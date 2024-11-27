Paslanmaz çelikte artan maliyet pazar kaybettiriyor

Hamide HANGÜL

Bu yıl başında paslanmaz çelik hammadde ithala­tında yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkartılan gümrük vergi­si ve artan maliyetlerin üreti­cileri zorladığı belirtildi. Ana hammaddesi paslanmaz çelik­ten mamul fırından ocağa, ten­cerelerden kahve makinesine, meyve sıkacağından mutfak ve banyo ürünlerine kadar çe­şitli ürünleri üreten sanayici ve ihracatçılar, “Fiyatlarımız Avrupa ile kafa kafaya gelme­ye, o seviyeye yaklaşıyor.

Bazı pazarlar ‘Çin’deki fiyat bu’ di­ye önümüze fiyat koyuyor, bu da bizi rekabette zorluyor” di­ye konuştu. Sakarya’da birara­ya geldiğimiz paslanmaz çelik kullanan üreticiler, Posco As­san TST’nin talebi ile başlatı­lan anti-damping soruşturma­sının da sonlandırılması tale­binde bulundu.

Ek vergi doğru değil

Sakarya’nın 10 milyar do­larlık ihracat, 4 milyar dolar­lık ithalat ile hem ihracat hem de üretim şehri olduğuna dik­kat çeken Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başka­nı Akgün Altuğ, “Sakarya üre­ten bir şehir. Şehrimiz tarım ve sanayi şehri. Amacımız şehri­mizin tarımsal üretimine za­rar vermeden yüz ölçümünün yüzde 2’lik kısmını sanayi­leştirmek. Ancak Türkiye’de­ki mevcut ekonomik şartlar üreticilerimizi zorluyor. Ya­şanan enflasyon, döviz kurla­rının sabit kalması, aşırı de­ğerli TL sadece Sakaryalı dev firmalarımızı değil, KOBİ’le­rimizi de ciddi şekilde etkili­yor.

Bu kadar zorluk yaşanır­ken, bir de paslanmaz çeliğe ek vergi getirilmesi için başlatı­lan soruşturma üreticileri da­ha da zorlayacak. Yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılan vergi­ler bu kadar zorlarken yeni bir vergi gelmesi için çalışma ya­pılmasını doğru bulmuyoruz. Rekabet avantajımızı kaybe­diyoruz. Sakarya’da binlerce üretici paslanmaz çelik kulla­nıyor. Sadece süt ürünleri üre­tim makineleri üreten 100 ta­ne firmamız var. Bunların da ana ham maddesi paslanmaz çelik bu alandaki üreticileri­miz pazarlarını kaybetmeye başladı” dedi.

Pazarın yüzde 20’sini kaybettik

Daha önce de Posco Assan TST ile sorunlar yaşadıkları­nı hatırlatan Peymak Gıda ve Süt Makineleri Genel Müdürü Şenol Çalışkan, “Bir aile işlet­mesiyiz. Yüzde 100 ham mad­demiz krom. Son vergi artışla­rı bizi çok etkiledi. Ülke olarak tek çıkar yolumuz ihracat. An­cak ihracatta çok ciddi sıkıntı­lar yaşamaya başladık. Toplam ciromuzun yüzde 75’i ihracat­tan geliyor. Toplam 25 milyon dolarlık ciromuz var. Ancak artık rakiplerimiz ile rekabet edemez durumdayız. Bir de ek vergi gelirse hiç rekabet ede­meyeceğiz. Rakip ülkelerimiz de İtalya ve Almanya gibi ge­lişmiş ekonomilere sahip ülke­ler. Sadece Posco’nun talebiyle getirilen ek vergiler nedeniyle daha şimdiden yüzde 20 paza­rımızı kaybettik” dedi.

Ek gümrük vergiler üreticiyi zorluyor

Yaşanan kur baskısı ve yük­selen maliyetlerimize ek ola­rak bir de ek vergilerin üre­ticileri zorladığını söyleyen Novac Makine Pazarlama Mü­dürü Müfit Güreş, şunları söy­ledi: “2 yıl öncesine kadar ra­kip ülkemiz İtalya’daki üretici­lere göre yüzde 35 uygun fiyatlı ürün satardık. Ancak şimdi yüzde 20 daha pahalı konum­dayız. Çinli üreticiler de çok güçlendi. Şimdi onlara ek ola­rak Pakistan ve Hindistan dev­reye girmeye başladı. Böylesi­ne sorunlar varken, ek vergi­lerle uğraşıyoruz. Ayrıca bizim ihtiyacımızı Posco karşılaya­mıyor. İthal ettikleri ürünleri biraz işleyip sunuyorlar. Daha çok işlenmiş ürüne ihtiyacı­mız var.”

Sıkma makineleri, açma ma­kineleri, soyma makineleri, yıkama ekipmanları üretimi yaptıklarını kaydeden Cancan Genel Müdürü Tunç Özuğur­lu, “Bir ek vergi daha bizi çok zor durumda bırakır. Ancak üreticiyi negatif etkiliyorlar. Bu durum kurlarla, asgari üc­retle birleşirse kapıya kilit vu­ruruz. Bu sadece bizi değil ar­tık tüketicileri de etkilemeye başladı. İnsanların satın alma gücüne yansıyacak duruma geldik. 40 yılda edinilmiş kaza­nımlar maalesef kaybedilmek üzere”ifadelerini kullandı.

“Maliyet artarsa küçülmeye gideriz”

Çemsan Genel Müdürü Yalçın Açıldı da, “1985 yılında aile firması olarak kurulduk. Genel makine imalatı yapıyorduk. Gıda konusunda uzmanlaşmaya başladık. Yurtdışında da Türkiye’de de anahtar teslim fabrikalar kuruyoruz. Paslanmaz çelikte yaşanan vergi artışları çok önemli bir boyuta ulaştı. Ham maddeyi alırken maliyet avantajının olması gerekiyor. Ancak bu olmayınca zorlanıyoruz. Burada maliyetler artınca rakiplerin gerisinde kalıyoruz.

Eğer sürdürülemez bir noktaya gelirsek daha konsantre ekiplerle çalışarak küçülme yoluna gidebiliriz. Bu noktadan sonra yapmaya çalışacağımız şey verimliliği daha da artıramaya çalışmak olacak. Başka ülkelerde ihracatçı ve üretici desteklenir. Rakip ülkelerdeki üreticiler uzun vadeli krediler, destekler ve sübvansiyonlar alıyor. Bizim de bunlara ihtiyacımız var. Rakip ülkelerimiz şirketlerini koruyor, üretimlerini koruyor. Destek veriyor. Bizim de böyle olmamız gerekiyor.” diye konuştu.