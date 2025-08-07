Patentlerini artıran şirket ikinci merkezini de açtı
MAN Türkiye'nin son beş yılda Ar-Ge personeli kapasitesini sürekli artırdığını belirten Kenan Akçay, “2024 yılında en çok patent tescili alan kurumlar arasında üçüncülüğe yerleştik. Artan personel kapasitemizi ise verimli kullanmak adına ikinci Ar-Ge merkezimizi yakın zamanda devreye aldık” dedi.
MAN Türkiye Ar- Ge’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Akçay, sürekli gelişimi hedefleyen şirketin yıllık Ar-Ge bütçe planlamasındaki artış, Ar-Ge personeline yaptığı yatırımlar, başlanan ve tamamlanan Ar-Ge projeleri ve Ar-Ge personeli kapasitesindeki artış ile bu anlayışı desteklediğini söyledi.
Akçay, “Bu sebeple ikinci bir Ar-Ge merkezimiz olan PDC’yi (Product Development Center-Ürün Geliştirme Merkezi) yakın zamanda devreye aldık. Burada hem kendi otobüslerimizin geliştirme ve test faaliyetlerini, hem de Almanya merkez bölümlerimizin geliştirdiği kamyon projelerinde ihtiyaç duyulan testlerin bir kısmını yürütüyoruz” açıklamasını yaptı.
Çalışanların bilgi havuzu projelerin en önemli kaynağı
Şirketlerinde toplam yaklaşık 950 Ar-Ge personelinin bulunduğunu kaydeden Kenan Akçay, bu personellerin sürekli gelişimi için yatırımlarının devam ettiğini anlattı. Yeni Ar-Ge projelerinin en önemli kaynağının çalışanların oluşturduğu bilgi havuzundan çıktığına atıfta bulunan Akçay, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu anlamda MAN Türkiye, Ar-Ge stratejisinin temeline Ar-Ge personelini koydu.
Dolayısıyla mevcut Ar-Ge personelinin niteliklerinin geliştirilmesi için sürekli eğitim ve nitelikli Ar-Ge personelinin sürekli istihdamı ve Ar-Ge personelinin lisansüstü çalışmalarının firma yararına projelere dönüştürülmesi, bu sayede akademik yayın ve patent oluşturulması, bilgi birikiminin ticarileştirilmesi yoluyla şirket karlılığının artırılması MAN Türkiye Ar- Ge Merkezi’nin temel stratejisidir.”
“PDC yatırımı kurum kültürünün yansımasıdır”
Şirketin Ar-Ge’ye verdiği önemin PDC yatırımın anlaşılmasıyla ile daha net görüleceğine atıfta bulunan Kenan Akçay, “Yaptığımız en büyük yatırımlardan biri olan PDC, aslına bakılırsa kurum kültürümüzü yansıtması bakımından bizler için oldukça değerli bir anlam taşıyor” dedi.
PDC yerleşkesinin özelliklerinden bahseden Akçay, şöyle konuştu: “Yerleşkenin içerisinde tüm otobüs ürün gamını oluşturan araçlarımızın geliştirme ve doğrulama faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu faaliyetler kapsamında ihtiyacımız olan tüm imkanlara sahip atölyelerimiz, malzeme laboratuvarlarımız, 1.6 kilometre uzunluğunda bir test pistimiz bulunuyor. Bu test pistinde araçların fonksiyon testlerinden dayanım testlerine, geliştirme esnasında ihtiyaç duyan ölçüm, doğrulama ve validasyon çalışmalarına kadar birçok faaliyet yapılabiliyor.
Tüm bunların yanında önümüzdeki projelerin ihtiyaçları ve bu projelerde kullanmamız gereken ekipman ve donanımlar dikkate alınarak uzun vadeli bir yatırım planımız mevcut. Bu yatırım planlamalarını yaparken hem kendi kaynaklarımız hem de bazı test ekipmanları için üniversite iş birlikleri, yetkili test merkezleri gibi paydaşlar ile çalışmalar da yapıyoruz.”
2024’te 101 adet patent ve faydalı model tescili yaptı
Özellikle patent ve faydalı model alanlarında belirledikleri politikalar (planlı eğitimler, hedefler vb.) ile kısa sürede yüksek rakamlara ulaştıklarına işaret eden Kenan Akçay, “Bu bağlamda otomotiv sektöründe 2024 yılında en çok patent tescili alan kurumlar arasında 9 patent tescili ile 3’üncülüğe yerleştik. Ayrıca yine 2024 yılı içerisinde toplamda 101 adet patent ve faydalı model başvurumuz bulunuyor. Bu sayı ile de faydalı model başvuruları alanında Türkiye genelinde otomotiv sektörü dahil tüm sektörlerde de üçüncü konumdayız” dedi.
Öte yandan, yakın zamanda PDC yerleşkesinde, yeni elektrikli seyahat otobüsü projesinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Kenan Akçay, “Oldukça beğeni alan bu projemiz, tüm geliştirme faaliyetleri tarafımızca Ar-Ge merkezimizde yapılan Avrupa menşeili ilk elektrikli seyahat otobüsü olacak. Bu ve bunun gibi projelerimizin Ar-Ge faaliyetleri esnasında kullandığımız PDC yerleşkesi, hızlı ve yeterli test imkanları sayesinde Ar-Ge personelimizin bilgi birikimi gelişimi konusunda oldukça önemli bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.