık, atletizm, badminton, yol bi­sikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kü­rek, masa tenisi, modern pen­tatlon, okçuluk, tekvando, vo­leybol, yelken ve yüzme branş­larında yarışacak.

Filenin Sultanları C Grubu’nda yarışacak

Olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu. C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

İşte program:

29 Temmuz saat 10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos saat 10.00: Türkiye-Dominik Cum.

4 Ağustos saat 10.00: Türkiye-İtalya