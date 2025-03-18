Patates ve soğan fiyatına “don ve sezon” etkisi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Adana’da etkili olan zirai don de­podaki patates ve soğanın fiya­tını artırdı. Adana, Mersin ve Hatay’da 21-24 Şubat tarihlerinde 4 gün boyunca etkili olan zirai don, baş­ta erkenci patates olmak üzere soğan, salatalık, marul, kabak, şeftali, kayı­sı, nektarin, erik ile karpuz gibi tarım ürünlerine zarar vermişti. Özellikle er­kenci patateste kayıpların yaşanmasıy­la depolardaki ürünün fiyatı da kilo ba­şına 3 ile 4 lira arasında zamlandı.

Di­ğer yandan, DÜNYA’ya konuşan sektör temsilcileri donun yanı sıra sezon sonu olması dolaysıyla fiyatların her yıl bu dönemde artışa geçtiğini aktarıldı. Don ve sezon sonu dolaysıyla zamlı fiyatlar raflara yansımaya başladı.

İstanbul Hal fiyatlarına göre ise 21 Şubat’ta patatesin kilogram fiyatı en düşük 14 lira, en yüksek ise 18 lira yer alıyordu. 17 Mart’ta ise en düşük 14 lira, en yüksek ise 20 liraya yükseldi. Zincir marketlerde patatesin kilogram fiyatı 14,95 liradan, 24,50 lirada satılıyor. So­ğanın kilogram fiyatları ise 21 Şubat’ta en düşük 15 lira, en yüksek ise 18 lira olarak yer alıyordu. 17 Mart itibarıy­la ise en düşük 18 lira, en yüksek ise 22 liraya yükseldi. Marketlerde ise kalite­sine soğanın kilogram fiyatı 16,95 lira­dan, 25,90 lira arasında satılıyor.

En düşük 7 liraya yükseldi

Adana'da yaşanan don felaketin­den sonra patates fiyatlarının biraz da­ha artığını aktaran Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, fiyatlar kalitesine göre 3 ile 6 lira arasında değişirken şu anda 7 liradan 12 lira arasında olduğu­nu söyledi. Sezon sonu olması dolay­sıyla ürünlerin bozulmaya başladığını da aktaran Kenar, “Ayda yaklaşık 400 bin ton civarında bir iç tüketimimiz var. Bu yıllara ve mevsime göre değişiyor. Zaten ürün olarak patates fazlalığımız vardı. Bölgemizde Nevşehir’e depola­ra götürenlerin dışında yaklaşık 150 ile 200 bin ton ürün olduğunu tahmin ede­biliyoruz.

Bunun da tohumluk mu ye­meklik mi olduğunu tahmin ediyoruz. Adana’daki don olayından sonra nisan ayının içinde bu ürün piyasaya sürül­mesi beklenirken, don nedeniyle ma­yısın 15'i gibi sürülecek. Hasat yaklaşık 15-20 gün geriye attı. Fiyatlar arttı ama üreticinin %70'i faydalanamadı” dedi.

“Erkenci patateslerin hepsi yandı”

Türkiye'nin turfanda ilk patatesinin Adana’da çıktığını belirten Yüreğir Zi­raat Odası Başkanı Mehmet Akın Do­ğan, fakat dondan dolayı erkenci ha­sattı kaybettiklerini söyledi. “Dondan etkilen patateslerin toprağın altında ceviz ve yumurta büyüklüğünde yum­ru oluştuğunu ve nisan ayının başına kadar büyüyecekti” diyen Doğan, “Er­kenci ve geç patateslerin hepsi yandı.

Geç ekilen patatesler altta yumru oluş­turmadığı için onlar tekrar yeşerdi. Bu üründe hasat gecikecek ve verimde dü­şecek yaşanacak. Çiftçi 5-6 ton yeri­ne 2-3 ton verim alacak. Hasat süresi de bir ay gecikecek. Soğan ise sadece depolarda azaldığı için fiyatı artıyor” açıklamasını yaptı.

Soğanın kilogram fiyatının satıcıda 11 ile 12 lira arasında değiştiğini kayde­den Polatlı Ziraat Odası Yönetim Ku­rulu Başkanı Zekai Köseoğlu, Adana’da yaşanan don etkisinin yanı sıra depo­daki ürünlerin sonuna gelinmesiyle fi­yatlarda 1 ile 2 lira artış yaşandı. Ada­na’da nisan ayında yeni ürün çıktığını hatırlatan Köseoğlu, “Her yıl yeni ürün turfanda çıktığında fiyatlar biraz yük­seliyor. Şu anda fiyatlarda bir oynama var. Bizim bölgede yaklaşık 60 bin ton soğan olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Soğanda fiyat hareketliği sezondan kaynaklanıyor

Sezon geçişlerinde fiyatlarda bu tür hareketlenmelerin yaşandığına dikkat çeken Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya, şu an bir tarafta depolarda ürün biterken bir tarafta ise yeni hasattın başlayacağını aktardı.

Sezon geçişlerinde bu tür suni yükselmelerin yaşandığını bildiren Kaya, “Adana'da yaşanan donun bir etkisi var ama çok değil. Yüzde 10 ile 15 arasında civarında. Bu yıl Adana’da hasat bayrama denk geliyordu ve bu yüzden bir hafta gecikme ile olacak. Ama dondan dolayı Rehanlı'da hasat 15 gün gecikecek. Orada rakım daha yüksek olmasından dolayı soğuktan daha fazla etkilendi. Şu an soğanın kilogram fiyatı 15 ile 16 lira civarında bulunuyor. Fiyatlar önceki haftalarda 13 ile 14 lira civarındaydı” dedi.