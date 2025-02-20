Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan: Faizlerin hızla düşmesi gerek
Faizlerin yüzde 30’un üzerine çıkmasını beklemediklerini ifade eden Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, “Yüzde 50 çok yüksek. Faizlerin hızla düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Erdoğan, Titra ve Proline’ın satın alınması sayesinde 2025’te Pasifik Teknoloji'nin cirosunu kat kat büyüteceğini açıkladı.
Recep ERÇİN
Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, faizlerin bir an önce ve hızla düşürülmesi gerektiğini söyledi. “Ben 2025’in daha iyi olacağını özellikle yılın ikinci yarısında gayrimenkul tarafında rahatlama olacağını düşünüyorum” diyen Erdoğan, “Faizin yüzde 50’ye çıkması ve orada bir sene kalması hepimizi özellikle gayrimenkul tarafını etkiledi.
Faizin yüzde 25-30’a çıkması bekleniyordu. Ama yüzde 50’ye çıkması gerçekten çok yüksek. 30’un üstünü reel sektör kaldıramaz. Teknoloji ve lojistik kendini döndürüyor ama işletme sermayesi kullanan şirketler için zor” mesajları verdi.
İki satın alamaya 950 milyon lira
Holding şirketlerinden Pasifik Teknoloji tarafındaki gelişmelere dair bilgi vermek üzere düzenlenen basın sohbet toplantıda konuşan Fatih Erdoğan, geçen yıl Pasifik Teknoloji bünyesine iki şirket kattıklarını söyledi. Yılın başında insansız hava araçları üreticisi Titra Teknoloji’yi 450 milyon liraya, yılın sonuna doğru da 400 milyon liraya biyometri teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Proline’ı satın aldıklarını anlatan Fatih Erdoğan, “Pasifik Teknolojisi en son halka arz ettiğimiz şirketimiz.
Halka arz olalı bir yıl oldu. Teknoloji sektörünün getirdiği dinamizm etkili oluyor. Bir yıllık süreçte halka arzı yaparken de söyledik; halka arz gelirleri ile yatırımlar planlayacağız. Organik ve inorganik olarak. Pasifik, yılın başında büyük bir satın alma ve sonunda bir satın alma yaparak gücüne güç kattı. Farklı yeteneklere sahip oldu ve hizmet çeşidini genişletti” diye konuştu.
“Gelecek savunma teknolojilerinde”
“Titra’ya yapılan yatırım sayesinde hiç var olmadığımız bir alana, savunma teknolojilerine girdik. Gelecek savunma teknolojilerinde” ifadelerini kullanan Fatih Erdoğan, “Bir savunma sanayi hava aracı üretiyorum deyince ülkeler buyur ediyorlar. Bunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Diğer ayak bilişim teknolojileri idi. Böylece şirket iki ayak üzerinde yürür hale geldi. Proline, 20 yıllık tecrübesi olan ciddi bilgi birikimi ve ekibi olan bir AR-GE merkezi olan şirket. Zaten var olan bilişim teknolojileri tarafına ilave destek geldi. Bu iki satın alma ile 2024 yılını yatırım yılı olarak tamamladık. 2025’in de çok ciddi bir büyüme yılı olacağını düşünüyoruz” dedi.
Ciro hedefi 5 milyar lira
Büyüme yılı olarak ilan ettikleri 2025’te Pasifik teknolojinin cirosunu 5 milyar liraya çıkarmayı amaçladıklarını dile getiren Fatih Erdoğan, “5 milyarlık ciroya yaklaşırken bilişimde 5-6 şirket var. Yazılım yapan bir şirketimiz var. TCDD’nin bilet yazılım programını yaptı ve aralık ayında tamamlandı. İhracata dönük çalışmalar bu yıl başlayacak” diye konuştu. Titra’yı ilerde grubun en büyük şirketi olacak şekilde konumlandırdıklarını anlatan Fatih Erdoğan, “İnsansız hava araçları Türklerin dünyada kabul gördüğü bir alan. Ankara’daki havacılık ve uzay sanayi organizede 35 dönüm arazi aldık. Bu işin çok büyüyeceğini düşünüyoruz” mesajları verdi.
İki şirket özelinde baktığımızda holding bünyesinde “şirket avcılığı yapan bir takım” olup olmadığını Erdoğan’a sorduk. Bunun üzerine Erdoğan, “Bazen çok kıymetli bir AR-GE, knowhow alınıp parlatılmazsa değeri gidebiliyor. Biz tam o aşamada devreye giriyoruz. Kalabalık da bir yapı var. Patronlar olarak işin içindeyiz. Yönetim kurullarında güvendiğimiz danışmanlarımız var” bilgilerini verdi.
Öte yandan Pasifik Teknoloji’nin bünyesinde Titra ve Proline dışında Destel, Ditravo, iCredible ve Destel Connect şirketleri bulunuyor.
Ayda 100 adet kamikaze drone üretebiliyor
Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez, Titra Teknoloji’nin faaliyetlerine hakkında şunları aktardı: “Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız helikopteri Alpin’in yanı sıra Türkiye’nin ilk silahlı insansız helikopteri Dumrul, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olmaya aday DELİ2 kamikaze İHA ve Yerli FPV kamikaze dron Merküt gibi yerli sistemlerle sahada güç dengelerini değiştiriyoruz. Pasifik Teknoloji’nin bağlı ortaklığı Titra 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaştı. 2024 ürünlerin ve tesislerin vücut bulduğu bir yıl oldu. Alpin ayda bir üretilebilecek seviyede. Deli kamikaze ayda 100, Dumrul ayda 5, Pars’ı ise geliştiriyoruz.”
İGA’nın güvenliğini Proline sağlıyor
Aslanpınar toplantıda ayrıca şu bilgileri paylaştı: “Proline, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya odaklı bir strateji izliyor. 2024 yılını 1 milyar 190 milyon TL’lik ciro ile kapattı.
Özellikle son 10 yılda hem Türkiye’de hem de bölgede önemli projelere imza atan Proline’ın hayata geçirdiği projeler arasında Katar’ın başkenti Doha’nın güvenliğinin tek bir merkezden yönetilmesi, İstanbul Havalimanı projesinin fiziksel güvenlik altyapısının kurulması ve bakımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Projesi’nde kullanılmak üzere BioPOS cihazının geliştirilmesiyle birlikte hasta kimlik doğrulamasının parmak damar izi ile gerçekleştirilmesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 3’ü 1 arada Projesi kapsamında T.C. Kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve ehliyeti de kapsayan, bunların çipli, elektronik ve biyometrik verilerle kullanıma izin veren teknoloji ve süreçlerin hayata geçirilmesi yer alıyor. Proline’da bu saydığımız ürün ve kabiliyetlerimize 2025 yılında en az iki yeni ürünün daha ilave edilerek pazara sunulmasını hedefliyoruz.”
Doha’nın güvenliğini Türkler yönetiyor
Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, biyometri pazarının küreselde 2024 itibarıyla 45 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Bu yüzden Proline satın almasını yaptıklarını kaydeden Aslanpınar, “Bu kadar büyük bir pazarın olmasının nedeni dijital dünyanın büyümesi demek.
Pasaportlarla havalimanlarından geçtiğimiz otomatik sistemler Proline’ın sistemi. Kendi yakın çevremizde ve Afrika’da dahil olduğumuz ihaleler var. Libya, Suriye, Etiyopya, Afganistan’ı hedefliyoruz. SGK’da bir çalışma söz konusu. Sağlık hizmetlerinden yararlanırken ve ilaç alırken biyometrik doğrulama ile yapılması gibi bir projesi var. En büyük adaylardan biriyiz” dedi.