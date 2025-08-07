Patentlerini artıran şirket ikinci merkezini de açtı

MAN Türkiye Ar- Ge’den Sorumlu Yö­netim Kurulu Üye­si Kenan Akçay, sürekli gelişi­mi hedefleyen şirketin yıllık Ar-Ge bütçe planlamasındaki artış, Ar-Ge personeline yap­tığı yatırımlar, başlanan ve ta­mamlanan Ar-Ge projeleri ve Ar-Ge personeli kapasitesinde­ki artış ile bu anlayışı destekle­diğini söyledi.

Akçay, “Bu sebep­le ikinci bir Ar-Ge merkezimiz olan PDC’yi (Product Develop­ment Center-Ürün Geliştirme Merkezi) yakın zamanda devre­ye aldık. Burada hem kendi oto­büslerimizin geliştirme ve test faaliyetlerini, hem de Almanya merkez bölümlerimizin geliş­tirdiği kamyon projelerinde ih­tiyaç duyulan testlerin bir kıs­mını yürütüyoruz” açıklaması­nı yaptı.

Çalışanların bilgi havuzu projelerin en önemli kaynağı

Şirketlerinde toplam yakla­şık 950 Ar-Ge personelinin bu­lunduğunu kaydeden Kenan Akçay, bu personellerin sürekli gelişimi için yatırımlarının de­vam ettiğini anlattı. Yeni Ar-Ge projelerinin en önemli kayna­ğının çalışanların oluşturduğu bilgi havuzundan çıktığına atıf­ta bulunan Akçay, konuya iliş­kin şu değerlendirmeyi yap­tı: “Bu anlamda MAN Türkiye, Ar-Ge stratejisinin temeline Ar-Ge personelini koydu.

Dola­yısıyla mevcut Ar-Ge persone­linin niteliklerinin geliştirilme­si için sürekli eğitim ve nitelikli Ar-Ge personelinin sürekli is­tihdamı ve Ar-Ge personelinin lisansüstü çalışmalarının fir­ma yararına projelere dönüş­türülmesi, bu sayede akademik yayın ve patent oluşturulması, bilgi birikiminin ticarileştiril­mesi yoluyla şirket karlılığının artırılması MAN Türkiye Ar- Ge Merkezi’nin temel strateji­sidir.”

“PDC yatırımı kurum kültürünün yansımasıdır”

Şirketin Ar-Ge’ye verdiği öne­min PDC yatırımın anlaşılmasıyla ile daha net görüleceğine atıfta bu­lunan Kenan Akçay, “Yaptığımız en büyük yatırımlardan biri olan PDC, aslına bakılırsa kurum kül­türümüzü yansıtması bakımın­dan bizler için oldukça değerli bir anlam taşıyor” dedi.

PDC yerleş­kesinin özelliklerinden bahseden Akçay, şöyle konuştu: “Yerleşke­nin içerisinde tüm otobüs ürün ga­mını oluşturan araçlarımızın ge­liştirme ve doğrulama faaliyetle­rini yürütüyoruz. Bu faaliyetler kapsamında ihtiyacımız olan tüm imkanlara sahip atölyelerimiz, malzeme laboratuvarlarımız, 1.6 kilometre uzunluğunda bir test pistimiz bulunuyor. Bu test pistin­de araçların fonksiyon testlerin­den dayanım testlerine, geliştirme esnasında ihtiyaç duyan ölçüm, doğrulama ve validasyon çalışma­larına kadar birçok faaliyet yapı­labiliyor.

Tüm bunların yanında önümüzdeki projelerin ihtiyaçla­rı ve bu projelerde kullanmamız gereken ekipman ve donanımlar dikkate alınarak uzun vadeli bir yatırım planımız mevcut. Bu yatı­rım planlamalarını yaparken hem kendi kaynaklarımız hem de ba­zı test ekipmanları için üniversite iş birlikleri, yetkili test merkezleri gibi paydaşlar ile çalışmalar da ya­pıyoruz.”

2024’te 101 adet patent ve faydalı model tescili yaptı

Özellikle patent ve faydalı mo­del alanlarında belirledikleri poli­tikalar (planlı eğitimler, hedefler vb.) ile kısa sürede yüksek rakam­lara ulaştıklarına işaret eden Ke­nan Akçay, “Bu bağlamda otomo­tiv sektöründe 2024 yılında en çok patent tescili alan kurumlar ara­sında 9 patent tescili ile 3’üncülü­ğe yerleştik. Ayrıca yine 2024 yılı içerisinde toplamda 101 adet pa­tent ve faydalı model başvurumuz bulunuyor. Bu sayı ile de faydalı model başvuruları alanında Tür­kiye genelinde otomotiv sektörü dahil tüm sektörlerde de üçüncü konumdayız” dedi.

Öte yandan, yakın zamanda PDC yerleşkesinde, yeni elektrik­li seyahat otobüsü projesinin ta­nıtımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Kenan Akçay, “Olduk­ça beğeni alan bu projemiz, tüm geliştirme faaliyetleri tarafımızca Ar-Ge merkezimizde yapılan Av­rupa menşeili ilk elektrikli seya­hat otobüsü olacak. Bu ve bunun gibi projelerimizin Ar-Ge faaliyet­leri esnasında kullandığımız PDC yerleşkesi, hızlı ve yeterli test im­kanları sayesinde Ar-Ge persone­limizin bilgi birikimi gelişimi ko­nusunda oldukça önemli bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.