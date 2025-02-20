  Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan: Faizlerin hızla düşmesi gerek

Recep ERÇİN

Pasifik Holding Yöne­tim Kurulu Başkanı Fa­tih Erdoğan, faizlerin bir an önce ve hızla düşürül­mesi gerektiğini söyledi. “Ben 2025’in daha iyi olacağını özellikle yılın ikinci yarısında gayrimenkul tarafında rahat­lama olacağını düşünüyorum” diyen Erdoğan, “Faizin yüzde 50’ye çıkması ve orada bir se­ne kalması hepimizi özellikle gayrimenkul tarafını etkiledi.

Faizin yüzde 25-30’a çıkma­sı bekleniyordu. Ama yüzde 50’ye çıkması gerçekten çok yüksek. 30’un üstünü reel sek­tör kaldıramaz. Teknoloji ve lojistik kendini döndürüyor ama işletme sermayesi kulla­nan şirketler için zor” mesaj­ları verdi.

İki satın alamaya 950 milyon lira

Holding şirketlerinden Pasi­fik Teknoloji tarafındaki geliş­melere dair bilgi vermek üzere düzenlenen basın sohbet top­lantıda konuşan Fatih Erdo­ğan, geçen yıl Pasifik Teknoloji bünyesine iki şirket kattıkları­nı söyledi. Yılın başında insan­sız hava araçları üreticisi Titra Teknoloji’yi 450 milyon liraya, yılın sonuna doğru da 400 mil­yon liraya biyometri teknoloji­leri sektöründe faaliyet göste­ren Proline’ı satın aldıklarını anlatan Fatih Erdoğan, “Pasi­fik Teknolojisi en son halka arz ettiğimiz şirketimiz.

Halka arz olalı bir yıl oldu. Teknoloji sek­törünün getirdiği dinamizm etkili oluyor. Bir yıllık süreçte halka arzı yaparken de söyle­dik; halka arz gelirleri ile yatı­rımlar planlayacağız. Organik ve inorganik olarak. Pasifik, yılın başında büyük bir satın alma ve sonunda bir satın al­ma yaparak gücüne güç kattı. Farklı yeteneklere sahip oldu ve hizmet çeşidini genişletti” diye konuştu.

“Gelecek savunma teknolojilerinde”

“Titra’ya yapılan yatırım sa­yesinde hiç var olmadığımız bir alana, savunma teknoloji­lerine girdik. Gelecek savun­ma teknolojilerinde” ifadele­rini kullanan Fatih Erdoğan, “Bir savunma sanayi hava ara­cı üretiyorum deyince ülkeler buyur ediyorlar. Bunda eme­ği geçenlere teşekkür ediyo­rum. Diğer ayak bilişim tekno­lojileri idi. Böylece şirket iki ayak üzerinde yürür hale gel­di. Proline, 20 yıllık tecrübe­si olan ciddi bilgi birikimi ve ekibi olan bir AR-GE merke­zi olan şirket. Zaten var olan bilişim teknolojileri tarafına ilave destek geldi. Bu iki satın alma ile 2024 yılını yatırım yı­lı olarak tamamladık. 2025’in de çok ciddi bir büyüme yılı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Ciro hedefi 5 milyar lira

Büyüme yılı olarak ilan et­tikleri 2025’te Pasifik tekno­lojinin cirosunu 5 milyar lira­ya çıkarmayı amaçladıklarını dile getiren Fatih Erdoğan, “5 milyarlık ciroya yaklaşırken bilişimde 5-6 şirket var. Yazı­lım yapan bir şirketimiz var. TCDD’nin bilet yazılım prog­ramını yaptı ve aralık ayında tamamlandı. İhracata dönük çalışmalar bu yıl başlayacak” diye konuştu. Titra’yı ilerde grubun en büyük şirketi ola­cak şekilde konumlandırdık­larını anlatan Fatih Erdoğan, “İnsansız hava araçları Türk­lerin dünyada kabul gördüğü bir alan. Ankara’daki havacı­lık ve uzay sanayi organize­de 35 dönüm arazi aldık. Bu işin çok büyüyeceğini düşü­nüyoruz” mesajları verdi.

İki şirket özelinde baktığımızda holding bünyesinde “şirket avcılığı yapan bir takım” olup olmadığını Erdoğan’a sorduk. Bunun üzerine Erdoğan, “Ba­zen çok kıymetli bir AR-GE, knowhow alınıp parlatılmaz­sa değeri gidebiliyor. Biz tam o aşamada devreye giriyoruz. Kalabalık da bir yapı var. Pat­ronlar olarak işin içindeyiz. Yönetim kurullarında güven­diğimiz danışmanlarımız var” bilgilerini verdi.

Öte yandan Pasifik Tekno­loji’nin bünyesinde Titra ve Proline dışında Destel, Ditra­vo, iCredible ve Destel Conne­ct şirketleri bulunuyor.

Ayda 100 adet kamikaze drone üretebiliyor

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez, Titra Teknoloji’nin faaliyetlerine hakkında şunları aktardı: “Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız helikopteri Alpin’in yanı sıra Türkiye’nin ilk silahlı insansız helikopteri Dumrul, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olmaya aday DELİ2 kamikaze İHA ve Yerli FPV kamikaze dron Merküt gibi yerli sistemlerle sahada güç dengelerini değiştiriyoruz. Pasifik Teknoloji’nin bağlı ortaklığı Titra 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaştı. 2024 ürünlerin ve tesislerin vücut bulduğu bir yıl oldu. Alpin ayda bir üretilebilecek seviyede. Deli kamikaze ayda 100, Dumrul ayda 5, Pars’ı ise geliştiriyoruz.”

İGA’nın güvenliğini Proline sağlıyor

Aslanpınar toplantıda ayrıca şu bilgileri paylaştı: “Proline, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya odaklı bir strateji izliyor. 2024 yılını 1 milyar 190 milyon TL’lik ciro ile kapattı.

Özellikle son 10 yılda hem Türkiye’de hem de bölgede önemli projelere imza atan Proline’ın hayata geçirdiği projeler arasında Katar’ın başkenti Doha’nın güvenliğinin tek bir merkezden yönetilmesi, İstanbul Havalimanı projesinin fiziksel güvenlik altyapısının kurulması ve bakımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Projesi’nde kullanılmak üzere BioPOS cihazının geliştirilmesiyle birlikte hasta kimlik doğrulamasının parmak damar izi ile gerçekleştirilmesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 3’ü 1 arada Projesi kapsamında T.C. Kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve ehliyeti de kapsayan, bunların çipli, elektronik ve biyometrik verilerle kullanıma izin veren teknoloji ve süreçlerin hayata geçirilmesi yer alıyor. Proline’da bu saydığımız ürün ve kabiliyetlerimize 2025 yılında en az iki yeni ürünün daha ilave edilerek pazara sunulmasını hedefliyoruz.”

Doha’nın güvenliğini Türkler yönetiyor

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, biyometri pazarının küreselde 2024 itibarıyla 45 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Bu yüzden Proline satın almasını yaptıklarını kaydeden Aslanpınar, “Bu kadar büyük bir pazarın olmasının nedeni dijital dünyanın büyümesi demek.

Pasaportlarla havalimanlarından geçtiğimiz otomatik sistemler Proline’ın sistemi. Kendi yakın çevremizde ve Afrika’da dahil olduğumuz ihaleler var. Libya, Suriye, Etiyopya, Afganistan’ı hedefliyoruz. SGK’da bir çalışma söz konusu. Sağlık hizmetlerinden yararlanırken ve ilaç alırken biyometrik doğrulama ile yapılması gibi bir projesi var. En büyük adaylardan biriyiz” dedi.