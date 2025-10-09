“Paslanmazda ek vergi üretimi vurur, ihracatı dondurur”

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’nin ihracat odaklı sanayilerinin te­mel girdisi olan paslan­maz çelikle ilgili tartışmalar devam ediyor. Ticaret Bakanlı­ğı’nın Çin ve Endonezya men­şeli ürünlere yönelik başlattığı anti-damping (ek vergi) soruş­turması, yerli çelik üreticileri, çelik servis merkezleri ve pas­lanmaz çeliği ana hammadde olarak kullanan sektörleri kar­şı karşıya getirdi.

İthal edilen sıcak haddelenmiş çeliği soğuk haddeleyerek yarı mamule dönüştüren yerli üretici, hak­sız rekabete karşı koruma is­terken, yıllık tüketiminin yak­laşık yüzde 80’ini ithal eden be­yaz eşya gibi sektörler ise ek bir verginin maliyetleri artırarak ihracat rekabetini zayıflatma­sından ve enflasyonu tetikle­mesinden endişeli. Paslanmaz çelikle ilgili olarak gündemde olan ek vergi ve anti-damping soruşturması hakkında bir açıklama da beyaz eşya sana­yicilerinden geldi.

Türkiye Be­yaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gök­han Sığın, sıcak haddelenmiş yassı çelikten başlayarak pas­lanmaz, galvanizli ve boyalı sa­ca kadar genişleyen anti-dam­ping soruşturmalarının, üreti­minin yüzde 70’ini ihraç eden beyaz eşya sektörünü ciddi bir riskle karşı karşıya bıraktığını açıkladı. Sığın, çelik ithalatına ek vergi getirilmesinin, üretimi ve milyarlarca dolarlık ihracatı tehlikeye atacağı, maliyet artı­şıyla enflasyonist baskı yarata­cağı uyarısında bulundu.

“İthalat tercih değil, zorunluluk”

Çelik ürünlerinin otomotiv­den makineye kadar bütün kri­tik sanayilerin ana girdisi oldu­ğunu vurgulayan Sığın, beyaz eşya sektöründe çeliğin top­lam ürün maliyetinin yüzde 17 ile yüzde 20’sini oluşturduğu­nu belirtti. Sığın’a göre, bu oran sac ve paslanmaz çelik fiyat­larının arttığı dönemlerde da­ha da yükseliyor. Sektörün an­ti-damping soruşturmalarına karşı çıkmasının temel nede­ni ise birçok çelik ürününde dış tedarikin zorunlu olması.

Sığın, bu durumu şu ifadeler­le değerlendirdi: “Paslanmaz çelikte Türkiye’deki mevcut kapasite iç talebin ancak üç­te birini karşılayabiliyor. Ayrı­ca ileri işlem gerektiren özel­likli ürünlerde yurtiçi üretim hiç bulunmuyor. Bu da ithala­tı tek kaynak haline getiriyor. Soğuk haddelenmiş, galvaniz­li ve boyalı saclarda da beyaz eşya sanayisinin ihtiyaç duy­duğu kalite ve çeşitlilik her zaman sağlanamıyor.” Mev­cut durumda ithal edilen çe­lik ürünlerine zaten halihazır­da yüzde 12 ile yüzde 40 ara­sında değişen gümrük vergileri uygulandığını kaydeden Sığın’a göre, örneğin, paslanmaz çelik­te yüzde 12, galvanizli saclarda yüzde 17 ila yüzde 20 koruma oranları yürürlükte.

“Fatura üretim ve ihracata çıkacak”

2024 verilerine göre Türki­ye’de toplam 30 milyonun üze­rinde beyaz eşya üretildiğini hatırlatan Sığın, “Adet başına 45 kilograma çıkabilen sac ya da paslanmaz çelik kullanıldı­ğı düşünüldüğünde, sektör ge­nelinde yıllık yaklaşık 1 milyon tona yakın çelik/sac tüketimin­den söz edebiliriz. Türkiye’de entegre bir paslanmaz çelik üreticisi bulunmuyor.

Mevcut tesisler ithal edilen sıcak had­delenmiş çeliği haddeleyerek üretim gerçekleştiriyor. Bu sü­reçte üretime eklenen katma değer ise yüzde 10 civarında. Bu kapasite ülke ihtiyacının yal­nızca üçte birini karşılayabilir nitelikte. Geri kalan kısım itha­lat yoluyla temin ediliyor. Ayrı­ca beyaz eşya sektöründe kul­lanılan bazı özellikli çelik türle­ri Türkiye’de üretilmiyor ya da uluslararası kalite ve ölçü stan­dartlarını karşılamıyor” dedi.

Beyaz eşya sektörünün üreti­minin yaklaşık yüzde 70’ini ih­raç ettiğini dile getiren Sığın, olası bir anti-damping vergisi­nin yaratacağı domino etkisi­ni şöyle özetledi: “Halihazırda yüksek olan girdi maliyetleri daha da artacak, bu da tüketici fiyatlarına doğrudan yansıya­rak enflasyonist baskı yarata­cak. Artan maliyetler, sektörün uluslararası pazarlardaki reka­bet gücünü zayıflatacak ve ih­racatta daralmayı derinleştire­cek. Ek vergiler büyük üretici­leri değil, yan sanayiciler olan binlerce KOBİ’nin maliyet yü­künü de artıracak.”

“Yarışta eşit koşullarda koşmak istiyoruz”

Sektörün dışa bağımlı oldu­ğu kritik hammaddeler konu­sunda uygulanan ticaret poli­tikalarının sanayinin gerçek­lerine uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunan Sığın, “Biz rakipleri­mizle aynı yarışı, aynı ayakka­bılarla, eşit koşullarda koşmak istiyoruz. Asimetrik durumla­rın oluşması, yani Türkiye’de­ki üreticinin hammaddeye erişiminin pahalılaşması sa­nayiyi olumsuz etkileyecek” uyarısında bulundu. Sığın, ar­tan maliyet baskılarına karşı ihracatı destekleyecek yapısal politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu­nun altını çizdi.

Aslında Türkiye’de entegre (ergitme formunda) paslan­maz çelik üretimi bulunmu­yor. Tartışmaların odağında­ki mevcut tesis Posco Assan, ithal edilen sıcak haddelen­miş ürünü soğuk haddeleyerek üretim yapıyor ve iç pazarda­ki ihtiyacın yüzde 30 kadarını karşılayabiliyor. İşte bu nok­tada da çelik servis merkezle­ri ve paslanmaz çelik kullanan sanayi temsilcileri, söz konu­su firmanın hem üretici olma­dığı hem de ihtiyacı tam karşı­layamadığı iddiasıyla vergile­rin kaldırılmasını talep ediyor.

Paslanmaz çeliğe yönelik so­ruşturma başlamadan önce de 1 Ocak 2024 tarihinde yüzde 8 olan gümrük vergisi yüzde 12’ye çıkarılmış, sektör tem­silcileri buna da tepki göster­mişti. Mevcut durumda Posco Assan’ın başvurusu ile soğuk haddelenmiş paslanmaz yas­sı çelik ürünlerine yönelik an­ti-damping soruşturması, Ti­caret Bakanlığı tarafından 28 Haziran 2024 tarihinde res­men başlatıldı. Başvuru yapan firmanın talebi, verginin yüz­de 25’e çıkarılması yönünde.

Soruşturmanın bu aylarda so­nuçlanması bekleniyor. Türki­ye’de yıllık 700 ila 1 milyon ton arasında paslanmaz çelik tü­ketimi bulunuyor. Sanayi ihti­yacını yüzde 80 ithalatla kar­şılıyor. Dolayısıyla da özellikle ihracat odaklı çalışan sektör­lerin iddiası: “Küçük bir alanı korumak için atılacak adım, milyarlarca dolarlık ihracat yapan ve yüzlerce KOBİ’yi kapsayan daha büyük bir sek­töre zarar verecek.”

Yassı çelikte arz açığı yaşanıyor

Türkiye’de 2024 verilerine göre toplam çelik üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı inşaat çe­liği gibi uzun ürünlerden olu­şurken, geri kalan yüzde 40’lık kısmı ise sanayilerin ihtiyaç duyduğu yassı ürünlerden (sı­cak haddelenmiş, soğuk hadde­lenmiş rulolar, kaplamalı ürün­ler vb.) meydana geliyor. Uzun ürünlerde belirgin bir arz fazla­sı bulunurken, yassı (özellikle sıcak haddelenmiş) ürünlerde ise arz açığı söz konusu. Dolayı­sıyla firmalar, üretimi sürdüre­bilmek ve ihracatta rekabet gü­cünü koruyabilmek için itha­lata yönelmek zorunda kalıyor.

"Uzakdoğu ile yarışacak teknolojimiz var"

Türk beyaz eşya sektörünün en önemli dayanağının ihracat olduğunu söyleyen Gökhan Sığın, “Ancak son üç yıldır ihracatta sürekli bir gerileme yaşanıyor. Bu gerilemenin temel nedenleri küresel ekonomideki zorluklar, artan enerji ve hammadde fiyatları, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve finansman maliyetlerindeki hızlı yükseliş.

Bunlara ek olarak, dış pazarlarda Uzakdoğulu oyuncuların rekabetçi maliyetlerle elde ettikleri pazar payı kazanımları da ihracatımız üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Uluslararası rekabette koşullar aynı olduğunda Uzakdoğulu rakiplerimizle girdiğimiz yarışı kazanacak dinamizme ve teknolojiye sahibiz. Ancak Türkiye’deki üreticinin hammaddeye erişiminin pahalılaşması sanayiyi olumsuz etkileyecek” dedi.

Sekiz ayda üretimde %9’luk düşüş

TÜRKBESD verilerine göre, 2025 yılının Ocak- Ağustos döneminde, beyaz eşya sektöründe yurt içi ve yurt dışı talepte belirgin bir daralma yaşandı. Bu dönemde miktar bazında yüzde 7’lik bir gerileme ile toplam satış hacmi 20.1 milyon adet oldu. Sektörün bu dönemde iç satışı 6.7 milyon adet olurken, yüzde 7’lik kayıpla 13.4 milyon adetlik ihracat gerçekleştirildi. İhracat ve iç satıştaki düşüşe paralel üretimde de dikkat çekici bir azalma yaşandı. Bu dönemde yüzde 9 üretim kaybı yaşayan beyaz eşya sektörünün üretim adedi 19.6 milyon oldu. Sektörün ortalama yıllık kapasitesi ise 33 milyon adet.