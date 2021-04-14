Patent başvurularında en çok artışı, yüzde 26 ile Türkiye kaydetti

Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından her yıl hazırlanan patent raporunun 2020 yılı sonuçları açıklandı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve 30’un üzerinde ülkenin yer aldığı EPO 2020 raporuna göre, COVID-19’un patent başvuru sayılarına olumsuz anlamda bir etkisi olmadı. Rapora göre, 2019 yılında 181 bin 406 adet olan toplam patent başvuru sayısı, 0.7’lik bir artışla 2020'de 180 bin 250'ye yükseldi.

En çok başvuru yapan ülke ABD

Raporda verilen bilgiye göre, 2019 yılında 46 bin 177 patent başvurusu yapan ABD, 2020'de yaşanan 4’lük düşüşe rağmen 44 bin 293 adet başvuru sayısıyla en çok patent başvurusu yapan ülke oldu. ABD’yi sırasıyla 25 bin 954 başvuru sayısıyla Almanya (yüzde -3) ikinci sırada, 21 bin 841 adet başvuru sayısıyla Japonya (yüzde -1,1) üçüncü sırada takip etti. Ayrıca açıklanan raporda, Avrupa bölgesinde patent sayılarının yüzdesel dilimini birkaç yıl içinde yüzde 3'ten yüzde 7'ye taşımış olan Çin, 13 bin 432 patent başvuru sayısıyla dördüncü sırada bulunuyor. 10 bin 554 patent başvuru sayısıyla Fransa ise (yüzde 3,1) beşinci sırada yer aldı.

Bir önceki yıla göre başvuru sayılarında, Amerika’nın yüzde 4, İngiltere’nin yüzde 6 Almanya’nın yüzde 3 düşüş yaşadığı gözlemlenen raporda, 100’ün üzerinde başvurusu yapan ülkeler arasında gösterdiği yüzde 26’lık yükseliş ile Türkiye, en fazla artış gösteren ülke oldu. Türkiye'nin 2019 yılında 471 olan EPO başvuru sayısı 2020’de 594’e yükseldi.

Medikal alanındaki patent başvuruları ilk sırada

Rapora göre, COVID-19 salgını genel olarak patent başvuru sayılarında güçlü bir değişiklik meydana getirmese de patent başvurularında geliştirilen teknolojilerin büyük bir kısmı sağlık alanında yapıldı. 2020 yılında yapılan patent başvuru sayılarının önemli bir bölümünü 14 bin 295 başvuru sayısı ile medikal teknolojiler oluşturdu. Bu noktada 8 bin 589 başvuru sayısı ile ilaç sektörü, 7 bin 246 adet başvuru sayısı ile biyoteknoloji alanında da patent başvuruları yapılırken, otomotiv, makine ve kimya sektörlerinde düşüş yaşandı.

Raporda yer alan sektörel bazdaki dağılıma göre, medikal teknolojileri sırasıyla 14 bin 122 adet ile dijital iletişim, 13 bin 97 başvuruyla bilgisayar teknolojileri, 11 bin 346 adet başvuruyla elektrikli makine, alet, teknoloji alanı ve 9 bin 20 başvuru ile de ulaşım alanı takip etti.

Samsung, en çok patent başvurusu yapan marka oldu

Şirketlerin yaptığı patent başvuru sayılarına baktığımızda ise, ülke bazında en çok patent başvurusu yapan ülke ABD olmasına rağmen şirket bazında en çok patent başvurusunu 3 bin 276 adet ile Güney Koreli Samsung yaptı. Samsung’u sırasıyla 3 bin 113 patent başvuruyla Huawei, 2 bin 909 başvuruyla LG, bin 711 başvuruyla Qualcomm ve bin 634 başvuruyla Ericsson takip etti.

"Katma değerli sektörlere odaklanılmalı"

Rapor sonuçlarını değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, yayınlanan bu veriler aslında önemli bir uyarıcı ve yol gösterici nitelikte olduğunu söyledi. Türkiye'nin patent sayısının artırılması için katma değerli sektörlere odaklanılması ve büyük işletmelerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Yamankaradeniz, Ar-Ge'ye yapılan yatırımların da dünya standartlarına getirilmesi ve patent veri tabanlarından bilgi üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Rapora göre, sağlık sektöründe dinamiklerinin değişeceği ve yeni iş modellerinin gelişeceğini aktaran Yamankaradeniz, "Giyilebilir teknolojiler ve mobil sağlık uygulamalarının yaygınlaşması hastalıkların önlenmesine, teşhisine ve tedavisine yönelik gerçek zamanlı veriler sağlayacak. Başta akademik kurumlarla olmak üzere çeşitli kuruluşlarla iş birlikleri üzerine kurulu Ar-Ge modeli öne çıkacak. Bu noktada sağlık ekonomisinin ülke ekonomisine sağladığı katma değeri göz önünde bulundurursak, Türk bilim insanlarının yaptığı buluşların korunması ve geliştirdikleri yeni ürünler ve tıp sektöründeki Ar-Ge çalışmalarının patentlenmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.